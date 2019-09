Nejlepší letošní motorola má za rozumnou cenu solidní sestavu foťáků

Letos Motorola představila již tři modely řady One s čistým Androidem. Prvním je zajímavý model Vision s průstřelem displeje a optickou stabilizací fotoaparátu. Což je zajímavé, v cenové kategorii okolo 7 000 korun není taková výbava obvyklá. V létě pak nabídku doplnila Motorola One Action, levnější model s průměrnou výbavou.

Nejnovější Motorola One Zoom měla premiéru na veletrhu IFA v Berlíně. Z uvedené trojice míří nejvýše a bude také nejdražší. Výrobce cenu pro český trh stanovil na 10 990 Kč a prodej začal souběžně s premiérou.

Na první pohled to One Zoom nebude mít na trhu snadné. Cenou patří na vrchol střední třídy a musí počítat s konkurencí výprodejových či zlevněných špičkových modelů. Jenže Zoom má několik trumfů v ruce.



Především je to hlavní fotoaparát. Ten je sestaven z 48Mpix hlavního, 16Mpix širokoúhlého a 8Mpix teleobjektivu. To však není nic neobvyklého, podobnou sestavu má dnes už hodně telefonů. Specialitou Motoroly je však optická stabilizace hlavního fotoaparátu a dokonce i teleobjektivu To už běžné není s výjimkou nejvyšší třídy, která však stojí obvykle dvojnásobek.

Jestli to bude mít vliv na kvalitu fotek i v praxi, je otázkou, to zjistíme až v testu. Papírově to však výhoda určitě je, včetně vysokého rozlišení hlavního snímače s technologií Quad Pixel. Teleobjektiv má trojnásobné optické přiblížení a desetinásobné hybridní. Celou sestavu pak doplňuje čtvrtý objektiv, který je určený pro práci s hloubkou ostrosti. Přední kamerka má rozlišení 25 Mpix a je uložená v kapkovitém výřezu displeje, nikoliv v průstřelu, jako je tomu u levnějšího modelu Vision.

Pochválit musíme i design. Ne že by telefon přinášel něco nového nebo neobvyklého, jen prostě vypadá dobře, výrobce použil dobré materiály a především záda vyrobená z neobvykle zpracovaného skla se saténovým povrchem vypadají velmi dobře. A docela dobře se jim daří eliminovat otisky prstů. Sice nehrají všemi barvami jako dnes populární přechodové kryty mnoha konkurentů, ale to je podle nás vlastně výhoda.

Displej má úhlopříčku 6,4 palce při rozlišení FHD+ a kryje ho odolné sklo Panda King Glass, nikoliv obvyklé Gorilla Glass. Je to Super AMOLED panel a má výborný jas i kontrast. Že je Zoom mobil střední třídy, dokládá procesor Snapdragon 675. Tomu sekunduje 4 GB operační paměti. Pro data je v telefonu 128 GB místa a přístroj má slot na paměťovku s maximální kapacitou 512 GB.

Čtečka otisků je pod displejem a pro mnohé je dobrou zprávou přítomnost sluchátkového konektoru jack. A ani baterie není podměrečná, má kapacitu 4 000 mAh.

Motorola Zoom má velmi dobře namíchaný mix výbavy a nadprůměrný fotoaparát (alespoň papírově). Cena je nastavena rozumně, takže by novinka mohla prožít slušnou kariéru.