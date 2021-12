Odborná studie nádrže Skalička kritiky neuklidnila, dál se obávají rizik

Vědecký tým zpracoval pět různých řešení nádrže. Podle Povodí Moravy, které si posouzení objednalo, byly hlavními kritérii například vliv na životní prostředí, technické řešení či vodohospodářské hledisko. Analýza zohledňovala i možnost ovlivnění minerálních pramenů v teplických lázních.

Představitelé významných českých akademických pracovišť doporučili jako nejvhodnější formu boční víceúčelovou vodní nádrž. Za nejméně vhodné naopak označili průtočnou víceúčelovou nádrž a boční suchou nádrž neboli poldr.

„Je třeba zdůraznit, že tato studie nemá v České republice obdoby. Jde o opravdu odborné a nezávislé posouzení všech variant na základě vědeckých metod, na kterých se shodli zastánci i odpůrci jednotlivých možností z pracovní skupiny,“ komentoval závěry studie generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Vítězná není ta, kterou preferujeme my, ani ta, kterou preferují zastánci jednoúčelové suché nádrže,“ doplnil.

Obavy z dopadů na prameny i posunutí hráze

Na pondělní konferenci v Olomouci věnované dalšímu hodnocení záměrů a dopadů vybraných variant však zaznělo dost opačných názorů. Například v souvislosti s přírodním léčivým zdrojem využívaným v Lázních Teplice nad Bečvou.

Varianty řešení nádrže Skalička 1. Varianta bez nádrže

Lokální opatření na řece, nezadržela by povodeň jako například v roce 1997 (nedoporučeno).

2. Boční suchá nádrž

Jednoúčelové vodní dílo, není možné řízené napouštění nádrže (nedoporučeno).

3. Boční suchá nádrž s ovladatelným vtokem

Jednoúčelové vodní dílo (nedoporučeno).

4. Boční víceúčelová vodní nádrž

Požadovaná protipovodňová ochrana, možnost nadlepšování průtoků, náklady 3,837 miliardy korun (doporučeno).

5. Průtočná suchá nádrž a 6. Průtočná víceúčelová vodní nádrž

Obě tyto varianty významně zasahují do pravobřežního území (nedoporučeno). (zdroj: Povodí Moravy)

„Vody sestupují do hloubky několika set metrů, tam se proplyňují a nahoře vytékají do Bečvy jako kyselka. Když řeku zahloubíme nebo když poklesne hladina vody v řece, nesmírně se zrychlí přetékání kyselky a, jak říkají odborníci, zřídelní struktura se vyprázdní,“ uvedla vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbora Šimečková.

„Může se stát, že za dvacet třicet let nám místo kyselky vyteče studená voda, když to zjednoduším,“ varovala.

Nakloněni boční nádrži na levém břehu Bečvy, která má mít protipovodňový účinek a zároveň pomáhat řece v období sucha, nejsou ani v obci Skalička na Přerovsku, podle níž má záměr jméno.

„Tato varianta posouvá těleso hráze směrem proti proudu, ale nevíme kde. Zastupitelstvo k ní dalo v listopadu nesouhlas a chceme, aby bylo akceptováno těleso hráze dle všech dostupných materiálů, to znamená podle našeho územního plánu, Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje i Politiky územního rozvoje České republiky,“ sdělila starostka Petra Kočnarová k návrhu, který počítá s šestnáct metrů vysokou hrází.

„Například jsme se také dozvěděli, jak napuštěná vodní nádrž ovlivní podzemní vody, sklepy, vodu v krajině. Neprojeví se to hned, ale třeba za dvacet až třicet let. Kdy bude hodně vody, anebo naopak žádná. Pro naši obec jsou to důležité aspekty, protože bude v bezprostřední blízkosti uvažovaného vodního díla,“ dodala starostka.

Ministerstvo žádá odsunutí termínu rozhodnutí

Obec podle Kočnarové nehodlá stavbu blokovat, zároveň se ale nechce o plánech dozvídat až na poslední chvílí. S novinkami se ve Skaličce seznámili na prezentaci v polovině října.

Tehdy také začali lidé z ministerstva životního prostředí pracovat na připomínkách pro ministerstvo zemědělství, pod které Povodí Moravy spadá. Rozporů našli tři desítky.

„Ministerstvo zemědělství deklarovalo, že na vládu odešle v nejbližších dnech dopis, kterým požádá o odsunutí termínu pro rozhodnutí stanoveného dosud do konce roku,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Zástupce resortu zemědělství na konferenci sdělil, že doba pro konečné vyhodnocení nejvhodnější varianty se posune nejméně o půl roku.

Návrhy na velké vodní dílo Skalička na řece Bečvě v oblasti Teplic nad Bečvou se objevují od poloviny 50. let. O projektu se mluví od roku 1997, výkupy pozemků začaly v roce 2016 a mají skončit v roce 2023. Týkají se i několika chat a zemědělského areálu Kamenec.