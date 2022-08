Slíbených moderních vlaků jezdí v kraji jenom zlomek, trápí je poruchy

Nasazení tuctu vlaků Stadler vybavených klimatizací, wifi či zásuvkami bylo jedním z trumfů, díky nimž České dráhy (ČD) získaly zakázku na provoz regionálních tratí v kraji.

I po více než dvou letech se s nimi však cestující setkají jen málokdy. Vozy jsou poruchové a dodavatel nedodržuje harmonogram modernizace, takže místo nich dál jezdí staré motoráky. ČD za to dostávají milionové pokuty.

„Tím moderním vlakem jsem jela jen párkrát, jezdí jich velmi málo. Líbilo se mi, že jsem při nastupování nemusela vylézat nahoru po schodech a že uvnitř bylo příjemně díky klimatizaci. V těch starých vozech je hlavně v létě nedýchatelno,“ zlobí se například seniorka Helena Tomanová, která jezdí z Olomouce do Drahanovic za rodinou.

Modernizované soupravy mají kromě klimatizace nebo bezbariérového nástupu i další výhody.

„Jsou vybaveny novými sedačkami, wifi připojením a LCD monitory. Dále nechybí elektrické zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky, audiovizuální informační systém nebo GPS lokace pro sledování pohybu vlaku,“ shrnula mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Dopravce koupil dvanáct ojetých jednotek Stadler řady 646 pro zajištění spojů v Olomouckém kraji za 190 milionů korun v Německu na přelomu let 2018 a 2019.

„Kromě trati z Olomouce do Drahanovic, kde kraj objednává spoje v rámci provozního souboru Haná, budou další renovované jednotky postupně nasazovány také v provozním souboru Sever, a to na tratích ze Šumperka do Hanušovic nebo z Olomouce do Moravského Berouna,“ uvedl už dříve náměstek generálního ředitele ČD odpovědný za osobní dopravu Jiří Ješeta.

Vozy jsou postupně modernizovány ve slovenské firmě ŽOS Zvolen, hodnota zakázky je 270 milionů.

„Čtyři vlaky Stadler ale České dráhy zprovoznily již před kompletní modernizací vlastními silami,“ podotkla Rajnochová.

Ovšem i tyto vozy čekala důkladná renovace. Slovenská společnost měla všechny zmodernizované vlaky dodat už letos na jaře, dosud ale ČD předala jen sedm z nich. A z těch jsou kvůli častým poruchám aktuálně v provozu jen čtyři.

Cestující se ve vedrech musí spokojit s motoráky

„Mezi objevující se závady patří poruchy WC, klimatizace, elektroinstalace, výsuvných schůdků a podobně. Vše reklamujeme v rámci garančních oprav, jež zajišťuje dodavatel, tedy společnost ŽOS Zvolen,“ sdělila mluvčí ČD a dodala, že odstranění závad probíhá buď přímo v depu v Olomouci, kde jsou přítomni technici slovenské firmy, nebo případně dochází k převozu zpět na Slovensko a opravě tam.

Každý zmodernizovaný vlak je nejprve nasazen na kratší a méně vytíženou trať kvůli kontrole, zda je vše v pořádku. V případě problémů je tak možné ho stáhnout do depa.

Sedmou jednotku předala společnost drahám až v tomto týdnu, do provozu bude zařazena v nejbližších dnech. Na tratích tak stále jezdí vlaky, které se s těmi modernizovanými nemohou srovnávat.

„Jde o vlaky Regionova a motorové vozy řady 810 a 809. Tyto vozy ne vždy splňují benefity, které měly modernější vlaky přinést,“ potvrzuje Iveta Kocourková, vedoucí odboru ekonomiky a financování organizace KIDSOK, jež zajišťuje krajský integrovaný dopravní systém.

Za každou nedodanou soupravu, která už měla na tratích v kraji od jara jezdit, platí ČD pokutu.

„Letos jim byly za nenasazení modernizovaných jednotek Stadler zatím uděleny sankce ve výši 4,7 milionu. A v případě nenasazení zbývajících jednotek budou udělovány i nadále,“ popsala Kocourková.

Dopravce bude chtít pokuty uhradit od dodavatele modernizace. „Ten je oproti smluvnímu harmonogramu ve zpoždění, a to je pro nás komplikace jak ve vztahu k objednateli, tedy Olomouckému kraji, tak i našim zákazníkům. Prioritou aktuálně je, aby dodávky všech zbývajících zmodernizovaných jednotek byly uskutečněny co nejdříve,“ uvedla mluvčí ČD Rajnochová.

Podle ní by všech dvanáct vlaků mělo být v provozu na tratích v regionu nejpozději do konce letošního roku.