Bezpečnější přejezdy zajistí závory, v plánu je i bluetooth maják

Loni osmnáct, letos za první tři měsíce už sedm. Počet dopravních nehod na přejezdech v Olomouckém kraji mohou snížit jejich rekonstrukce připravované Správou železnic.

V Holické ulici v Olomouci je k tomu na příští rok v plánu most za čtvrt miliardy korun, který řidičům uleví od dlouhého čekání u frekventované trati.

Závory v tomto roce doplní například přejezd ve Skrbeni na Olomoucku, kde dosud na projíždějící vlak upozorňovala jen výstražná světla.

Správce dráhy využil toho, že obec rekonstruuje hlavní průtah. „Před časem jsme chtěli doplnit výstražná světla do směru bočních ulic. Nepochybně bude přínosem, že teď výstražníky budou viditelné ze všech směrů,“ poznamenal k úpravě přejezdu starosta Skrbeně Tomáš Spurný.

Velká část přejezdů, které budou nově vybavené závorami, leží na trati mezi Olomoucí a Šumperkem, kde je nyní kvůli pracím na elektrizaci zastaven provoz. Jde například o křížení ve Šternberku, Babicích nebo Újezdu u Uničova.

Řidiče nově upozorní i bluetooth maják

Na Prostějovsku dostane několik železničních přejezdů speciální bluetooth majáky. Správa železnic je používá jako jeden z nástrojů, jak snížit nehodovost.

Nehody na přejezdech v kraji Loni se na železničních přejezdech v kraji stalo osmnáct dopravních nehod. „Z toho pět na nezabezpečených přejezdech a třináct na přejezdech řízených světelnou signalizací. Při nehodách nikdo nezemřel, jeden člověk byl zraněn těžce, pět lehce,“ uvedla policejní mluvčí Marta Vlachová. Za letošní první čtvrtletí eviduje policie sedm nehod s těžkým a lehkým zraněním.

Majáky označované zkratkou LCA (z anglického Level Crossing Alarm, pozn. red.) přenášejí informace o situaci na vybraném železničním přejezdu do celého okolí.

„Uživatel s nainstalovanou aplikací v mobilním telefonu je díky tomu upozorněn, že se blíží k železničnímu přejezdu. Pokud svítí výstražná světla, uživatel bez ohledu na spuštěné aplikace dostane obrazové i zvukové varování,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

V krajském městě by měl být do konce příštího roku osazen závorami přejezd na trati Olomouc - Nezamyslice v ulici Dolní Novosadská.

Auta projedou nad koridorem

Řidiči v Olomouci uvítají i připravovaný nadjezd v Holické ulici, který nahradí stávající frekventovaný přejezd na železničním koridoru mezi Prahou a Ostravou. Místo je známé tím, že se u něj tvoří dlouhé kolony, denně tudy projede několik desítek vlaků.

„Zahájení prací předpokládáme v červnu 2022, stavba by měla být dokončena do prosince 2023,“ dodal mluvčí Správy železnic. Odhad nákladů je 236 milionů korun.

Pro obyvatele olomoucké části Holice jde o vítané zlepšení, protože právě přes vytíženou trať odtud vede nejkratší cesta do centra města.

„Současný přejezd je nepříjemný, čeká se tam skutečně dlouho. Most bude určitě lepší, i když tam pak stoupne provoz. Z magistrátu ale víme, že plynulejší jízda by měla být kolem autobusového nádraží, protože nastavení světelných křižovatek upřednostňuje hlavní tahy,“ věří předseda komise místní části František Ryšánek, že nadjezd nezahltí Holici auty.

Spolu s novou cestou přes koleje mají vzniknout i cyklopruhy a prostor pro auta bude o něco užší.



„Doprava by se tím měla zklidnit. Vše už je nachystané a čeká se na výstavbu mostu. Nadjezd bude při cestě do Holice na levé straně od současného přejezdu a díky tomu budou zlikvidovány náletové dřeviny u trati, což je pro nás problematická lokalita. Lepší to bude i pro chodce, dnes vede podél cesty jen panelový chodník,“ doplnil Ryšánek.

Vlaky, které jedou přes holický přejezd, mají na trase i pět kilometrů vzdálený Grygov, kde kříží silnici třetí třídy.



Správa železnic zde počítá se stavbou podjezdu v jiném místě podle územního plánu obce. Ten byl schválen před více než dvaceti lety a domy, které v okolí mezitím vyrostly, mohou při plánování podjezdu přinést komplikace.