Širuček a Tokio last minute: Byl jsem vyřízený a smířený, že to nezvládnu

O olympijském snu tak dlouho uvažoval, pečlivě kalkuloval, jestli se do Tokia podívá, až jej tlak málem zcela semlel a o životní vrchol připravil. Na poslední chvíli se však stolní tenista Pavel Širuček zmobilizoval. Odreagoval se u elektroniky, a přestože upadl do stavu, kdy se ambicí vzdal a smířil se, že zůstane prvním nepostupujícím, v létě do Japonska pojede.