Tokio? Pro olympiádu nejkrásnější místo, míní judista Krpálek

„Je to pro mě nejkrásnější místo, kde může olympiáda být,“ vyznával se český reprezentant na pražském letišti těsně před odletem.

Jelikož judo z Japonska pochází, jeho vyznavači považují vrcholné akce konající se v daleké asijské zemi za obzvlášť mimořádné.

„Jakákoli medaile má zlatou hodnotu,“ tvrdí Krpálek. „Když se rozhodlo o tom, že bude olympiáda právě v Tokiu, měl jsem největší radost, jakou jsem mohl mít.“

Sám si v Japonsku vážený úspěch připsal: před dvěma lety v kategorii nad 100 kg ovládl světový šampionát. Olympijský turnaj jej nyní čeká ve stejné váhové třídě i hale.

EUFORIE. Judista Lukáš Krpálek slaví titul mistra světa v kategorii nad 100 kilogramů.

„Moc se těším, že tam budu moct startovat znovu. Doufám, že se mi podaří podat podobný výkon jako na mistrovství světa a že budu odjíždět s podobnými pocity.“

Kvůli nouzovému stavu v Tokiu si však judisté - ostatně jako všichni sportovci - neužijí zápolení před zraky diváků. Přijdou o jedinečné fandy, které Krpálek před dvěma lety zmrazil finálovou výhrou nad jejich oblíbencem Harasawou.

„Když jsem se to dozvěděl, byl jsem velmi zklamaný,“ přiznává. „Ale musíme být rádi, že olympiáda vůbec proběhne.“

Ještě než Krpálek příští pátek vstoupí do olympijského zápolení, čeká jej v Japonsku závěrečná příprava. Ve stejném stánku, v jakém se chystal i na mistrovství světa.

„V Tokiu už budeme jen ladit formu, jede s námi i vlastní sparing,“ přibližuje Krpálek.

Na hry se úspěšně naladil v polovině dubna na evropském šampionátu, kde získal bronz. Poté se chystal v Chorvatsku, na Slovensku, naposledy v Praze.

V přípravě věnoval pozornost i psychickému nastavení, do Tokia totiž míří jako jedna z největších českých nadějí. Coby zlatý medailista z Ria, byť tehdy v kategorii do 100 kg, si však tlak nechce připouštět. „Jedu tam podat maximum. Chci se vracet s tím, že jsem tam nemohl nechat víc,“ říká. „A na co to bude stačit? To uvidíme. Samozřejmě budu bojovat. Udělám vše pro to, aby byl výsledek co nejlepší.“

EUFORIE. Lukáš Krpálek se právě stal olympijským vítězem.

Vedle úmorného cestování, zdlouhavých procedur a přísných opatřeních se sportovci v Tokiu budou muset vyrovnat se sedmihodinovým časovým posunem. Co nejsnazší aklimatizaci Krpálek podřídil už vstávání na pondělní odlet, z postele vyskočil ve tři ráno. A ještě před cestou na letiště stihl tréninkovou fázi v posilovně.

„Proto doufám, že celý let prospím,“ pousmál se Krpálek. Po přestupu ve Vídni měl přistát v Tokiu v úterý ráno tamního času. „A předpokládám, že trenér nás přes den nenechá spát.“

Před vrcholem všech vrcholů nechce ztratit ani minutu.