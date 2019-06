Smartphone, který nás příjemně překvapil. Test Motoroly One Vision

Motorola už nějakou dobu umí přijít se smartphony, které rozhodně stojí za pozornost. Stejně tak ovšem i s takovými, které lehce zapadnou. Model One Vision, spadající do série One s čistým systémem Android, se řadí do první kategorie. Nehraje si jako jeho modulární sourozenci na technologickou lahůdku, ale přesto umí zaujmout.

Není to top model, koneckonců na ty se obecně Motorola moc nezaměřuje. One Vision spadá do vyšší střední třídy, ovšem s přihlédnutím k výbavě se dá s přimhouřenýma očima označit v rámci této třídy jako dostupný model. Ve výbavě najdete několik unikátních vlastností a samozřejmě i celou řadu trendy prvků, které dávají dohromady smysl, nejsou tu jen pro efekt. Pojďme si telefon více přiblížit.

Jak si Motorola One Vision vede po stránce vzhledu a displeje?

Design hraje v případě tohoto stroje klíčovou roli a musíme uznat, že nás telefon právě po této stránce velice příjemně potěšil. Motorola zvolila kombinaci několika nových a neobvyklých prvků, které dohromady vytváří vcelku unikátní smartphone.



Zásadní vlastností je trochu nezvykle protáhlé tělo (poměr stran displeje 21:9), které jsme mohli vidět už v případě několika modelů u Sony. Zatímco ten tuto formu spojil s poněkud nevzhlednými rámečky nad a pod displejem, Motorola se je naopak snažila co nejvíce zredukovat, a to se jí také povedlo. Namísto horního okraje nebo výřezu sáhl výrobce po trendy průstřelu displeje a brada pod obrazovkou je také tenčí.

Právě díky nezvykle protaženému a zároveň úzkému displeji se telefon velmi dobře drží v ruce a palcem i příjemněji ovládá, alespoň co se interaktivních prvků ve spodní polovině zobrazovací plochy týče. Tento poměr stran má také výhodu při sledování filmů a videí s širokoúhlým poměrem stran, na obrazovku se opticky vejde i více obsahu.

Průstřel displeje je zatím asi ten nejvýraznější, jaký jsme viděli, a to včetně dvojitého u plusové verze letošního špičkového Samsungu S10. I přesto musíme uznat, že jde o málo rušivé řešení, které i nadále preferujeme proti masivnějším výřezům.

Záda telefonu jsou příjemně zaoblená (to pomáhá i lepšímu držení) a pokrytá sklem. Boky jsou plastové. Čtečku otisků najdete na zádech, tradičně s logem výrobce uvnitř. Dále zde je duální fotoaparát lehce vystouplý nad povrch.



Ještě pár parametrů k samotnému displeji: úhlopříčka je 6,3 palce a má rozlišení 1 080 x 2 520 pixelů. Zobrazovací technologie je IPS. Celkově se nám zdál displej velmi slušný, ačkoliv použít AMOLED by bylo ještě lepší. Ovládací tlačítka pod displejem nenajdete, Motorola využívá pro ovládání systémové klávesy, případně systém gest podobně jako to mají iPhony.

Co výbava a výdrž?

Hned u srdce telefonu najdeme další a tentokrát skutečně opravdový unikát. Je to snad jediný telefon v naší paměti, který by využíval procesory Exynos od Samsungu. Dosud jsme se s nimi setkali vždy jen u domácí značky a vypadalo to, že si je Samsung drží pro vlastní využití. S modelem One Vision je však evidentně poslal do světa.



Konkrétně je to osmijádrový Exynos 9609, který doplňují 4 GB operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhl telefon výsledku 147 tisíc bodů, což rozhodně není málo, ovšem ani to není výsledek hodný supervýkonných smartphonů. Na této motorole si každopádně zahrajete i graficky náročnější hry, poradí si i se složitými aplikacemi a ohledně plynulosti systému také nemusíte mít žádné obavy.

Vnitřní úložiště poskytne štědrých 128 GB prostoru. Komu to nestačí, může si jej rozšířit paměťovou kartou. V takovém případě je třeba si vybrat, zda budete mít větší úložiště, nebo druhou SIM, obojího bohužel kvůli hybridnímu slotu nedocílíte.

Z konektorové výbavy nechybí sluchátkový jack i moderní USB-C. V bezdrátové konektivitě vedle běžných součástí najdete i NFC. Čtečky otisků prstů jsme už zažili rychlejší, ale žádná tragédie to v případě tohoto modelu není. Jako obvykle nás baví speciální pohybová gesta, která jsou tradičně součástí výbavy telefonů od Motoroly: dvojité zaklepání telefonem ve vzduchu aktivuje LED diodu, dvojité rychlé otočení zase spustí fotoaparát.

Telefon nemá speciální grafickou nadstavbu, hlavní roli tak má čistý operační systém Android. To znamená minimum aplikací v základní výbavě navíc, všimli jsme si jen nástroje tipů na funkce a ovládání od Motoroly a zvukový nástroj Dolby Audio. Motorola One Vision navíc patří i do programu Android One, což znamená měsíční bezpečnostní aktualizace po dobu minimálně tří let společně s rychlou možností instalovat nejnovější verze systému.

Baterie také nedělá ostudu, má kapacitu 3 500 mAh s možností 15W rychlého nabíjení. Naše zkušenosti jsou s tímto telefonem veskrze průměrné, tedy jednodenní výdrž s drobným zbytkem do druhého dne, pokud jsme jej tolik nezatěžovali, zvládl i dva dny.



Jak Motorola One Vision fotí?

Nebyl by to moderní smartphone (snad až na výjimky od Googlu), aby neměl na zádech alespoň dva snímače. Toto minimum Motorola naplnila, ovšem na papíře se zdá být hlavní snímač skutečně pořádně jemný. Má vysoké rozlišení 48 MPix (světelnost f/1,7), sekunduje mu 5MPix snímač pro zpracování hloubky ostrosti. Hlavní fotoaparát má navíc optickou stabilizaci, což je stále prvek, který se u levnějších telefonů moc nevidí.

Ovšem pozor. Zatímco jiní konkurenti s 48MPix fotoaparáty dovedou v takto vysokém rozlišení i fotit, u tohoto modelu jsme tuto možnost nenašli. Veškeré fotografie pořídíte pouze maximálně v rozlišení 12 MPix, ve kterém jsou spojeny sousední buňky snímače pro lepší světelnou citlivost. I to je samozřejmě výhoda, ovšem 48MPix režim telefon zkrátka neumí, což je zklamání. Výrobce to ještě může napravit budoucí aktualizací.

Fotografie pořízené tímto telefonem nejsou vůbec špatné, rozhodně bychom v dané třídě označili jejich kvalitu jako nadprůměrnou. Obrázky snesou i drobné ořezy, jsou dobře barevné a postrádají šum. I ve zhoršených světelných podmínkách si umí fotoaparát celkem slušně poradit, což je výsledek právě výše zmíněného spojování buněk. Fotoaparát samozřejmě těží i z optické stabilizace.

Nechybí ani oblíbený trik s barvami, kdy telefon dokáže odfiltrovat nad rámec černé a bílé všechny až na jednu vámi zvolenou barvu. Stále tato funkce není úplně dokonalá, většinou se fotografie povede až na několikátý pokus. Přední fotoaparát má taktéž vysoké rozlišení: 25 MPix a světelnost f/2,0.

Mám si Motorolu One Vision pořídit?

Tento model se Motorole, potažmo Lenovu, které značku vlastní, moc povedl. Už při prvních dojmech na nás zapůsobil opravdu neobvykle pohodlným dojmem v ruce a protáhlá obrazovka s malými rámečky se nám po počátečním údivu hodně rychle zalíbila. Je to formát, který zkrátka funguje, byť na první pohled může vypadat zvláštně.

One Vision má v rukávu i další esa: slušný výkon, dobrý fotoaparát, čistý operační systém. Slabiny se nám mimo chybějícího 48MPix režimu fotoaparátu a hybridnímu slotu na SIM nepovedlo najít. Cena 7 799 korun není ve výsledku ani kladem, ani záporem. Zkrátka nám přijde, že odpovídá kvalitě telefonu, byť samozřejmě nepochybujeme, že ve slevě bude One Vision ještě atraktivnější.

Nejblíže má této motorole model Nokia 7 Plus, který disponuje taktéž čistým Androidem s rychlou podporou od Googlu a také se zaměřuje i na fotofunkce. Jeho cena je prakticky totožná. Srovnání si zaslouží i výkonnější model Huawei Nova 3, který se dá sehnat za osm tisíc, je to však znatelně starší model s širokým výřezem displeje. Za osm tisíc si koupíte i povedený Pocophone F1. Pokud však Motorole One Vision dáte šanci, zklamaní určitě nebudete.