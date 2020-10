Olomouc přemístí odbor řidičů, nová budova vznikne místo zbourané školy

13:10

Místo do širšího centra Olomouce až téměř na jeho okraj budou muset v budoucnu zamířit lidé, kteří si budou vyřizovat řidičský průkaz či jiné formality týkající se registru řidičů a motorových vozidel. Doposud chodili do ulice Vejdovského, jenže do dvou až tří let musí zmíněný odbor uvolnit tamní prostory krajskému ředitelství policie.