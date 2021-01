XOR nabízí mobil s minimem funkcí. Některé překvapí, stejně jako cena

Titan, keramika, safírové sklíčko a jemná kůže. Právě takové materiály jsme mohli v minulosti najít na mobilních telefonech britské značky Vertu, která ovšem v roce 2017 definitivně zkrachovala. Prázdné místo na trhu luxusních mobilních telefonů, které po konci Vertu vzniklo, se teď snaží zaplnit nová britská společnost XOR. Tu mimo jiné založili i někteří bývalí zaměstnanci Vertu, v čele s Hutchem Hutchisonem, někdejším šéfem designu luxusní značky.

Hutchison i dnes šéfuje designu nové firmy XOR a vystupuje jako spolumajitel a spoluzakladatel. XOR podobně jako Vertu působí v Británii, kde jeho luxusní mobilní telefony, samozřejmě montované ručně, budou opět vznikat v malé manufaktuře. Prozatím firma, která svůj vznik oznámila loni v listopadu, nabízí zákazníkům jeden mobilní telefon, model XOR Titanium.

Ten bude k dispozici v různých barevných provedeních: zatím firma nabízí dvě barvy titanového rámu v kombinaci s černou kůží, později přibudou i modrá a malinová barevná verze a firma plánuje také individuální úpravy přístroje podle přání zákazníka. Rozměry přístroje jsou 134,5 x 47,2 x 12,9 mm, hmotnost pak 160 gramů.

Vedle elegantního designu a špičkových materiálů (titanový rám, kožená záda, keramické obložení klávesnice a safírové sklíčko přes displej) vsází XOR také na bezpečnost. Telefon má vestavěné šifrování AES 256, takže uživatelé mobilních telefonů XOR si mohou vzájemně telefonovat nebo posílat zprávy šifrovaně. Šifrovaná jsou i data uložená v telefonu, na dálku je půjde smazat pomocí speciální SMS.

Jinak je ovšem výbava mobilního telefonu XOR Titanium vcelku základní. Podporuje pouze GSM sítě (tím se XOR trochu připravuje o zákazníky v USA, kde jsou GSM na ústupu), jeho telefonní seznam pojme 1 000 kontaktů v zabezpečené části paměti, 5 000 kontaktů v běžné části. Uchová až 10 000 SMS. Výrobce slibuje 6 hodin hovoru na jedno nabití a 179 hodin výdrže v pohotovostním režimu, parametry jako kapacita baterie nebo rozlišení barevného displeje XOR neudává.

Kromě této vcelku základní výbavy má XOR ale přeci jen několik zajímavých funkcí. Telefon má například vestavěný senzor kvality vzduchu, v hodinových intervalech podává uživateli „hlášení“ o kvalitě a tak například upozorní, že je čas vyvětrat si. Další zajímavou funkcí je bezdrátové dobíjení, což je u obyčejných telefonů výbava vcelku nevídaná. Jinak se zdá, že se XOR nabíjí pomocí USB-C konektoru v horní části pravého boku. A konečně další zajímavou funkcí je potlačování okolního hluku při telefonování.

Mobilní telefon XOR Titanium rozhodně není záležitostí pro každého. Cena začíná na částce 3 374 liber s britskou DPH, v přepočtu tedy XOR Titanium vyjde zhruba na 100 000 korun, což je zcela v mezích toho, kolik stály spíše levnější varianty luxusních Vertu. Přístroj míří na velmi specifické zákazníky a běžného uživatele samozřejmě neosloví.

Přesto se domníváme, že je XOR Titanium zajímavým počinem a svým způsobem krokem správným směrem. Soustředění na základní funkce a jednoduché ovládání jsou něco, co by mohli od nové luxusní značky okoukat i výrobci běžných telefonů, ze kterých se staly buď laciné plastové hračky nebo zbytečně komplikované stroje, které se snaží dělat téměř vše a vlastně stejně neumí nic. XOR Titanium je mobilní telefon a soustředí se na telefonování, které je v podstatě středobodem výbavy tohoto telefonu. Ostatní doplňky ve výbavě jsou pak praktické a funkční. Věříme, že existuje široká skupina uživatelů, kteří by něco takového, jen bez onoho titanu, safíru či kůže a ideálně za setinu ceny, ocenili také.