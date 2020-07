Déšť zatopil lomy, stroje musely z řeky. Počasí zasáhlo do stavby mostu

Přívaly vody vyhnaly stavební stroje z řeky, ze zatopených lomů na Jesenicku nedorazila žula. Nedávné průtrže mračen a zvýšená hladina Moravy dočasně zkomplikovaly budování protipovodňových opatření u historického centra Olomouce a stavbu nového klíčového mostu na Masarykově třídě.

„Stavební práce jsme na dva dny pozastavili. Museli jsme vyklidit stavební stroje z koryta řeky. Také dodávka žulových prvků z Mikulovic, jejichž kamenolomy byly po přívalových deštích pod vodou, byla zhruba na týden zastavená,“ popsal následky bouřek a lokálních bleskových povodní Jakub Vlk, vedoucí stavby nového mostu.

Původní most spojoval břehy Moravy od poválečných časů, dokud letos v dubnu nezačali dělníci s jeho demolicí kvůli rozšiřování koryta. Uzavřený je ovšem už od března, a to jak pro auta, tak i pro tramvaje.

Pro olomouckou MHD je to velmi citelný zásah. Mimo provoz je totiž jedna ze dvou páteřních tramvajových tras, jež spojují centrum města s hlavním nádražím.

Nyní se přes řeku dostanou pouze chodci po úzké lávce, která zbyla ze strženého mostu.

Dříve se přitom zvažovala možnost, že by se most boural po polovinách, přičemž po zbylé by MHD dál jezdila po jedné koleji. To ale statici kvůli špatnému stavu mostu nakonec vyloučili.

„Letos v prosinci bude hotová první polovina mostu, v prosinci roku 2021 dokončíme druhou polovinu. V květnu roku 2022 se pak na novém mostě projedou první auta a tramvaje,“ upřesnil Vlk.

Na druhou polovinu letošního roku má pak naplánovanou montáž kovové konstrukce nového mostu, na níž v současnosti pracuje specializovaný dodavatel v Itálii. Až bude hotová, dělníci ji budou po kolejnicích zasouvat z jednoho břehu na protější stranu řeky.

„Jakmile bude polovina nového mostu dokončená, přesune se na ni lávka pro pěší a inženýrské sítě a může začít demolice zbývající části starého mostu,“ podotkl tiskový mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Most a koryto zvládnou až 380letou povodeň

Nový ocelový most s betonovou deskou bude dlouhý téměř 64 metrů a široký 26,3 metru, povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky.

„Konstrukce i nové koryto Moravy pod mostem jsou navržené tak, aby při případných povodních zajistily průtok 380leté vody,“ vyčíslil již dříve mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dělníci již do obou břehů ukotvili obě opěry pro okraje nového mostu, jedna polovina toho starého už zmizela. „Současně demolujeme starou opěru původního mostu,“ uvedl Vlk.

Ta v korytě Moravy stojí zhruba 70 let, bouraný most pochází z doby po druhé světové válce. Jeho předchůdce se nad řekou klenul od 19. století, staré pohlednice a fotografie ukazují, že šlo o konstrukci s tehdy typickými ocelovými oblouky. A právě na ty bude odkazovat moderními křivkami i nový most. Jeho podobu navrhl uznávaný brněnský architekt Antonín Novák.

Za své však most z 19. století vzal na konci druhé světové války, kdy jej při ústupu na západ zničili němečtí vojáci. Nejprve ho chtěli vyhodit do povětří, připravené nálože ovšem selhaly. A tak jej rozstříleli děly.

Povodí Moravy přitom nejprve chtělo na Masarykově třídě postavit most, jenž vycházel především z technických norem a požadavků, a připomínal proto spíše dálniční průtah s mohutnými betonovými svodidly. Proti však tehdy vystoupila část Olomoučanů, včetně Klubu architektů Olomoucka.