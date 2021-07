Olympijský nešťastník Širuček: Jsem smutný. Mají tu podrobnější testy

V pavouku olympijského turnaje ve stolním tenise sice svítí utkání Širuček vs. Powell z Austrálie, český reprezentant však do duelu, který organizátoři určili na sobotu 7:30 českého času, nezasáhne.

„Samozřejmě jsem smutný, ale beru to tak, jak to je. Na světě jsou i horší věci,“ hovoří Širuček smířlivě.

Čím si vysvětlujete situaci, že vy i další členové české výpravy jste měli před odletem negativní testy, ale teď v Japonsku jste pozitivní?

Manželčina teta pracuje v Česku v laboratořích a říkala, že v Česku se testy dělají třeba na dvacet nějakých hodnot, cyklů, aby ušetřili. A v Japonsku se testy dělají na 100 nebo 120 těchto hodnot. Jsou dražší, podrobnější. Proto se také může stát, že výsledky mohou být jiné.

Plážový volejbalista Perušič, rovněž pozitivně testovaný, říkal, že je pro něj nejdůležitější vědomí, že se na hry kvalifikoval. Vnímáte to stejně?

Samozřejmě to tak beru. Už nějakou dobu si držím světový žebříček, který odpovídá účasti na olympiádě (kolem 50. místa), start jsem si zajistil vítězstvím v náročné kvalifikaci. Takže jsem si dokázal, že to jde.

Přesto, jak moc vás tato situace mrzí?

Jsem samozřejmě smutný, ale beru to tak, jak to je. Na světě jsou i horší věci. Nejvíc mě na tom asi mrzí dvě věci.

Stolní tenista Pavel Širuček se povzbuzuje na evropské olympijské kvalifikaci v Guimaraesi.

Povídejte.

Zaprvé nemůžu letět domů, musím tu být deset dní na hotelu. Doufám, že po šesti dnech budu mít negativní test. Ale možná tady budu ještě dvacet dní. Japonci jsou v tomto striktní, navíc je tu lockdown.



A ta druhá věc?

Už za samotný start na olympiádě dostanete slušnou porci bodů do světového žebříčku. Jsou v podstatě zadarmo, navíc olympiádu nehraje každý. Ale teď je dost možné, že mi nedají ani bod. Ještě se to bude řešit.

Olympijský los českých stolních tenistů Širučkův kolega Lubomír Jančařík se v sobotu v prvním kole střetne s 185. hráčem světového žebříčku Chadrávím ze Saúdské Arábie, Hana Matelová je nasazená rovnou do druhého kola a čeká na vítězku duelu mezi Portoričankou M. Díazovou (69.) a Thajkou Paranangovou (88.).

Máte nějaké příznaky nemoci?

Cítím se na 85 procent fit, jen jsem trochu unavenější. To ale může být ze všeho kolem, z cestování, z časového posunu... Jinak nic necítím, nejsem nemocný nebo tak něco. V úterý mě trochu bolelo v krku, ale myslím, že to bylo spíš z klimatizace. Teplotu nemám, takže jestli nějaké příznaky mám, nemůžu mít lehčí.

Část české výpravy, která do Tokia cestovala vládním speciálem, měla potíže už od příletu, na letišti byl pozitivní člen realizačního týmu.

Ano, měl pozitivní PCR test, takže jsme i my ostatní museli čekat na letišti. Všem nám udělali PCR testy, my je měli negativní, ale ten dotyčný byl pozitivní. Proto ho dali do izolace, stejně jako všechny, kteří se kolem něj pohybovali v letadle.



A jak se situace vyvíjela dál?

Fungovali jsme normálně, denně jsme se testovali, ale bohužel každý den přibývaly další pozitivní antigeny (které jsou následně potvrzovány PCR). Byli to lidé i z mého okolí. Neříkám, že mám smůlu, nejsem první ani poslední, komu se to stane. Bohužel doba je taková, jaká je, nikdo s tím nic neudělá. Ale stejně to nechápu, dělali jsme si testy, než jsme odletěli. Někdo to tam asi přinesl.