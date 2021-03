Mobilní očkovací týmy už zamířily také za seniory z pečovatelských domů

Kraj proto využívá volných kapacit k podávání vakcín proti nemoci covid-19 i lidem nad 70 let, kteří žijí v nájemních bytech s pečovatelskou službou. Jako první vyrazily mobilní týmy do Olomouce a Přerova.

„Začaly v největších městech regionu, aby to bylo logisticky co nejefektivnější, neboť na jeden výjezd chtějí zdravotníci naočkovat co nejvíce lidí,“ potvrdil náměstek hejtmana Ivo Slavotínek, který má na starost záležitosti seniorů.



„V závěru to pak už s těmi nejmenšími domy s pečovatelskou službou bude logisticky trochu problém, neboť nájemní bydlení pro seniory vybudovala i řada malých obcí, které mají objekty jen o několika málo bytových jednotkách,“ dodal.

Podle něj je možné, že dříve než výjezdová sanitka s očkovacím týmem nakonec dorazí do domů s pečovatelskou službou, naočkují své pacienty praktičtí lékaři, kteří už se v kraji do očkování rovněž postupně zapojují.

Mobilní očkovací týmy vysílá za seniory už od února šest nemocnic a také olomoucká pobočka Českého červeného kříže. V domovech pro seniory, které patří mezi zařízení pobytových sociálních služeb, žije v Olomouckém kraji 5 200 lidí, byty v pečovatelských domech si podle zjištění kraje pronajímá asi 2 200 seniorů.

Očkování v domech s pečovatelskou službou prostřednictvím mobilních zdravotnických týmů vítají také někteří praktičtí lékaři. Sami totiž mohou kvůli nedostatku vakcín získat v prvním kole pouze sto dávek pro stejný počet lidí, zájemců o očkování je ale v jejich ordinacích mnohdy víc. Díky výjezdovým týmům by tak mohli dávky ušetřit například pro chronicky nemocné pacienty.

„Já sama jsem z první dodávky naočkovala tři své pacienty, kteří už nevycházejí ze svého bytu. Pokud přijede mobilní očkovací tým a naočkuje všechny čtyři pečovatelské domy ve městě, budeme mít o to víc dávek pro pacienty, kteří mají třeba cukrovku,“ potvrdila například praktická lékařka pro dospělé Jana Palmašová z Kojetína.

Obě dávky dostaly jen tři procenta obyvatel

K očkování ve svých ordinacích se v kraji přihlásilo už 250 praktických lékařů ze zhruba 320, kteří jsou v regionu registrovaní v dobrovolném Sdružení praktických lékařů ČR. Možnost očkovat zatím dostaly první desítky z nich, tento týden by jejich počet měl stoupnout na 65.

Lidé starší 70 let, ale také například pedagogové, se mohou k očkování registrovat i ve velkých očkovacích centrech. Ta se nacházejí ve většině nemocnic, ale i na dalších místech v regionu.

Podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutové aplikuje nejvíce vakcín centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nyní očkuje asi 600 lidí za den, kapacitu má ovšem až na tisícovku.

V Olomouckém kraji dosud dostalo obě dávky vakcíny 17 936 obyvatel z celkového počtu 527 342 lidí, kteří očkováni být mají nebo mohou. Jde tak o pouhých 3,4 procenta obyvatel. První dávkou je nyní naočkováno 8,3 procenta lidí.