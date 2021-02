Ne každý koncept dává smysl. Nudle je toho příkladem

Pokud si někdo v současnosti pořizuje skládací smartphone, tak je to, pomineme-li touhu mít technologicky nejvyspělejší či nejdražší telefon na trhu, pravděpodobně ze dvou důvodů. Dotyčný uživatel chce buď mít možnost používat rozměrný „tabletový“ displej, který telefon tradičních rozměrů nabídne po svém rozložení/rozevření, nebo naopak touží po možnosti nosit v kapse o poznání kompaktnější přístroj, než jsou běžné smartphony.

Jelikož je však takovéto využití flexibilního displeje prakticky stále v plenkách, zkouší mnozí další výrobci, kteří takový přístroj na trh doposud neuvedli, přijít s něčím novým, neokoukaným. Jenže ne vždy výsledek dává smysl. To je případ třeba čínského Viva z koncernu BBK Electronics.



To na konci loňského srpna podalo patentovou přihlášku, na niž upozornil nizozemský portál LetsGoDigital. Jejím předmětem je design skládacího smartphonu zcela odlišné koncepce, než jsme doposud zvyklí. Na první pohled telefon na doprovodných nákresech zaujme displejem přes celou čelní plochu, který vespod „přetéká“ přes hranu. A to ne bezdůvodně, sahá totiž až na záda.

Ona displejová třetina zad, která jinak nesou čtvercový fotomodul s pěti objektivy včetně periskopického teleobjektivu, je ovšem výklopná. Jejím překlopením směrem k uživateli se tedy displej telefonu oproti zvyklostem prodlouží, čímž vzhledem k rozměrům samotného telefonu ve složeném stavu vznikne velmi neobvyklá smartphonová nudle.

Je tak otázkou, co takovou koncepcí Vivo sleduje. Displej v zadní části, tedy při složeném stavu, telefonu dává vzhledem k pravděpodobné absenci čelního fotoaparátu smysl – při focení autoportrétů by zobrazoval náhled snímané scény. To by se však dalo řešit mnohem jednodušší pevnou konstrukcí s flexibilním displejem natrvalo přehnutým přes spodní část telefonu. Jenže to by zas telefon přišel o status skládacího zařízení.

Takto by se Vivo v případě výroby muselo vypořádat s o poznání technologicky náročnější konstrukcí. Muselo by klást důraz nejen na zvýšenou odolnost poměrně tenké části s „prodlouženým“ displejem, která po rozložení „levituje“ ve vzduchu a hrozí tak její zlomení, ale pravděpodobně by muselo vyřešit i potřebu mírného napnutí flexibilního displeje v rozevřeném stavu telefonu.



Na nákresech v patentové dokumentaci je patrná i absence všech obvyklých tlačítek, tedy vyjma pravděpodobně vypínacího tlačítka na vrchu telefonu. Mohlo by jít ovšem i o dobíjecí USB-C port, pravděpodobnější je nicméně možnost, že nabíjení baterie probíhá ryze bezdrátově. Nevšimnout si nelze ani absence šuplíčku na SIM, telefon by tak patrně disponoval zabudovanou eSIM. Pro Vivo nic neobvyklého, stejné prvky postrádal třeba i jeho loňský koncept Apex 2020 (více viz Tento koncept bere dech. Naznačuje zásadní vylepšení fotomobilů).