Světová šestka vstupuje na český trh. Začíná s levnějšími modely

O vstupu Viva na český trh jsme vás exkluzivně informovali loni na podzim. Prodeje smartphonů by měly odstartovat v druhé polovině února. Aktuálně firma spustila české stránky a připomněla se zákazníkům na sociálních sítích.

Vivo patří do koncernu BBK Electronics, který, kdyby se sečetly prodeje všech značek pod něj patřících, by se mohl ucházet o pozici světové jedničky. Jenže značky fungují co nejvíc nezávisle, takže koncern zjevně nemá zájem prodeje sčítat. Například Honor, dokud patřil pod Huawei, tak se jeho prodeje počítaly pod něj.

Vivo je v koncernu značkou číslo dva, ale minimálně v prodejích je za značkou Oppo jen velmi těsně. Za loňský rok Oppo prodalo 118,8 milionu přístrojů, Vivo 108,5 milionu. Oppo je světovou pětkou, Vivo šestkou. Další výrobci prodávají ročně mnohem méně, sedmé Realme, mimochodem opět člen koncernu BBK Electronics, prodalo loni 42,5 milionu přístrojů.

Pro pořádek, v koncernu jsou ještě značky OnePlus, Realme a IQOO. První dvě už na českém trhu působí, Oppo by mělo začít letos na jaře. IQOO je zatím čistě asijská záležitost, v rámci koncernu je to značka úzce spolupracující s Vivem a třeba v Číně se obě značky prodávají spolu. S Oppem staronově spolupracuje Realme.

Vivo má široký sortiment přístrojů a příslušenství, podobně jako jiné čínské značky, ale zase tak široký sortiment jako Xiaomi nemá. Většina nabídky patří od low-endu po vyšší střední třídu. Letošní novinky X60 Pro a X60 Pro+ nakukují do prémiového segmentu top modelů. Ty se na českém trhu pravděpodobně objeví později.

Celkově platí, že nabídka značky na evropských trzích neobsahuje všechny modely a modelové řady. Očekávat můžeme přístroje z řad X, V a Y. Naopak modely řady S a Nex jsou pravděpodobně určeny primárně pro domácí čínský trh. Ale to se může v průběhu roku změnit.

Pro start si Vivo vybralo tři modely řady Y. Nejvýše stojí model Y70, nejníže Y11s. Ceny výrobce nezveřejnil, ale ve vyhledávačích lze najít fragmenty stránek obchodníka, který si už zřejmě zkusil tyto novinky zalistovat. Y70 by podle toho měl stát 5 990 Kč, Y11s 3 290 Kč a prostřední Vivo Y20s pak 4 290 Kč. Částky zhruba odpovídají cenám v Polsku, kde Vivo působí už delší dobu.

Nejdražší model má slušný poměr výkonu a ceny

Vivo Y70 je dobře vybavený telefon nižší střední třídy. Za uvedenou cenu nabídne FHD+ AMOLED displej s úhlopříčkou 6,44 palce. Telefon pohání procesor Snapdragon 665. Operační paměť má 8 GB, uživatelská 128 GB. Hlavní fotoaparát má tři snímače, hlavní rozlišení 48 Mpix, k tomu jsou zde dva 2Mpix pro hloubku ostrosti a pro makro. Baterii s kapacitou 4 100 mAh lze nabíjet až 33 W.



Vivo Y20s je telefon patřící do low-endové kategorie. Tomu odpovídá výbava s 6,55palcovým IPS displejem a pouze HD+ rozlišením. Procesor Snapdragon 460 doplňuje 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Hlavní fotoaparát je opět trojitý, hlavní snímač má 13 Mpix, další dva jsou dvoumegapixelové jako v předchozím případě.

Základní Vivo Y11s disponuje stejným displejem a procesorem jako Y20s, paměť má však jen 3 GB operační a 32 GB uživatelského místa. Stejná je i 5 000mAh baterie, fotoaparát má o jeden snímač méně, chybí makro.