E-shopový gigant Amazon zvedá ceny bytů v Kojetíně a okolí

E-shopový gigant nabírá do svého centra v Kojetíně dva tisíce zaměstnanců. Výrazně tak zvýšil zájem o bydlení.

Že informace o Amazonu v Kojetíně zahýbala s tamním realitním trhem, potvrzuje starosta města Leoš Ptáček. „Jednoznačně ceny bytů vzrostly. V Kojetíně stojí téměř stejně jako například v Přerově, a to jejich cena byla oproti tomuto městu na půlce,“ uvedl starosta.

Výraznou změnu na realitním trhu zaznamenal i vedoucí olomoucké pobočky firmy M&M reality David Holík. Situace podle něj nahrává investorům do nemovitostí.

„Lidé byty dopředu spekulativně kupují, protože vědí, že budou mít vysokou cenu. Když se v nabídce nějaký objeví, je hned pryč,“ říká makléř.

Aktuálně je tak podle starosty nabídka bytů a domů k okamžitému bydlení ve městě téměř nulová. Do pěti let by podle něj mělo v Kojetíně vyrůst zhruba sto nových bytů.

Amazon už nabírá zaměstnance

Společnost Amazon, jeden z největších internetových hráčů na světě, už začala hledat zaměstnance do vznikajícího logistického centra v Kojetíně. Bude jich potřebovat až dva tisíce.

„Společnost již zahájila nábor pracovníků pro nové distribuční centrum, od inženýrů po IT profesionály, provozní manažery, odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví a HR specialisty,“ informuje PR manažer společnosti Amazon Noah Zyla.

Kvalifikovaných zaměstnanců bude podle Zyly potřeba přibližně čtvrtina, tedy půjde řádově o stovky kvailfikovaných lidí. Většině nových zaměstnanců bude stačit nízká kvalifikace nebo základní vzdělání.

S náborem pracovníků, kteří budou zpracovávat objednávky, začne Amazon přibližně ve druhém čtvrtletí letošního roku.

„Vytvořením stálých pracovních míst dokážeme lépe reagovat na rostoucí poptávku zákazníků,“ shrnuje generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku Michal Šmíd.

„Zaměstnanci pracující v distribučním centru v Dobrovízi u Prahy pocházejí asi z poloviny ze Středočeského a z poloviny z Ústeckého kraje. Počítáme s tím, že i v případě náboru zaměstnanců do robotického centra v Kojetíně bude strategie podobná,“ dodává Zyla.

Nástupní hrubá mzda pro zaměstnance na vstupních pozicích bude 182 korun, u vedoucích týmů pak 225 na hodinu. Připočte-li se desetiprocentní měsíční bonus, na který mají pracovníci internetového obchodu nárok, vydělávají zaměstnanci na vstupních pozicích 32 411 až 34 726 korun hrubého měsíčně.

„Každý rok však podnikáme revizi mezd, na základě které dochází k jejich případnému navyšování,“ doplňuje Zyla.

Pomáhat budou i roboti

Zaměstnanci budou v novém distribučním centru připravovat, balit a odesílat zákazníkům drobné položky jako knihy, elektroniku a spotřební zboží.

Při vyřizování objednávek jim budou k ruce roboti, kteří se zasouvají pod regály s výrobky, zvedají je a pohybují s nimi po distribučním centru, tím krátí čas nutný pro zpracování objednávek. Centrum bude obsluhovat všechny evropské trhy.

„Dost pravděpodobně to mohou být například zákazníci z Rakouska, Polska nebo Německa,“ upřesňuje Zyla.

Otázkou zůstává, kde Amazon potřebný počet zaměstnanců vezme. Podle předsedy krajské hospodářské komory Bohuslava Švamberka je bude přetahovat odjinud, jiná možnost podle něho ani není.

„Trh práce v této oblasti příchod Amazonu postihne zásadně. V Kojetíně si mysleli, že jim vyřeší nezaměstnanost. Nikoli, protože ti, kdo jsou tam nezaměstnaní, jsou bez práce dobrovolně,“ řekl Švamberk.

Pobočka Amazonu bude podle něj především nasávat lidi z firem v okruhu patnáct, dvacet kilometrů od Kojetína. Podle Švamberka se v oblasti zvýší tlak na mzdy. „Firmy v širším okruhu budou přidávat na úroveň toho, co bude nabízet Amazon, a mzdová spirála se dál roztočí,“ míní.

Město se na příchod Amazonu těší

V Kojetíně se ovšem na příchod nového velkého hráče těší. Lidé podle starosty budou mít možnost dobře placené práce, na druhou stranu si ale uvědomují i negativa.

„Například nárůst osobní dopravy ve městě bude markantní. Hlavně nárazově, když se budou v Amazonu měnit směny. Z nákladní dopravy takový strach nemáme, ta bude mířit na dálnici,“ přemítá Ptáček.

Dodal, že ve městě chtějí své prodejny i téměř všechny maloobchodní řetězce. „Bez Amazonu by o nás určitě zájem neměly,“ podotýká.

S kamionovou dopravou bojují například už teď obyvatelé obce KožušanyTážaly a se zprovozněním centra v Kojetíně se jejich obavy ohledně nárůstu nákladní dopravy více umocňují. E-shopový gigant ale ujišťuje, že nemá v plánu posílat ve velkém auta na krajské silnice.

Výstavba obřího distribučního centra rychle pokračuje. Hrubá stavba je už téměř hotová. Plné zprovoznění budovy společnost plánuje do konce příštího roku.

Kojetínské distribuční centrum Amazonu bude první plnohodnotně vícepatrovou logistickou budovu s nejmodernějšími technologiemi v Česku.

Amazon působí v Česku od roku 2013. První distribuční centrum otevřelo v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Zaměstnává v současnosti přes čtyři tisíce stálých pracovníků. Americký koncern Amazon je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa.