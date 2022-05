Zájem o koupi bytu klesl. Lidé nemají na hypotéky, trh přešlapuje na místě

„Rostoucí trend poptávky se určitě zastavuje, přešlapuje na místě. I prodávající raději vyčkávají. Prodloužila se doba prodeje, což je vždy náznak, že se na trhu něco děje. Pořád se ale nebavíme o poklesu cen,“ popsal ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Potvrzují to i další oslovení makléři. Například podle dat realitního portálu Reality.iDNES.cz v Olomouci a okolí meziročně zpomalil prodej bytů přibližně o čtyřicet procent. Zatímco před rokem evidoval realitní poradce v prvním čtvrtletí zhruba 1 100 poptávek po bytu na prodej, letos jich bylo necelých sedm set.

„Výrazně se snížil počet zájemců a jsou i nemovitosti prezentované za cenu, o kterou je zájem vlažný či žádný. Cítíme, že tlak poptávajících a ignorování nastavených cen bude mít za následek, že cena může začít stagnovat. Neříkám ale klesat. To je naše zkušenost za poslední čtyři měsíce,“ shrnul šéf realitní kanceláře Dachi Marek Novotný.

Za stagnací je fakt, že řada zájemců mizí z trhu.

„Už v lednu jsme začali pozorovat rostoucí úroky. Z koláče poptávky odpadl velký kus lidí, kteří i kdyby chtěli, koupit nemohou, protože nedostanou hypotéku. Kombinace vysokých cen nemovitostí a vysokých úroků je vyřadila ze hry, tím pádem celková poptávka klesá,“ vysvětlil Korytar.

Zhodnocení peněz

Naopak zájem kupovat byty mohou mít lidé, kteří mají našetřeno, ale bojí se, aby jim peníze na účtech neznehodnotila inflace.

Takové potenciální kupce může oslovit třeba projekt moderních a nadstandardních bytů Šantovka Living, který podle Korytara zkouší atakovat strop olomouckého trhu.

Celkem se počítá s dvanácti domy se zhruba 230 byty. Z prvotní nabídky už je většina prodaná nebo rezervovaná. K mání jsou například stometrové byty 3+kk za cenu kolem devíti milionů korun.

Podobných zájemců je přesto jen menší část. „Asi to plně nenahradí poptávku, kterou táhly hypotéky. Rozevírají se nám trochu nůžky, tím pádem je zase více zájem o investiční nemovitosti a méně o velkoplošné byty,“ dodal ředitel Hanácké realitní kanceláře.

Válka na Ukrajině

Vliv války na Ukrajině na trh s byty dopadá sekundárně přes tlak na inflaci, růst úrokových sazeb. „Zhruba od 24. února, kdy vypukla, se počet poptávek snížil o další čtvrtinu,“ uvedl výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

I ti, kteří by na hypotéku dosáhli, ji zvažují. „Lidé mají strach z dlouhodobého zadlužení při vysoké splátce. To může být i odraz války na Ukrajině,“ podotkl Novotný.

Průměrná cena bytu v Olomouci je podle dat Reality.iDNES.cz 4,6 milionu korun. Meziročně to znamená nárůst o 24 procent.

Paradoxně to může být pro některé zájemce výhoda. „Kombinací vysokých cen i úrokových sazeb a nižšího zájmu se otevírá možnost získat byt za lepších podmínek, tedy něco, co na trhu s nemovitostmi nebylo za poslední tři roky běžné,“ sdělil Makovský.

Jelikož mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny většinou nepředstavuje Olomoucký kraj místo, kde by chtěli žít, jejich příchod s realitním trhem příliš nezahýbal. V Dachi zprostředkovali dvě desítky bytů pro nájemní bydlení.

„Realitní kancelář za ně většinou navštěvují firmy, které je mají v plánu zaměstnat, nebo přátelé, kteří pro ně shání ubytování. I nájmy jsou často psané na firmy,“ zmínil Novotný.

Převážně se pronajímají malometrážní jednopokojové a dvoupokojové byty, a to kvůli nižšímu nájemnému, na nějž se i tak musí skládat víc lidí. Někteří majitelé se takovému využití brání.

„Nechtějí například čtyři dospělé do 2+kk. Ne proto, že by šlo o Ukrajince, ale protože byt se při takovém obsazení opotřebovává a může to vadit i sousedům,“ objasnil Korytar.

Podle srovnání společnosti FérMakléři.cz, která analyzovala český realitní trh, výhled poklesu cen nenasvědčuje.

„Bytová nouze pravděpodobně potrvá. Byť bude většina lidí z Ukrajiny hledat bydlení na nájemním trhu, ti movitější mohou poptávat i vlastní bydlení. Výrazný růst nabídky bytů také nelze čekat. Není tedy moc důvodů proč by byty měly letos zlevňovat,“ uvedl pro ČTK jednatel firmy Lumír Kunz.