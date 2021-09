České dráhy za miliardu zmodernizují olomoucké depo, získá i myčku vlaků

„Modernizace Střediska údržby Olomouc je součástí plánu Českých drah na rozvoj technické základny pro provozní údržbu, opravy železničních vozidel a zlepšení podmínek zaměstnanců,“ shrnul mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.

„Areál bude sloužit pro technicko-hygienickou údržbu všech vozidel deponovaných ve středisku, což představuje především zajištění regionální dopravy v Olomouckém kraji s přesahy do sousedních regionů, jde například o Vyškov a Vsetín, a pro část dálkové dopravy,“ dodal.

Moderní areál umožní všechny stupně údržby od provozního ošetření po velké prohlídky a také veškeré druhy úklidu. Bude tam nově i stacionární strojní myčka vlaků.

Ta se podobá myčce aut, je průjezdná a posun mytých vozů zajišťuje potahové zařízení jezdící mezi kolejnicemi. Soupravy čistí mycí kartáče, nechybí ani aplikace vosku.

Práce by měly začít příští rok. Jsou naplánované do několika etap a hotovo by mělo být v roce 2025.

Pantery pojedou rychlostí až 160 km/h

Miliardová investice souvisí s desetiletou smlouvou s krajem na provoz elektrických vlaků ze začátku roku. Začne platit s příchodem jízdního řádu 2022/2023.

„Aktuálně probíhá modernizace článkových motorových jednotek Stadler GTW pro neelektrifikované tratě a objednáno je 27 třívozových bezbariérových elektrických jednotek RegioPanter pro regionální spoje na elektrifikovaných tratích,“ doplnil Šťáhlavský.

Zmíněných 27 třívozových jednotek má vyjet v letech 2023 a 2024. Jejich maximální rychlost bude 160 kilometrů v hodině, což využijí na právě modernizované trati Olomouc–Uničov.

„Naším cílem je zvýšit kvalitu cestování, k čemuž přispěje plánované pořízení nových vlakových jednotek. Lidem nabídneme komfortnější, ekologičtější a bezpečnější alternativu k přepravě autem,“ řekl hejtman Josef Suchánek. Investice do těchto moderních elektrických souprav činí více než čtyři miliardy korun.

Na trati do Uničova aktuálně dělníci pracují v úseku ke Šternberku a stále tam platí výluka.

„Pracuje se tam na rekonstrukci železničního svršku, dále v úseku pokračují práce na propustcích a mostních objektech, sdělovacím zařízení a technologických budovách. Dokončují se také nová nástupiště,“ upřesnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Výluka potrvá do 8. září. Hlavní stavební činnost na trati skončí do prosince, v příštím roce jsou v plánu ještě dílčí dokončovací práce.