Vlaky, které pomohly ČD získat regionální spoje, čeká zpožděná modernizace

„Jsme rádi, že je hledání dodavatelské firmy zdárně u konce a za necelý rok se cestující svezou modernizovanými a komfortními regionálními vlaky,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.



Zakázku v hodnotě 270 milionů korun nakonec získala slovenská firma ŽOS Zvolen.

„Smlouva s vítězem soutěže byla podepsána tento týden a v nejbližší době dojde k přesunu prvních jednotek na Slovensko,“ dodal Ješeta.

„První modernizované vlaky by měly začít vozit cestující ve druhé polovině příštího roku. Opravy budou probíhat postupně, první jednotka bude dokončena za zhruba deset měsíců,“ sdělila mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.

V rámci kompletní modernizace budou všechny soupravy vybaveny LCD monitory, nabídnou připojení k internetu přes wi-fi a nebudou chybět elektrické zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky či audiovizuální informační systém.

Zájemce se našel až napodruhé

České dráhy, které „secondhandové“ soupravy nakoupily za 190 milionů korun v Německu, slíbily jejich nasazení na železnice v kraji. A to po modernizaci kvůli proklamovanému komfortu cestujících. Ostatně i díky tomuto slibu dopravce provoz spojů na zdejších tratích před několika měsíci vysoutěžil.

Jenže brzy se ukázalo, že to nebude tak jednoduché. Soupravy byly v bídném technickém stavu, navíc k nim chyběla dokumentace, a tak se do prvního výběrového řízení na repasování nikdo nepřihlásil. ČD tak musely vypsat novou zakázku.

Mezitím vlastními silami zprovoznily pouze čtyři soupravy, které od léta postupně nasadily na různé tratě v regionu. Ani to se navíc neobešlo bez potíží. Ukázalo se totiž, že na starších nádražích jsou nástupiště příliš nízko, což komplikuje nástup a výstup. Vše má vyřešit přestavba za několik milionů korun.

3. března 2020

Na vedení Olomouckého kraje nyní bude, aby s dopravcem dohodl konkrétní harmonogram nasazení všech souprav. Žádný plán totiž doposud neexistoval.

Fakt, že na koleje vyjelo pouze několik „na koleni“ zprovozněných souprav, se již promítl do výše kompenzací, které kraj dopravci zaplatí.

„Z krajského rozpočtu mělo být vynaloženo 680 milionů korun. Po přepočítání finančního modelu při absenci vozidel Stadler se kompenzace snížila na 640 milionů,“ uvedla již dříve pro MF DNES ředitelka Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Kateřina Suchánková.

Stadlery mají jezdit na tratích z Olomouce do Drahanovic, z Šumperka do Hanušovic nebo z Olomouce do Moravského Berouna.