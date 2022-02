Polský nákupní ráj ještě zlevnil, Češi jezdí pro jídlo, benzin ale i k veterináři

Výjezdy do Polska se teď lidem vyplatí ještě víc díky dočasné změně daně u potravin či paliv a také posilující koruně. Nakupujících z Jesenicka opět přibude.

Nízké ceny základních potravin totiž od února ještě klesly, neboť polská vláda rozhodla o přechodném odpuštění pětiprocentní daně z přidané hodnoty. A u paliv místo 23 procent zaplatí zákazník na DPH jen osm.

Například Danuše Krčová ze Staré Červené Vody jezdí nakupovat už řadu let do Nysy, teď si to vyzkoušela i s další „slevou“ způsobenou změnami DPH. S manželem s sebou brali také psa, který potřeboval prohlídku u veterináře.

„V polském pohraničí nejsou podstatně levnější jenom potraviny či paliva, ale také veterinární služby,“ vysvětluje.

Před Kauflandem v Nyse parkuje vpodvečer několik desítek aut, z toho pět je z Česka. Danuše Krčová se zdraví se známou a pak s manželem zahajují nákup.

U regálu s pracími prostředky a avivážemi je ale zklamaná, protože je poloprázdný. U tohoto zboží však nebyla snížena DPH, jde o výsledek výrazné slevové akce. Zákazníci už stačili nejžádanější aviváže vykoupit.

Na nákupy hlavně kvůli masu

Do nyského supermarketu nicméně Krčovi přijeli hlavně kvůli masu. Jenže i tam se vyskytl problém, celá kuřata jsou vyprodaná.

„Nemohla jsem tušit, že na ně dají velkou slevu dřív. Poláci nám je vykoupili,“ pokrčí rameny Krčová.

Vepřového je ale v regálech dostatek. Kilogram kotlet za osm zlotých, což je při současném kurzu zhruba 43 korun. V košíku končí několik kilových balení. Kýta pak stojí devět zlotých za kilogram, tedy necelou padesátikorunu.

„V Jeseníku přitom přijde na 130 až 160 korun za kilo, v akci jde pod stovku výjimečně,“ porovnává obyvatelka Staré Červené Vody.

V nákupním vozíku Krčových končí třeba i několik balení řepkového oleje. Litr je levnější o víc jak deset korun než na druhé straně hranice. A u srovnatelných jogurtů je rozdíl v ceně přibližně tři koruny na jednom.

Kupují také karton plnotučného mléka, které je v Polsku za zhruba stejnou cenu jako v českých obchodech polotučné, či několik balíků mouky a těstovin, jež jsou též výrazně levnější než v Česku. V součtu manželé na celém nákupu ušetří oproti jesenickému Kauflandu několik stovek korun.

Litr benzinu je nyní za hranicí levnější o téměř deset korun

A to není všechno. U čerpací stanice následně tankují pětatřicet litrů benzinu. Zatímco na Jesenicku se cena nyní pohybuje kolem 37 korun za litr, zde je to po snížení DPH v přepočtu necelých 28 korun. Na litru tak ušetří téměř desetikorunu, na nádrži už je to 350 korun.

Do Polska jezdí za nákupy rovněž třeba starosta Bílé Vody Miroslav Kocián. S manželkou vyrážejí do Zlotého Stoku, kde je prodejna Biedronky, největšího polského řetězce s téměř třemi tisícovkami obchodů.

„Všechno už bylo levnější než u nás a teď bude ještě o něco víc. Myslím, že ještě přibude těch, kteří budou jezdit do Polska,“ míní Kocián, který si pochvaluje hlavně maso.

„Pokud vynechám slevy, tak nejlepší maso z kýty je v Polsku ve zhruba stejné ceně jako na české straně kilo bůčku,“ popisuje.

Kolik ušetřil tankováním v Polsku na benzinu za desítky let, už ani nepočítá. Nejezdí tam přitom pro benzin jen se svým autem, ale i se služebním.

Zrovna když je na čerpací stanici, objevuje se tam jiný zákazník, který chce palivo po naplnění nádrže ještě do dvou kanystrů. Obsluha mu to však zakazuje. „Asi nechtějí, aby se s levným benzinem kšeftovalo,“ přemítá starosta.

V Česku jen rohlíky a knedlíky, vše ostatní radši v Polsku

Jasno o tom, kde nakupovat, má i Sonia Puziová, která do Bílé Vody denně dojíždí, protože pracuje v tamním Muzeu internace řádových sester. Provdala se za Poláka a bydlí ve třináct kilometrů vzdáleném polském městečku Kamieniec Zabkowicki.

„V Česku kupuji jenom rohlíky a knedlíky, protože ty u nás nejsou,“ říká. Odpuštění DPH v Polsku nicméně bere s rezervou.

„Připadlo mi, že někdy v polovině ledna přihodili obchodníci něco k cenám, takže s tou slevou to teď není až tak horké,“ míní Puziová.

Čeští obchodníci se nevzdávají

Obchodů v českém pohraničí na Jesenicku sice v posledních letech kvůli levné polské konkurenci ubylo, většina z nich se ale stále drží.

„Přežili jsme doteď, tak přežijeme i půl roku, kdy Poláci snižují cenu základních potravin o DPH. Vždycky budou lidé, kteří preferují české obchody, přestože za hranicemi je levněji,“ okomentoval současnou situaci například majitel obchodu s potravinami v Javorníku Josef Prokopec.