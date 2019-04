Se skládacím modelem koketuje i průkopník bezrámečkových smartphonů

Poslání ohebných smartphonů je jasné: nabídnout uživateli komfort rozměrného displeje v co nejskladnějším těle. A toho se řada společností, které už své vize představily, drží. Najdou se ovšem i výjimky. Třeba v souvislosti s Motorolou se šušká o návratu legendární žiletky RAZR. Ve své době šlo o designově povedené véčko. A v tomto duchu se pravděpodobně ponese i skládací smartphone Motoroly.

Ta ovšem ve své vizi nezůstane pravděpodobně osamocena, jak naznačuje patent japonské společnosti Sharp podaný již v roce 2017. Ani ta totiž zjevně nehodlá být v pozadí nastupujícího trendu. Stejně jako již zmíněná Motorola na to ale jde jinak než většina konkurence, která se vydává cestou kompaktního zařízení ukrývajícího obří displej. Důvod je možná nasnadě, na domácím japonském trhu, na němž je Sharp nejaktivnější, jsou totiž mobily s „véčkovou“ konstrukcí stále oblíbené.

Není tedy divu, že si společnost nechala patentovat chytrý mobil zjevně inspirovaný právě oblíbenými „véčky“. Jde o zařízení běžné velikosti, které lze přehnout do kompaktních rozměrů. Tedy o zcela jiný koncept než jaký už mnozí výrobci odhalili. Nejde ale o jedinou odlišnost v patentu Sharpu, smartphone chce totiž přehýbat hned ve dvou místech. Ani to není nic nového, s dvěma přehyby počítá například i Xiaomi (více viz Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone, poslouží jako mobil i tablet).

Jenže v případě skládacího sharpu jde o zcela jiné řešení. Na zádech zařízení je totiž širší kloub, jehož vrchní hrana je přesně v polovině výšky telefonu. Díky tomu ho lze přehnout tak, že k sobě části přesně lícují a displej je tak zcela skrytý. Nicméně spodní hrana tohoto kloubu zasahuje do dolní poloviny zařízení. Toto řešení pak umožňuje přehnout telefon i tak, že zůstane přístupný malý pruh displeje. Na něm by se mohly zobrazovat různé notifikace, při přehrávání hudby například ovládací prvky.

Kromě systému skládání na patentu Sharpu zaujme i rozměrnost samotného displeje. Jehož rámečky jsou opravdu minimální. Překvapí absence čelního fotoaparátu, chybí totiž nejen výřez displeje, ale i třeba aktuálně moderní průstřel. Na domácím japonském trhu a také v Číně by firma s takovým ústupkem pravděpodobně nepochodila. Zapracovat by musela jistě i na hlavní fotosestavě, v patentu totiž používá pouze jeden snímač doplněný o blesk.



Připomeňme, že třeba skládací Samsung Galaxy Fold, který bude historicky prvním prodávaným skládacím smartphonem, má fotosnímačů celkem šest. Jeden čelní nad vnějším displejem, tři hlavní na zádech telefonu a ještě dva ve výřezu vnitřního rozměrného displeje (více viz Samsung ukázal největší mobilní revoluci. Zatím bude jen pro bohaté).