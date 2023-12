Top nabídky smartphonů pro každou kapsu. Nejlepší koupě pod stromeček

Před Vánoci s nějakými zásadními slevami počítat nelze, je to pro obchodníky nejlepší období roku, takže potřebují nalákat, ale podbízet se nemusí. Přesto lze narazit na dobré i velmi dobré nabídky. Na začátku roku to vypadalo, že smartphony budou dalším sortimentem, který podlehne globálnímu zdražování. Začalo to loni, když se přímo nezdražovalo, výrobci začali šidit výbavu, aby udrželi cenu na uzdě.

Naštěstí pro zákazníky, odbyt mobilů globálně vázne, nejprve začaly ceny stagnovat, dnes už můžeme pozorovat jejich pomalý pokles. Stejně tak šizení výbavy se nesetkalo s úspěchem a dnes je to v podstatě zapomenutá epizoda. Jen pozor, některé z přístrojů, které výrobci vypustili s tu méně tu více osekanou výbavou, na trhu stále je. Takže si při výběru dávejte pozor. Příkladem tohoto trendu je Motorola, která u řady G nejprve sáhla k ústupkům, aby nejnovější generace přinesla nabídky s nejlepším poměrem ceny a výbavy na trhu. To vše se přitom stihlo během jednoho roku.

V našem výběru jsme se pokusili najít zajímavé nabídky ve všech segmentech trhu. S většími slevami logicky najdete drahé telefony, kde je větší prostor k jejich úpravě. U levných se slevy pohybují v řádu stokorun, v lepším případě, ušetříte tisícikorunu. Ale každá koruna se počítá a za ty ušetřené můžete pořídit příslušenství, třeba bezdrátová sluchátka.