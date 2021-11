Po slevě výhodná střední třída, co láká na foťák a baterku. Test Viva Y33s

Vivo Y33s patří do nezvyklé série tří přístrojů, které nabízí ve stejném těle odlišnou výbavu. Y33s tak má ještě levnější sourozence Y21s a Y21. Z nich je typ Y33s nejvybavenější, celkově pokrývá tato sestava nižší střední třídy cenové rozpětí od 4 299 korun do 4 999 korun (aktuálně po slevě).

Rozdíl tedy mezi jednotlivými kousky není tak dramatický, z čehož nám vyplývá, že nejvýhodnější je připlatit si a pořídit skutečně ten nejlepší z trojice – námi testovaný Y33s.

Proč bych si měl připlatit?

Základní důvod je podle nás jednoduchý: displej. Ano, i model Y33s nabídne „pouze“ IPS panel se standardní obnovovací frekvencí, ovšem jako jediný z trojice sourozenců disponuje rozlišením 2 408 x 1 080 pixelů, tedy standardním FullHD+ rozlišením. A upřímně, na úhlopříčce přes 6,5 palce, kterou mají všechny tři modely, je už nižší rozlišení ne zrovna příjemným kompromisem. Chápeme, když někdo nechce nebo nemůže oněch šest tisíc za telefon utratit, kdo si ale myslí, že když telefony vypadají stejně, že bude výhodné ušetřit, může být v praxi zklamán.

A to je vše?

Levnější model Y21s má stejně jako Y33s procesor MediaTek Helio G80, nicméně námi testovaný dražší model má dvojnásobek RAM: 8 GB. A to bude v praxi znát i přesto, že Vivo nabízí funkci takzvané rozšířené RAM. Y33s je telefon střední třídy se solidním výkonem bez výraznějších kompromisů (bráno vzhledem k dané kategorii), soupeři přece jenom už tu a tam ubírají. Takže jsou tu i další drobnosti: opět mají oba vyšší modely třeba shodný hlavní fotoaparát, ale čelní selfie kamera je opět lepší u typu Y33s, má šestnáctimegapixelové rozlišení. Typ Y21 pak dělá více kompromisů, má slabší procesor i horší fotoaparát.

Čím v praxi zaujme?

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výdrž baterie

slušný fotoaparát

dostatek paměti

relativně čistý Android

Proč nekoupit? zbytečná druhá a třetí čočka foťáku

pouze IPS displej

nemá 5G

Kdy? V prodeji Za kolik? 4 999 Kč

Tím, že jde o vcelku všestranný smartphone, kterému nic zásadního nechybí. Líbí se nám relativně čistý operační systém Android 11. Vivo sice využívá svou nadstavbu FuntouchOS 11, ovšem ta je velmi minimalistická a většina grafiky i logiky ovládání odpovídá v podstatě čistému Androidu. S telefonem se podle nás uživatel rychle sžije. Líbí se nám praktická čtečka otisků prstů na boku. V balení s telefonem dostane zákazník rovnou silikonové pouzdro, které ochrání tělo před poškrábáním a funguje i jako extra ochrana při pádech.

Líbí se nám i design. Jakkoli se může zdát rozhodnutí nabídnout v jednom těle tři různě vybavené modely, podle nás to dává docela smysl: v nižší střední třídě nejde o prestiž, takže telefony design klidně sdílet mohou a výrobci to umožňuje budovat si jasnou identitu značky (a také samozřejmě trochu ušetřit). Každý z modelů je k dispozici v trochu jiných barvách, plastové tělo je dobře zpracované a působí celkově velmi elegantně. Design se snaží být štíhlý, byť rozměry 164,3 × 76,1 × 8 mm na žádný rekord v tenké konstrukci nevypadají – ale opticky působí Vivo Y33s tenčí a dobře se drží v ruce. Telefon odkazem na tenkou konstrukci i svými základními tvary (hlavně řešení fotoaparátu) jasně zapadá do celé modelové palety značky.

Mluvili jste o výdrži...

Výdrž baterie je jednou z disciplín, kterou se Vivo chlubí. Do těla telefonu se vešla baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je velmi solidní hodnota a v praxi to znamená, že i výdrž tomu odpovídá. Nečekejme kdovíjaké rekordy a samozřejmě záleží na způsobu používání telefonu. Budou uživatelé, kteří jej bez problémů za den vybijí, ale pro méně náročné by neměly být problémem dva dny na jedno nabití. Fajn je také fakt, že telefony používají USB-C konektor, který i dnes u některých levnějších modelů může chybět. Výrobce se také dále chlubí maximálním výkonem nabíjení 18 W. To dnes není nic „zázračného“, nicméně v dané třídě to určitě stačí.

A co fotoaparát?

Vivo Y33s má trojitý fotoaparát, ovšem kdyby výrobce dal telefonu jen jednu čočku, mohl ještě pár centů ušetřit a v praxi by se nic nezměnilo. Dvoumegapixelové snímače pro makro a pro hloubku ostrosti jsou totiž naprostou zbytečností, reklamní vějičkou. To hlavní snímač za něco stojí. Má rozlišení 50 megapixelů a standardně vytváří snímky v rozlišení zhruba 12,5 megapixelu, takže spojuje čtyři pixely ze snímače do jednoho v obraze. Pokud uživatel chce, může fotit i v plném rozlišení 50 megapixelů.

Za dobrého osvětlení pak foťák vytváří opravdu překvapivě dobré snímky. Na danou kategorii jsou skutečně nadprůměrné, i když srovnání se špičkou nesnesou. Foťáku nevadí ani ostré světlo a velmi dobře si poradí i s výraznými kontrasty ve scénách, velmi dobrá přitom zůstává úroveň detailů. Snad jen ve scénách s opravdu ostrým sluncem se někdy trochu slévají světlejší tóny, ale to lze fotoaparátu v této cenové kategorii odpustit.



Horší je ovšem situace při fotografování ve špatném světle a v noci, tady už je vidět, že hardware nemá takový výkon, aby zvládal veškerá kouzla daleko dražších modelů – ale opět můžeme říci, že v rámci třídy je kvalita snímků solidní.

Foťák je i příjemně rychlý a dobře reaguje na uživatelské pokyny. Tady si dovolíme menší úvahu: levnější model Y21s má stejný foťák a stejný procesor, ale to nemusí znamenat, že kvalita snímků i uživatelský zážitek budou shodné. Rozdíl totiž může být v oněch 4 GB RAM, které do plynulosti fungování foťáku i zpracování fotek mohou promlouvat. Asi to nebude dramatický rozdíl, a je možné, že pokud vám jde jen o fotoaparát, může se vyplatit oněch tisíc korun ušetřit, ale jelikož jsme Y21s zatím nevyzkoušeli (a k přímému porovnání modelů se asi nedostaneme), nemůžeme to tvrdit s jistotou.

Mám si ho pořídit?

Vivo Y33s je příjemným smartphonem střední třídy bez dramatických kompromisů. Ano, nemá vrcholný výkon, ale zároveň nikde zbytečně neškudlí. Konkurence umí podobnou výbavu nabídnout i levněji, ale nová nižší cena Viva je už velmi konkurenceschopná. Pokud vás tedy Vivo Y33s zaujalo, nevidíme zásadní důvod, proč se telefonu vyhýbat.

Na druhou stranu v dané cenové kategorii je možností skutečně nepočítaně, patří k nejobsazenějším na našem trhu. Je tu třeba Realme 8 s trochu výkonnějším procesorem a AMOLED panelem, totéž platí pro Xiaomi Redmi Note 10S. Poco X3 Pro zase nabídne vysokou obnovovací frekvenci, s modely OnePlus Nord N10 nebo Xiaomi Redmi Note 10 5G můžete mít smartphony s podporou 5G sítí (5G variantu nabízí i Realme 8). K dalším soupeřům patří třeba Motorola G60s. A u samotného Viva stačí připlatit 500 korun a získáte vybavenější model Y52 5G (ale s menší porcí RAM).