Válka o nový ústav vedla k rezignaci rektora, teď je z tématu ožehavé tabu

Je podle vás vznik CATRIN uzavřená záležitost, či chcete usilovat o nějakou změnu? Tomáš Opatrný:

Ústav vznikl a je třeba s tím počítat. Konkrétní způsob jeho fungování uvnitř univerzity je však nadále otevřenou otázkou. Změnit bude nutné systém alokace financí v rámci celé univerzity tak, aby byl transparentní, motivační a spravedlivý, ať již se to týká fakult, nebo ústavu. Martin Procházka:

Musíme se oprostit od emocí a zároveň postupovat citlivě. Ústav je součástí rodiny UP. Je důležité dokončit už zahájený proces tak, aby byly odstraněny pochybnosti o jeho významu a účelu. Prioritou bude i nalézt shodu na ekonomické a organizační struktuře, která bude prospěšná pro UP jako celek. Jiří Lach:

CATRIN musí přejít k reálné činnosti, kterou nebudou narušovat politické diskuse a zejména obstrukce. Je třeba nastavit rámec spolupráce s fakultami, který bude předcházet konfliktům. Martin Kudláček:

Je potřeba rozřešit spory, aby univerzitu dál nezatěžovaly. Dalším krokem je mezinárodní výběrové řízení na ředitele, který využije potenciál ústavu. To by se mělo projevit ve větším příjmu – hlavně z evropských projektů; v poměru k našim vědeckým výsledkům jich máme doposud méně než třeba CEITEC.