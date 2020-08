Antimonopolní úřad prošetří zakázku na péči o zatoulané psy v Olomouci

Kolem výsledku nedávného výběrového řízení se rozhořela vášnivá diskuse mezi olomouckými pejskaři. Na podporu starého útulku v Neředíně, který funguje pod hlavičkou Ligy na ochranu zvířat (LOZ), dokonce vznikla petice.

„Samozřejmě že město mohlo smlouvu kdykoliv vypovědět a vypsat výběrové řízení. Ale ještě minulý rok jsme slyšeli přímo od pana primátora slova o zlepšování podmínek a podpoře. A za tři čtvrtě roku přijde rána pod pás,“ shrnul před časem předseda olomoucké pobočky LOZ Ivan Puhač.

Liga pak podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh proti výběru nejvhodnější nabídky. Jenže aby se antimonopolní úřad případem zabýval, musí navrhovatel složit kauci ve výši 100 tisíc korun. A to liga nemohla, protože takové peníze do určeného termínu nedokázala sehnat.

„Veřejná zakázka proběhla transparentně a v souladu s platnou právní úpravou,“ tvrdí k případu vedoucí olomouckého odboru životního prostředí Petr Loyka.

Magistrátu tak nic nebrání v tom, aby byla uzavřena smlouva s vítězným útulkem.

„Město může uzavřít se společností Ajsha, která provozuje útulek pro psy v Čechách pod Kosířem, řádnou smlouvu, jejímž cílem je zajištění péče o psy,“ uvedl mluvčí radnice Michal Folta.

Úřad zakázku prověří i navzdory nesložené kauci

Jenže liga zároveň na ÚOHS podala i podnět na prověření samotného výběrového řízení. U něj se žádná kauce platit nemusí.

„Kauce se platí pouze u návrhu a s přijetím návrhu je automaticky zahajováno správní řízení, zatímco u podnětu se kauce neplatí, ale řízení není automaticky zahájeno – proběhne šetření,“ vysvětluje mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Pokud úřad v rámci šetření dospěje k podezření, že zadavatel nepostupoval v dané věci v souladu se zákonem, zahájí správní řízení.

V případě, že úřad dospěje k závěru, že zadavatel chyboval, a není dosud uzavřena smlouva, pak může uložit nápravné opatření. „Tím může být zrušení některých úkonů zadavatele, případně i zrušení celého zadávacího řízení,“ dodává mluvčí.

V případě, že by úřad našel pochybení a smlouva mezi městem a Ajshou již byla uzavřena, může už pouze udělit pokutu.

Podle vedoucího útulku z Čech pod Kosířem Leopolda Dostála se očekává podpis smlouvy s městem během dvou či tří týdnů. Je otázka, jak tedy úřad rozhodne a zda vydá rozhodnutí ještě před podpisem smlouvy. Jak uvedl mluvčí Švanda, šetření ÚOHS trvá obvykle 30 dnů.

Olomoucký útulek nekončí, čekají ho ale velké změny

Útulek v Neředíně podle Puhače i po vypovězení smlouvy nekončí. Výrazný výpadek příjmů však jeho provoz zkomplikuje.

„Přišli jsme o dvě třetiny příjmů. Pro nás to znamená to, že budeme muset zásadně změnit fungování útulku. Existovat bude i nadále, je náš, stojí na našich pozemcích a my ani nemáme v úmyslu ukončit činnost. O potřebné psy se budeme starat nadále, jen to bude těžší,“ říká Puhač.

Zároveň neskrývá nevraživost vůči vítězi zakázky. „Problematická je třeba cena, za kterou chce poskytovat. Za ty peníze se nejde o zvířata kvalitně starat,“ tvrdí Puhač.

Leopold Dostál, který vede útulek v Čechách pod Kosířem, nechtěl cenu, za kterou se bude o zvířata starat, uvést. „To je věc naší ekonomiky a dali jsme cenu, za kterou si stojíme a která nám zároveň zajišťuje i ziskovost,“ tvrdí.

Rozporuje také obavy některých kritiků, že útulek není dostatečně velký a že bude pro olomoucké majitele komplikované si dojíždět pro psy do Čech pod Kosířem.

„Máme kapacitu 80 pejsků a navíc budeme mít funkční záchytné kotce v Olomouci. To místo už je vybudované, jen bude fungovat v rozšířenější variantě,“ uvedl Dostál.