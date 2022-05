Developer chce u olomouckého nádraží postavit 450 bytů a kanceláře

„Areál nabídne 43 tisíc metrů čtverečních plochy rozdělených do několika budov. Má strategickou polohu nejen v rámci dopravní infrastruktury, ale je také v blízkém napojení na významné silnice a železnice,“ řekl k umístění ředitel DRFG Real Estate Josef Šilhánek.

Celou výstavbu v místě blízko tramvajové točny, kde dříve bývaly tenisové kurty a stanice technické kontroly, plánuje investiční skupina brněnského podnikatele Davida Rusňáka rozdělit do několika etap, se zahájením počítá už letos v říjnu.

„Projekt má velký význam pro město Olomouc také proto, že nabídne moderní kancelářské prostory a bydlení s výbornou dopravní dostupností v léta opomíjené části města, kde se přirozeně napojí na stávající infrastrukturu, a bude tak mít plnohodnotnou občanskou vybavenost,“ dodal Šilhánek k brownfieldu.

Společnost, která koupila pozemky letos v březnu, už hlásí první zájemce o nájem kancelářských prostor. Vysvětluje si to polohou projektu i dostatečnou kapacitou parkovacích ploch v suterénu.

„Teď se dokončuje architektonická studie a simultánně probíhá výběrové řízení stavební společnosti,“ řekl Šilhánek.

Místní zajímá, jak chce investor řešit dopravu

Realitní makléři nicméně připomínají, že v konkurenci souběžně vznikajících bytů na jiných místech můžou zákazníci polohu u rušných cest vnímat jako handicap.

„Osobně jsem k projektu relativně skeptický, a to hlavně kvůli velkému množství rezidenčních bytů. Situace na trhu se lehce mění, už se neprodává tak, že by na každý byt byla fronta šedesáti lidí. Nebude to jediný bytový projekt a lidé si budou moct vybírat. Lokalita bude hrát velkou roli,“ řekl ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Studii nového kancelářsko-bytového komplexu vyhlížejí i lidé z městské části Nové Hodolany.

„Bude nás zajímat, jaký bude poměr bytů a kanceláří a jaké další služby nabídne. Zajímá nás také studie dopravního zatížení, parkovacích kapacit a využijeme dostupné prostředky pro její optimalizaci. Výstavba tohoto areálu zatíží jak sjezdy z Tovární ulice, tak přednádražní prostor, především Jeremenkovu ulici, která nespadá do zóny 30,“ uvedl za komisi Aleš Prstek.

Využití brownfieldů se město snaží podporovat

V Nových Hodolanech už několik let sledují, jak se plány na využití pozemků mění.

„Investor původních čtyř kancelářských budov Element Office zkrachoval. Poté jsme v minulém volebním období jakožto komise městské části vyzývali město, ať zváží možnost pozemky koupit a vybudovat na nich odstavné parkoviště. Tehdejší radnice se tím ale z finančních důvodů nezabývala,“ připomenul Prstek.

Využívání brownfieldů, tedy areálů, pozemků nebo staveb ležících ladem, Olomouc obecně podporuje. A to přesto, že město je majitelem jen malé části z nich. Přehled brownfieldů na olomouckém datovém portálu jich uvádí dvě desítky.

Podle vedoucí oddělení útvaru hlavního architekta Jany Křenkové se město intenzivně zabývá možnostmi, jak brownfieldy ve svém vlastnictví rozvíjet. Prověřuje příležitosti, jak získat dotace, které mohou být pro takové cíle zásadní.

„Nyní se dokončuje technicko-ekonomická studie nové vozovny v lokalitě bývalých kasáren v Neředíně, je také zadaná studie revitalizace lokality Klášterní Hradisko s budoucím využitím zejména pro zeleň a rekreační funkce,“ vyjmenovala Křenková.

„Před dokončením je rovněž studie revitalizace lokality ve Slavoníně, kde se nacházejí již nevyužívané silážní žlaby, s budoucím využitím zejména pro krajinná opatření, zeleň a rekreační funkce,“ dodala.

Ve městě se chystá i celá nová čtvrť

V soukromém sektoru Olomoučané sledují rozsáhlé demolice v místě bývalého vojenského opravárenského podniku ve Velkomoravské ulici. Developer Richard Morávek tam se svou společností Redstone Real Estate připravuje městskou čtvrť Nová Velkomoravská.

Za náklady odhadované na patnáct až dvacet miliard korun má vyrůst dvanáct bloků bytových domů, komerční nemovitosti, obchodní prostory, kanceláře či škola a školka. Stavba má začít za dva roky, hotová bude do patnácti let. Součástí plánů je také víceúčelová aréna pro sport a kulturu.

V areálu někdejšího automobilního opravárenského závodu na Šibeníku zase v posledních třech letech postavila skupina JTH tři domy se 180 byty a chystá se otevření supermarketu.