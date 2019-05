Ukradené video s ohebným mobilem prezentoval výrobce jako vlastní

Výrobce sdílel video na čínské sociální síti Weibo. Do klipu dokonce umístil i vlastní logo, ovšem nikde se diváci nedozvěděli, že ve skutečnosti jde o neoficiální upoutávku, kterou vytvořil youtuber Waqar Khan. Sami moc netušíme, jaký myšlenkový pochod musel ve firmě vést k tomu, aby dílo prezentovala jako vlastní video s chystaným produktem, když klip vymyslel a umístil na internet někdo bez vazeb na výrobce.

Khan navíc na Twitteru potvrdil, že se na jeho svolení k použití nikdo neptal. Jeho původní klip byl navíc upraven a sestříhán na kratší délku. Několik médií se pokusilo Lenovo kontaktovat ohledně vyjádření k použití tohoto klipu, ale zatím bez odpovědi.

Novodobý Razr by měl zasáhnout do souboje prvních skládacích telefonů, tedy zatím do bitvy Samsungu Galaxy Fold a Huaweie Mate X. Samsung už málem závod o první komerčně dostupný skládací smartphone vyhrál. Jenže novináři, kteří telefon dostali na test, zjistili, že jsou na něm ještě nějaké mušky. A tak Samsung prodej posunul. Huawei plánoval spustit prodej Matu X v červnu, ovšem vzhledem k obchodní válce a odstřihnutí od operačního systému Android je osud Matu X nejistý.

Skládací model od Lenova na to jde jinak než konkurenti. Ti se snaží mít po otevření co největší displej, Razr bude v otevřeném stavu v podstatě normální smartphone. Zavřený bude velmi malý. A v tom je jeho kouzlo, stejně jako tomu bylo u původního modelu a jiných véček (více v článku Ikonická motorola vypadá ve skládací verzi skvěle, produkce se blíží).