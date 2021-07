Doktor: Situace není ideální, ale tým je v dobré náladě. V rámci možností...

Jak na tom aktuálně český tým je?

Aktuální stav je takový, že nám přijíždějí další sportovci a řešíme s nimi trable kolem pozitivních členů týmu. Co se týče těch tří pozitivních, ti s námi nejsou, jsou ve speciálním hotelu, v izolaci. Na místě jsme hned po prvním případu udělali opatření, která snad povedou k tomu, že se nákaza bude šířit co nejmíň.

Opatření jakého typu?

Dali jsme lidi z daného letu do samostatných pokojů, aby se co nejméně potkávali a aby zahájili samoizolaci, ke které je nabádáme. Není to jednoduché, ale odevzdáváme vzorky každý den v dopoledním a odpoledním slotu, podle toho pak chodí výsledky, na které reagujeme.

Kolik je aktuálně lidí v karanténě?

Osm lidí je v karanténě, v izolaci máme tři členy týmu. Ale čekáme na seznam dalších lidí.

TEHDY V RIU. Šéf olympijské mise Martin Doktor ukazuje matrace, které si Češi nechali speciálně přivézt do Ria.

Je mezi těmi osmi nějaký další sportovec?

Sportovec tam není žádný, jde o realizační tým. Tahle skupina je zavřená mimo olympijskou vesnici v hotelu, kam jela rovnou z letiště. Tady máme další skupinu lidí, kterou jsme poprosili o samoizolaci a momentálně čekáme na seznam lidí, kteří budou určeni jako další blízké kontakty.

Kdy ho máte dostat?

Každou minutou, hodinou. Ještě teď koukám do mailu, kam nám chodí zprávy, ale pro tuto chvíli nemáme žádný další potvrzený případ, všichni prošli testováním. V nejbližší době bychom měli dostat seznam lidí potvrzených jako blízké kontakty.

Kdyby mezi tou skupinou byli i sportovci, mají možnost nějakým způsobem trénovat?

To, jakým způsobem mohou blízké kontakty trénovat, se jaksi teprve dodělává po praktické stránce. Každopádně trénink pak probíhá ve specifických podmínkách na základě oddělených tréninkových slotů a dopravy. Nemůžou využívat oficiální dopravu, nemůžou do jídelny, jídlo jim musíme nosit.

Mohl by následně sportovec označený za blízký kontakt závodit?

Ano, mělo by to být možné. Jaký bude přesný režim, musíme ještě prostudovat, ale soutěžit by mělo být možné.

Jaká je vzhledem k tomu, co se děje, atmosféra v týmu?

Zatím je tým v relativně dobré náladě, v rámci možností. Nabádáme každého k tomu, aby dodržoval opatření, nosil roušky ve vnitřních prostorách. Máme všude desinfekční gely, abychom to zvládli.

A atmosféra ve vesnici? Případů přibývá i v dalších výpravách.

Není to úplně ideální. Snažíme se udržovat lidi v psychické pohodě, ale zároveň nabádáme je k tomu, aby dodržovali opatření, což jsou dvě protikladné věci. Ale snažíme se, aby se soustředili na svoje sportování, na výkon, za kterým sem přijeli. Když něco potřebují, jsme jim k dispozici, řešíme to. Na ulici je to ale pochopitelně všudypřítomné. Normálně na olympiádě nenosíte roušky a nesedíte na jídle jak na poště za sklem. Ale už jsme tady dva tři dny, tak jsme si zvykli. Jde hlavně o to udržet poměr dodržování opatření a zároveň nezapomenout na to, že jsme tady kvůli olympiádě a soutěžím, které jsou pro většinu vrcholem sportovní kariéry.

Mají vlastně sportovci šanci zahrát si spolu nějakou hru, pobavit se v jídelně? Nebo jsou i tyhle aktivity momentálně zakázány?

Moc to nejde. Máme tady skupinu, které jsme doporučili, aby se separovala z jasných důvodů. Pak další sportovce, kteří se ještě neměli moc možností potkat. Každopádně tyhle věci nastávají vždycky až po nějaké chvíli pobytu na místě, normálně by se taky ještě moc nehrálo a teď je to ještě stížené. Každopádně máme pro sportovce připravené hry, další věci, jen to teď musíme vydržet.

Jak je na tom beachvolejbalista Ondřej Perušič, jediný český sportovec s pozitivním výsledkem testu? Je šance, že by stihl první zápas 26. července?

Rád bych se mýlil, ale řekl bych, že je to spíš nereálné. V tu dobu by ty testy mohly začít být negativní, ale bude záležet, jestli třeba po dvou negativních testech bude prohlášen za schopného soutěžit. To doopravdy teď nevíme, jsou to spekulace. Uvidíme, jak to bude fungovat. Dneska dostal míč, cvičební pomůcky.

To asi nebylo nic jednoduchého k němu tyto věci dostat, je to tak?

Není to jednoduché. Nemůžeme mu tam věci rovnou zavézt, musíme podat žádost, pak nám povolí, abychom mu něco nechali na recepci hotelu. Vládne tu opravdu přísný režim a možná je to tak správně.