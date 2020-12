Snad lidé nechtějí Vánoce v karanténě, říká k rozvolnění šéfka hygieny

Znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu lidí v nočních hodinách. To vše přináší dnešní rozvolnění omezení proti šíření koronaviru v rámci přechodu na třetí stupeň protiepidemického systému (PES).

Například hospody a restaurace už dopředu hlásily příval rezervací na stoly ze strany štamgastů toužících vyrazit po dvou měsících opět na točené pivo. Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Pešákové jsou přitom právě tyto podniky místem se zvýšeným rizikem nákazy.

„Budeme věřit a doufat, že každý se k rozvolnění postaví odpovědně. Všichni na něj čekali, ale musí se chovat tak, abychom se nevrátili zpět do zpřísněného stavu,“ říká.

Máte obavu z dopadu přechodu na 3. stupeň PES a zmírnění omezení na situaci v Olomouckém kraji?

K rozvolňování opatření se stavím velmi opatrně. Ale je to o lidech, jak se budou chovat. Trochu se však obávám, že vzhledem k tomu, že opatření už trvala delší dobu – byla už na jaře a celý podzim byl velmi omezený – si to teď část veřejnosti vyloží tak, že je téměř všechno dovoleno. Může pak nastat zhoršení situace následkem většího pohybu a setkávání lidí.

Hrozí, že lidé přestanou být dostatečně opatrní?

Nyní máme většinou ustálený menší počet kontaktů a nastaveno, kam můžeme a kam už ne, určitý pracovní režim a podobně. Zvýšení množství kontaktů, větší stýkání a pohyb mezi lidmi s sebou určitě nesou větší riziko. Zvlášť v době, kdy je v kraji procento pozitivních testů stále poměrně vysoké, kolem dvaceti procent.

Co je podle vás v uvolněných pravidlech největší riziko? Znovuotevřené hospody, či obchody?

Určitě jsou to všechna místa, kde dochází k větší koncentraci lidí po delší dobu. Což jsou právě třeba restaurace a hospody, kde lidé pobývají určitou dobu, navíc u toho ještě konzumují jídlo či nápoje, takže nemají roušku. Obchodem lidé projdou v roušce, nakoupí a jdou pryč, tam hlavní část rizika nevidím.

Případný negativní efekt rozvolnění se projeví nejdříve za týden až dva, to znamená před Vánoci.

To uvidíme, opravdu záleží na každém z nás, jak se budeme chovat. Pomoci by ale mimo jiné mohlo i plánované dobrovolné preventivní testování antigenními testy pro veřejnost, které by podle dostupných informací mohlo odstartovat 18. prosince. O definitivní podobě se nyní intenzivně jedná včetně přesných postupů, stejně jako u RT-PCR vyšetření by zde ale mělo platit, že pozitivní osobě je nařízena izolace a vytrasované rizikové kontakty podléhají karanténě.

Může nynější rozvolnění skončit tím, že bude nutné na svátky zase zpřísnit opatření?

Budeme věřit, že se každý k rozvolnění postaví odpovědně. Všichni na něj čekali, ale musí se chovat tak, abychom se nevrátili zpět do zpřísněného stavu. Zvláště na Vánoce, což je období, jež řada lidí dlouho vyhlíží, aby si odpočinuli, a určitě je nechtějí trávit v izolaci nebo karanténě. Takže bude zásadní řídit se pravidlem 3R (nosit roušky, mýt a dezinfikovat si ruce, dodržovat rozestupy – pozn. red.), k němuž přidáme ještě čtvrté R – rozum.

Objevily se už i obavy, že rozvolnění povede k rozšíření nákazy, a to pak umocní následné vánoční svátky, kdy se lidé mnohem víc setkávají a navštěvují, což pak skončí třetí vlnou nákazy.

Musíme doufat, že všichni budou rozumní a nebudou riziko podceňovat. Snad se projeví nejen obecně známé informace, ale i to, že řada lidí už má ve svém okolí někoho, kdo nemoc prodělal, a tak ví, co to může obnášet, hlavně při vážnějším průběhu. Takže si pak na návštěvě nechají roušky a budou se chovat tak, aby neohrožovali sebe ani okolí. Chápu, že jsme dlouho žili ve společnosti, která není zvyklá být omezována v tom, co je pro ni běžně, takže uvolnění pak u části populace může vést k přístupu, který způsobí zhoršení epidemiologické situace. Doufám ale, že dnes už jsou lidé dostatečně poučení a budou se k tomu podle toho stavět.