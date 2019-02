Muž s pistolí vyloupil vesnickou poštu na Šumpersku, pomoci by mohli řidiči

Muž maskovaný kuklou vstoupil do budovy pošty v úterý před půl třetí odpoledne a poté si se zbraní v ruce vynutil od obsluhy více než dvacet tisíc korun. Následně z místa utekl.

Po oznámení na místo vyrazilo několik policejních hlídek a také psovodi se služebním psem, doposud se však policii lupiče vypátrat nepodařilo. Nyní vyšetřovatelé sestavili identikit pachatelovy pravděpodobné podoby sestavený z výpovědí svědků.

„Šlo zřejmě o muže ve věku kolem 25 let vysokého 175 až 180 centimetrů. Kriminalistům by při pátrání pomohly i záběry z palubních kamer vozů, které v daný den projížděly obcí po silnici vedoucí od Šumperku na Sudkov či opačným směrem, a to v době od druhé do třetí hodiny odpoledne,“ uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Řidiči i případní další svědci mohou policisty kontaktovat prostřednictvím bezplatné linky 158.