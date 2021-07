Ségra v Riu? Musím taky. Olympionik Fleissner pokračuje v rodinné tradici

Na květnové dokvalifikaci v Lucernu se párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma a Jan Fleissner na olympiádu neprobojovala.

Jan Fleissner 23 let, Praha ÚSPĚCHY

2016 - juniorský evropský šampion v párové čtyřce (posádka - Jan Fleissner, Jan Cincibuch, Eduard Bezděk a Jan Zavadil)

2016 - juniorský světový šampion v párové čtyřce (posádka obdobná)

2020 - 6. místo na ME do 23 let na skifu

2021 - 9. místo na ME v párové čtyřce

2021 - 5. místo na SP v Záhřebu v párové čtyřce

Rozjížďka se nepovedla, z opravy už měli dobrý pocit. Celkové páté místo ve finále však nestačilo.

„Moje myšlenky už mířily k Paříži,“ přiznal Fleissner, že se obracel k další olympiádě, kde by to snad mohlo vyjít...



Ale vyšlo to mnohem dřív.

„Ze začátku jsem byl hodně při zemi. Moc jsem si to nebral. Až když se mnou mluvil Ondra, tak jsem si to připustil. Byl to nepopsatelný příval emocí. Ondry mi bylo líto, ale za šanci jsem byl hodně rád,“ řekl Fleissner.



Z rodinného klanu ale nebude na olympiádě zdaleka první. Strýc Tomáš Fleissner soutěžil v Soulu a v Barceloně v moderním pětiboji. Teta Irena Svobodová (rozená Fleissnerová) plavala v roce 1980 v Moskvě.



Sestra Kristýna zažije po Riu v Tokiu olympijskou atmosféru už podruhé...

Zkrátka, klan Fleissnerových zásobuje český olympijský tým už roky, teď mu přibude další čárka.

Co voda pohltí, už nepustí

„Táta dělal pětiboj, ani mamka neveslovala. Ze začátku jsem vystřídal hodně sportů. Plaval jsem, hrál tenis, fotbal, florbal. Nakonec ale zvítězilo veslování.“

K němu ho přivedl strýc Petr Škvor, který trénoval v klubu VK Bohemians.



„Nejdřív začala ségra a mně se to líbilo, tak jsem přestal s fotbalem a začal taky. Říkal jsem si, když to dělá ségra i strejda, tak to můžu zkusit taky.“

„Poprvé jsem se do lodě posadil v jedenácti letech. Můj úplně první trenér byl Vašek Zoubek,“ vzpomíná na své začátky.

Na „Bohemce“ trénoval i se svojí sestrou, každý však pod jiným koučem. „Druhá sestřička měla problémy se zády, takže musela přestat.“

„Kdykoliv jsme přišli domů, tak jsme spolu probírali všechno okolo veslování a sportu.“



V čem ale zvítězilo veslování nad ostatními sporty, kterých vystřídal „hodně“?

„Baví mě kolektiv u vody. Lidi od vody jsou strašně fajn, takže to mě u toho drželo a drží nejvíc. Zároveň mě samozřejmě baví ten samotný sport,“ přiblížil. „Veslování vítězí jasně, ani po dvanácti letech žádné jiné choutky nemám.“



O veslování a (ne)šikovnosti

Považuje se spíše za dříče, nebo talent od přírody?

„Řekl bych, že jsem od každého trochu. Na vodě jsem docela šikovný, zároveň ale umím i dřít. I když se mi nechce, dorazím.“

Nejvíce si pochvaluje vytrvalostní tréninky, tam může také naplno využít svoji zálibu v číslech. „Nejvíc mě baví měřit dlouhé vytrvalosti. Rád sleduji čísla a statistiky, které si zaznamenávám během tréninku. Všechno jezdím s hrudním pásem, takže pozoruju svůj tep a tak dále. Při tom se cítím nejlíp.“



„Veslování je skvělé svojí komplexností. V přípravě jezdíme na kole, na běžkách, chodíme běhat. Přepití tedy nehrozí.“

Sporťák každým coulem Příští rok nastoupí Fleissner do třetího ročníku studia na FTVS (obor tělesná výchova a sport).

Instagramový profil napovídá, že v jeho sportovním životě má veslování jednu malou konkurenci. Horské kolo zabírá přibližně polovinu všech fotek. Uprchnout k cyklistům ale nehodlá...



„Nad VK Bohemians je obchod s koly. Tam jsem si udělal kamarády, kteří mě pak začali tahat na kolo.“



„Baví mě to, ale jak jsem na tom nezačínal odmalička, tak jsem docela nešikovný,“ usmívá se.

Jak je na tom s ostatními sporty? Považuje se za všeuměla?

Další velké hobby Jana Fleissnera.

„Jsem hodně soutěživý. Netroufám si říct, že mi jde většina sportů, ale nešika snad nejsem. Největší problém mi dělá atletika a gymnastika. Na FTVS po mně budou chtít například přemet. To jsem na sebe opravdu zvědavý. Loni jsme měli atletický desetiboj a jsem si skoro jistý, že tam na mě při některých disciplínách nebyl hezký pohled,“ směje se.

„Většině veslařů nejdou míčové sporty. Kdybych třeba hodil ségře míč, tak se trochu bojím, že ji zraním,“ zažehává sourozeneckou rivalitu. Přiznává, že trochu přehání, ale jen trochu.



Se ségrou na podivnou olympiádu

Spolu se sestrou a zbytkem veslařské výpravy už se připravuje na první olympijské závody.

„Jen nám je líto, že nemůže jet mamka a taťka. Je ale neuvěřitelný, že tu můžeme být takhle spolu.“

Jan Fleissner se sestrou Kristýnou.

„Se ségrou máme takovou zdravou rivalitu. Když se dostala do Ria, tak jsem si říkal: Jo, to budu muset taky na olympiádu.“



Zajímavost V Tokiu se představí celkem 26 sourozeneckých dvojic. Hned devět z nich bude bojovat v barvách Velké Británie.

Další české olympioniky ale vzhledem k situaci příliš nepozná...

„To mě mrzí. Já jsem hodně ukecaný, rád poznávám nové lidi. Doufám, že se to po návratu vynahradí a že budeme mít nějakou olympijskou párty.“



V pátek v půl druhé ráno se představí hned v první rozjížďce skifařů.

Původně to mělo být na Synkově lodi, protože tu svoji by nestihl na místo určení dopravit včas. Nakonec se ale vše vyřešilo. „Michal Vabroušek mi zařídil půjčení lodě, která mi vyhovuje, je mi na míru. Jsem rád, že se to povedlo zařídit.“

A jaké bude závodit na vlnách Synkových úspěchů?

„Je to obrovská tíha. Doufám, že tam předjedu co nejvíc soupeřů a že se vrátím s dobrým pocitem.“

„Bude to těžký, připrav se na to,“ radil mu prý Synek na soustředění v Livignu.

„To jsem ale tak nějak tušil,“ usmívá se Fleissner.