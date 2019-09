Zajímavý smartphone s otočenou kamerou. Test Motoroly One Action

Telefony od Motoroly už před časem získaly novou identitu díky razantní designové proměně a vypadá to, že to byl krok správným směrem. S protaženým tělem a displejem s poměrem stran 21:9 u nás zabodoval model One Vision (viz recenze Smartphone, který nás příjemně překvapil. Test Motoroly One Vision) a nyní se se stejným konceptem a zároveň s několika vylepšeními snaží prosadit i model One Action, který má se svým předchůdcem mnoho společného.

One Action je zamýšlen jako telefon, který má ambice nejenom po stránce designu a zajímavé výbavy, ale také třeba jako náhrada akční kamery. Trojice snímačů na zádech má totiž jednu specialitku v podobě otočeného senzoru pro natáčení videa, takže můžete telefon držet na výšku, ovšem zaznamenáte horizontální snímek. Vedle toho disponuje tento model také čistým operačním systémem nebo dostatkem uživatelské paměti.

Jak si model One Action vede po designové stránce?

Protáhlý design se nám líbil už u předchozího modelu a zamlouvá se nám i nyní. Model One Action se díky tomu nejenom příjemně drží v ruce, ale i dobře vypadá a zdá se být i kompaktnější než jiné smartphony. Na obrazovce s úhlopříčkou 6,3 se také zobrazí více obsahu, který je přizpůsobený mobilnímu formátu.

Displej má stejně jako model One Vision průstřel pro přední fotoaparát, který je ovšem poměrně široký, takže blokuje velkou část horního levého rohu: zde je do budoucna rozhodně prostor pro zlepšení. Rámečky okolo displeje jsou poměrně tenké, byť brada vespod je poněkud výraznější. Obrazovka má rozlišení 1 080 x 2 520 pixelů a zobrazovací technologii IPS. I na slunci je poměrně dobře čitelná.

Záda jsou pokryta lesklým skleněným povrchem, rámečky okolo těla jsou plastové. Na zádech najdete jak trojici fotoaparátů, tak čtečku otisků prstů, ve které se nachází také logo výrobce. Na těle dále najdete dva konektory: sluchátkový jack a moderní USB-C.



Displej také nabízí funkci, kdy se při například po vyndání z kapsy nebo natočení obrazovky směrem k sobě rozsvítí spořič s oznámeními, hodinami, datem a stavem nabití telefonu. Více se nám sice líbilo, když stačilo rukou nad displejem zamávat, aby se probudil, ale z hlediska funkčnosti to samozřejmě jde i takto.

Co výbava a výdrž?

I tentokrát telefon pohání trochu nezvykle procesor od Samsungu, Exynos 9609. Doplňují jej 4 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro uživatelská data, což je také jediná paměťová varianta. V tomto případě tak nemusíte váhat nad výběrem různých verzí, One Action má pouze tuto jedinou. Paměť je dále rozšiřitelná kartami microSD.

Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhl telefon výsledku 150 tisíc bodů, což rozhodně není málo, ovšem ani to není skóre hodné supervýkonných smartphonů. Na této motorole si každopádně zahrajete i graficky náročnější hry, poradí si i se složitými aplikacemi a ohledně plynulosti systému také nemusíte mít žádné obavy.



Vedle už výše zmíněných konektorů pro sluchátka a USB-C se v bezdrátové konektivitě vedle standardního LTE, Bluetooth 5.0 a wi-fi můžete těšit také na NFC pro mobilní platby. Čtečka otisků prstů na zádech je poměrně svižná a přesná, známe ovšem i rychlejší modely. Jako obvykle nás baví speciální pohybová gesta, která jsou tradičně součástí výbavy telefonů od Motoroly: dvojité zaklepání telefonem ve vzduchu aktivuje LED diodu, dvojité rychlé otočení zase spustí fotoaparát.



Telefon nemá vlastní grafickou nadstavbu, hlavní roli tak má čistý operační systém Android. To znamená minimum aplikací v základní výbavě navíc, všimli jsme si jen nástroje tipů na funkce a ovládání od Motoroly, rádia či zvukového nástroje Dolby Audio. Motorola One Vision navíc patří i do programu Android One, což znamená měsíční bezpečnostní aktualizace po dobu minimálně tří let společně s rychlou možností instalovat nejnovější verze systému.



Baterie telefonu má slušnou kapacitu 3 500 mAh, což stačí zhruba na den až den a půl provozu při aktivním využívání. Pokud telefon nějak výrazně nezatěžujete, vyšplhá se výdrž někam mezi dva až tři dny.



Jak Motorola One Action fotí?

V oblasti fotoaparátu jsme už výše zmínili jeden velice nezvyklý prvek výbavy. Na papíře je sestava fotoaparátů vcelku obvyklá, základní snímač má rozlišení 12 MPix a světelnost f/1,8, s hloubkou ostrosti pomáhá 5MPix senzor. Třetí fotoaparát s rozlišením 16 MPix vlastně fotit neumí a složí výhradně pro natáčení videa v rozlišení Full HD. Je navíc otočený o 90 stupňů proto, aby šlo natáčet horizontální videa, i když jej standardně držíte na výšku.



„Kamerový“ snímač je navíc opatřen elektronickou stabilizací a disponuje širokoúhlým záběrem obrazu. To je ale vlastně trochu škoda vzhledem k tomu, že tímto snímačem nelze pořizovat fotografie, a naopak standardním snímačem zase natáčet video. Tudíž jste ve výběru režimu trochu omezeni a zejména širokoúhlý záběr pro běžné fotografie může mnohým chybět.

Myšlenkou tohoto video režimu je používat jej jako náhradu za akční kamery typu GoPro. S telefonem tak můžete třeba i běžet v ruce, držet jej svisle a dostanete stále poměrně stabilizovaný širokoúhlý obraz (asi jako kdybyste měli telefon v nějakém levnějším stabilizovaném držáku). Je to zajímavý a povedený nápad, který ovšem zároveň cílí na poměrně hodně specifické využití.

Samotný fotoaparát tak má zkrátka jen jeden standardní režim, a to je vše. Pořizuje poměrně dobré fotky, líbí se nám podání barev i ostrost, ovšem při zhoršených světelných podmínkách nastupuje rychle šum. Přítomný je také už dříve známý režim, který umí z černobílých fotografií vymazat všechny ostatní barvy až na jednu vybranou. Čelní fotoaparát má rozlišení 12 MPix.

Mám si Motorolu One Action pořídit?

I přes poměrně specifické zaměření fotoaparátu se jeví model One Action jako velice zajímavý. Má velice dobrou výbavu v čele se slušným procesorem, dostatkem paměti, kvalitním (a neokoukaným) displejem a nechybí mu nic, co mnohdy jiným výrobcům vytýkáme (sluchátkový jack nebo NFC). Velkou výhodou je samozřejmě i přítomnost čistého operačního systému Android.

Model One Action dělá podle nás neplechu hlavně v domácí stáji. Rozměry a vlastně i celkovým designem je totiž velice podobný svému předchůdci, modelu One Vision, oproti kterému má sice nižší rozlišení hlavního fotoaparátu (12 proti 48 megapixelům) a selfie kamerky (12 proti 25 megapixelům), naopak má ale navíc výše zmíněný kamerový snímač. V ostatních ohledech jsou to prakticky identické modely, One Action je však o osm set korun levnější, prodává se za 6 999 korun.

Z konkurence bychom zmínili levnější Xiaomi Redmi Note 7, které je stále v cenové kategorii do šesti tisíc korun silným hráčem a oproti modelu One Action má lepší rozlišení fotoaparátu a vyšší kapacitu baterie, naopak však nižší paměť a menší jemnost displeje. Schopným konkurentem za stejnou cenu je pak model Mi A3 od Xiaomi či loňský Galaxy A7 od Samsungu.