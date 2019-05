Motorola se srdcem od Samsungu má průstřel v opravdu širokém displeji

Samsung sice mobilní procesory vyrábí dlouho a jsou dobré, ale zatím je používal jen sám ve vlastních modelech. Nyní se procesor Exynos 9609 s osmi jádry objevuje v Motorole One Vision. Je to lehce podladěná verze čipu 9610, který má třeba aktuální hit Samsungu ve střední třídě A50.

A jelikož Samsung A50 funguje velmi dobře, je pravděpodobné, že podobně bez problémů bude fungovat i nová Motorola. Ta zaujme i čistým Androidem 9 s pravidelnými aktualizacemi. To je výhoda programu One. V případě Motoroly je novinka nástupcem loňského modelu One, který jsem pochválili. Jenže novinka míří o trochu výš a je i dražší.

Na první pohled zaujme velkým displejem. Má úhlopříčku 6,3 palce s poměrem stran 21:9, je tedy extrémně širokoúhlý. V praxi to znamená, že rámečky jsou minimální a místo výřezu výrobce použil dnes populární prostřel, kterým se zatím mnoho telefonů pochlubit nemůže, v cenové kategorii novinky (střední třída) je to zatím výjimka. Rozlišení je FHD+, konkrétně 2 520 x 1080 pixelů.

Telefon je pohledný, především v bronzové barvě mu to vyloženě sluší. Druhou nabízenou verzí je modré provedení. V obou barevných variantách je na zádech lehký barevný přechod, ale nikoliv vyloženě dvoubarevný jako třeba u Honorů nebo Huaweie.

V rámci střední třídy má telefon solidní výbavu: 4 GB operační a 128 uživatelské paměti. V prodeji bude provedení pro dvě SIM. Baterie má kapacitu 3 500 mAh, což je průměr, výrobce ale slibuje s jistotou denní výdrž. Telefon podporuje rychlonabíjení a je k němu přibalena 15W nabíječka.

Jedním z hlavních lákadel je fotoaparát. Vzadu je sice dvojitý, ovšem bez zoomu nebo širokoúhlého objektivu. Hlavní snímač má rozlišení 48 Mpix, pomocný pak má 5 Mpix. Výrobce použil optickou stabilizaci, což je věc ve střední třídě neobvyklá, chlubí se technologií skládání pixelů a světelností f/1.7. Takže výsledný snímek má rozlišení 12 Mpix, ale především při nočním fotografování by měly být výsledky výborné. Otestujeme, uvidíme.

Přední kamerka v průstřelu má rozlišení 25 Mpix a světelnost f/2.0. Zajímavostí u hlavního fotoaparátu je přímá integrace Google Lens, takže s fotoaparátem lze i zjišťovat další informace.

Motorola One Vision se už na českém trhu začala prodávat. Cena 7 699 Kč je s ohledem na papírovou výbavu velmi zajímavá, ač konkurence je v daném segmentu velmi silná a třeba na začátku zmíněný Samsung A50 kontruje čtečkou otisků v displeji nebo trojitým foťákem.