Nízké teploty komplikují budování protipovodňových opatření v Olomouci

Na mostu nyní dělníci dokončují armování konstrukce, a pokud se venkovní teploty udrží nad nulou, tento pátek by měli začít betonovat. Následně musí beton dva týdny tuhnout.

Zástupci města Olomouce s představiteli Povodí Moravy a stavbaři prošli velkou část staveniště v rámci kontrolního dne. Konstrukce první poloviny mostu je již usazená na pilířích a má téměř dokončené bednění a výztuže.

„Od dubna by po této polovině nového mostu měli chodit lidé. Rychlost prací teď záleží i na přízni počasí,“ podotkl náměstek olomouckého primátora Martin Major (ODS).

Na březen stavbaři plánují přesunování inženýrských sítí a začnou postupně odstrojovat provizorní lávku na zbytku starého mostu. Jeho demolice pak začne v dubnu. V současnosti pokračují také práce na nové kanalizaci na levém břehu řeky.

Náplavka na pravém břehu Moravy je sanovaná, osazování stěny nábřeží žulovými kvádry je však zastavené. „K tomu potřebujeme vyšší teploty, momentálně v této práci pokračovat nelze,“ uvedl stavbyvedoucí Jakub Lysoněk.

Vedle mostu posléze začne vznikat druhá polovina konstrukce. V létě stavbaři počítají se spojením jednotlivých částí mostní konstrukce, která by se v září měla začít vysouvat na druhý břeh. Do konce roku by tak mohl být most, jemuž se kvůli tvaru přezdívá Rejnok, z pohledu stavbařů hotový.

Poté bude následovat propojení tramvajové trati a dokončení náplavky pod mostem. Finále této etapy protipovodňových opatření v Olomouci je pak naplánované na polovinu roku 2022.