Krpálek medaili z Evropy potřeboval. Příprava na Tokio může začít

Větší drama už to být ani nemohlo.



Přitom se zdálo, že má Krpálek zápas o bronzovou medaili pod kontrolou. Od konce druhé minuty vedl, pak to byl především souboj o úchop.

„Podařilo se mi ho hodit na wazari a pak jsem ho docela hezky držel,“ popisoval český judista.

Jenže pak to přišlo. Chyba sedm vteřin před koncem, kdy Krpálek podle svých slov možná až příliš plašil, poskakoval, čehož Or Sasson využil a rovněž zabodoval.

Bylo srovnáno, šlo se do prodloužení.

„A já byl hodně naštvaný, že jsem to vůbec dopustil. Ale v prodloužení jsem to pak rozjel, to bylo něco nádherného. Podařilo se mi ho rychle hodit a zápas vyhrát, s tím jsem hodně spokojený,“ usmíval se 30letý judista.

Krpálek tak získal svou už šestou evropskou medaili, třetí ze současné kategorie nad 100 kilogramů. A spravil si chuť po loňském evropském šampionátu v Praze.

Nepovedený rok

V Lisabonu absolvoval druhé mistrovství Evropy za necelého půl roku.

Už to bylo zvláštní. To loňské pražské se totiž kvůli pandemii koronaviru posunulo z jara na pozdní podzim.

A Krpálkovi vůbec nevyšlo.

Nezažil totiž vůbec jednoduchý rok, celá loňská sezona byla prazvláštní.

Krpálkova příprava měla k ideálu daleko. Během roku nemohl odletět na tradiční kemp do Japonska. Vlastně ani do žádné další země. Většinu přípravy musel řešit v domácích podmínkách, což je v Česku problém.

„Často jsme trénovali s juniory, kterým to pomohlo. Přizpůsobí se větší kvalitě, intenzitě, což je jeden z faktorů posledních úspěchů na juniorských a třiadvacítkových šampionátech. Ale u seniorů je to naopak, ti se zase přizpůsobí nižší úrovni. Proto potřebujeme zahraniční kempy s potřebnou kvalitou,“ říkal kouč Petr Lacina.

Jedním z mála zahraničních kempů byl ten v Turecku, kde bylo Čechům k dispozici dvacet Turků. Žádný z nich ale nepatřil do Krpálkovy váhové kategorie.

„Pral se tam s devadesátkama, stovkama. Prostě s úrovní, kterou jsme byli schopni zajistit. Ale podobně těžký trénink, jako bývá v Japonsku nebo na kempech, kde se sjedou nejlepší judisté… Takový trénink Lukáš několik měsíců neměl,“ neskrýval Lacina.

Těsně před šampionátem pak navíc Krpálek prodělal covid. Přišel o týdny tréninku a při návratu to nebylo ono, několik tréninků ho bolela hlava.

Taky proto pak v Praze na medaili nedosáhl.

„Lukáš soupeře důkladně studoval, připravoval se na ně. Ale pak byl pomalejší v reakcích, chyběla mu vypranost. Aby čtyřikrát v jednom turnaji upadl na wazari? To se snad nikdy nestalo,“ líčil Lacina.

Změna k lepšímu

Ani letos to nevypadalo moc růžově.

Na začátku roku Krpálek plánoval objíždět zahraniční kempy, chtěl vyrazit i do oblíbeného Japonska. Toužil se co nejlépe připravovat na olympijské hry v Tokiu, jenže nemohl. Kempy se rušily, závody také. Když pak Krpálek přijel na Grand Slam v Tel Avivu, vypadl hned s prvním soupeřem.

Taky z toho důvodu se pak pral v Praze na European Judo Open a také na Grand Slamu v Turecku, kde už skončil třetí a ukázal, že forma stoupá.

I proto před startem v Lisabonu tvrdil: „Mám za sebou už tři starty v sezoně. Takže co se závodní vypranosti týče, mohlo by to být na dobré cestě. I co se samotné přípravy týče, udělali jsme velký kus práce. Absolvovali jsme dobré kempy v Uzbekistánu, v Turecku. Snad to bude stačit, aby to o víkendu cinklo.“

Stačilo, i když to byl boj.

V prvním kole měl Krpálek volný los, ve druhém musel porazit Alexandra Vachovjaka, se kterým prohrál právě v Tel Avivu.

„Těžký soupeř. Nepříjemný, ale měl jsem mu co vracet a naštěstí se mi to po třech minutách povedlo. Dostali jsme se na zem, udělal jsem mu svou oblíbenou techniku a udržel ho,“ líčil Krpálek.

Podobně to vypadalo i ve čtvrtfinále proti Levanimu Matiašvilimu. I tentokrát měl český šampion v závěru zápasu více sil, udolal ho na zemi.

To však neplatilo proti neoblíbenému Henku Grolovi.

„Nesmírně těžký zápas, bohužel jsem udělal jednu chybu, nastoupil jsem do chvatu, on mě otočil, kontroval a byl z toho ippon,“ popisoval Krpálek.

Mrzet ho to ale nemuselo.

Skvělým výkonem v prodloužení souboje o bronz s Izraelcem Sassonem Krpálek nakonec na medaili dosáhl.

A to se při nejspíš posledním startu před olympiádou v Tokiu počítá.