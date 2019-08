Nový smartphone vyřeší problém s vertikálním videem

Motorola se se svou řadou One snaží už od minulého roku o proměnu image značky a sází na kombinaci originálního protáhlého designu a atraktivitu čistého operačního systému Android. Letos výrobce překvapil velmi povedeným modelem One Vision a na jeho úspěch se snaží navázat novinka s označením One Action.

Na první pohled jde o stejný koncept. Je to smartphone s protáhlým úzkým tělem (poměr stran displeje je 21:9), předním fotoaparátem schovaným v průstřelu, hardwarem střední třídy a samozřejmě čistým operačním systémem zařazeným do programu Android One.

Samotný IPS displej má úhlopříčku 6,3 palce, rozlišení 1 080 x 2 520 pixelů a díky výše zmíněnému poměru stran se bude ovládat příjemněji než někteří širší konkurenti. Čtečku otisků prstů najdete na zádech, kde se také nachází trojice fotoaparátů.

Telefon i tentokrát pohání procesor od Samsungu, Exynos 9609, který najdete i v modelu Samsung Galaxy A50. Operační paměť má kapacitu 4 GB, vnitřní úložiště je 128GB a je dále rozšiřitelné paměťovými kartami. Nechybí konektor USB-C ani sluchátkový jack, stejně tak Bluetooth 5.0 nebo NFC. Baterie telefonu má kapacitu 3 500 mAh a podporuje 10W rychlonabíjení.

Prvek výbavy, který náleží řadě One, je právě čistý systém Android One, takže se můžete těšit na pravidelné bezpečnostní aktualizace a nové verze tohoto operačního systému mezi prvními.

Zajímavá je samozřejmě sestava třech fotoaparátů na zádech, tedy ještě přesněji dvou fotoaparátů a jedné kamery. Motorola One Action je totiž unikát, vedle standardního 12MPix snímače se světelností f/1,8 a pomocného 5MPix fotoaparátu pro práci s hloubkou ostrostí má i videosenzor, který je otočený o 90 stupňů. To znamená, že i když držíte mobil vertikálně, zaznamenává videa klasicky horizontálně.

Výrobce se snaží přijít s ekvivalentem mobilní GoPro kamery, neboť tento speciální 16MPix senzor má zároveň širokoúhlý záběr (117 stupňů) a hlavně vylepšenou stabilizaci videa. Telefon je v prodeji za 6 990 korun.