Milník v kauze olomouckých městských bytů, převody začnou v létě

Nájemníci sice už byty splatili, jenže vše se zadrhlo kvůli problematickým starým smlouvám. Teď se konečně dočkají, byť třetinu budou muset doplatit.

Zastupitelé měli původně o způsobu převodu rozhodovat už na mimořádném zasedání v dubnu, kvůli dalšímu rozpracovávání variant se ale nakonec sešli až nyní v řádném termínu.

Nejspíš i jednání v mezidobí a očekávání pozitivního výsledku vedla k menším emocím v sále, než tomu bylo ve vypjaté kauze v minulých měsících obvyklé. Přítomní opakovaně řečníkům tleskali, naopak primátor tentokrát téměř nemusel vybízet ke klidu.

Ani tak ale lidé nechtěli nic podcenit a znovu apelovali na zastupitele, aby konečně udělali první zásadní krok.

„Chceme převedení dvou třetin bytu a transformaci družstev. Kdy by to mohlo být? Trvá to dlouho a jsme z toho všichni zničení. A jak to bude s přeplatky?“ ptala se nájemnice Hana Kunešová.

„Někteří, i starší lidé, chodí na brigády, aby na nájmy měli peníze. Platit už jsme měli pouze SIPO,“ připomenula Kunešová, že byty postavené v roce 2000 se měly podle tehdejších dohod po dvaceti letech splácení stát majetkem nájemníků. Dosud se tak ale nestalo.

Převody bytů provázejí komplikace

Kvůli pochybnostem ohledně platnosti smluv o smlouvách budoucích se ale proces převodu městských bytů zkomplikoval.

Oproti jiným městům, kde se v poslední době byty postavené se státní dotací také převáděly, je v případě Olomouce vše ovlivněno i tím, že třetinovým majitelem nemovitostí jsou družstva, v nichž ale nájemníci nemají své zástupce.

Kvůli zákonu o korporacích tak nemohou lidé dostat tento podíl bezplatně, za 355 bytů mají ještě doplatit přibližně 50 milionů korun.

„Každý ví, že se jedná o naplnění závazků z minulosti. Ale původní smlouvy jsme označili za neplatné a jdeme cestou kompromisu. Díky připravovaným budoucím kupním smlouvám můžeme pomoci i příštímu zastupitelstvu,“ nastínil náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Podle něj by postupné převádění bytů už neměly zpomalit ani zářijové komunální volby a případné změny ve vedení města.

Město čelí kvůli převodům dvěma stovkám žalob

K několikatisícovým nájmům, které musejí dál hradit, si lidé kvůli spletitosti případu navíc rovněž platili právní poradce.

„Pro jakoukoli obec není způsob, jak se vyhnout plnění závazku,“ upozorňoval zastupitele třeba advokát Adam Polánský. Na Olomouc bylo také nájemníky podáno na 200 žalob.

„Podle města jsme žaloby nemuseli podávat, ale pokud by tento materiál neprošel, co by lidem zbylo? Leda oči pro pláč,“ podotkl právník Zdeněk Joukl.

Upozornil, že padesátimilionový doplatek je nejvyšší ze všech podobných případů v Česku. Zároveň apeloval, aby další kroky v celém procesu následovaly vzápětí.

„Chtěli bychom harmonogram postupu a podmínky prodeje vyvěsit co nejdřív. Spoustě lidí by dnes převody umožnily normálně žít. Klidně se zavážou, že peníze využijí na opravy domů,“ doplnil Joukl.

Družstva se ještě musí transformovat

Odprodejům částí družstev musí ještě předcházet jejich přeměna na akciové společnosti. Přeplatky nájemného pak nejspíš opravdu budou využity na údržbu nemovitostí.

„Kdyby se převod uskutečnil už před dvěma lety, stejně byste museli zakládat společenství vlastníků jednotek. Vlastně jste si předplatili. Převody, které by měly začít v polovině července, budou pokračovat dál,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Způsob převodů, jejichž započetí ještě budou muset v létě na mimořádném zasedání zastupitelé formálně posvětit, nakonec podpořila i opozice, přestože to donedávna některé strany viděly jinak.

„Nejpodstatnější argument spočívá v tom, že nájemníci na tuto variantu sami chtěli přistoupit. Proto ji podporujeme, i když by nám před rokem přišla nepřípustná,“ vysvětlila například Andrea Hanáčková (PirSTAN).