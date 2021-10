Opravdový foťák v mobilu. Není to levné, ale vypadá to impozantně

Nové Sony Xperia Pro-I navazuje na model, který širší veřejnosti docela unikl. Je to totiž nástupce loňského typu Xperia Pro, který se prodával jen na několika trzích a který se zaměřoval na uživatele, co rádi natáčejí videa. Stejné zaměření má i letošní novinka: Xperia Pro-I je určená zejména pro vlogery a další uživatele, kteří se natáčením a fotografováním intenzivně zabývají a jsou ochotni si za tímto účelem pořídit patřičnou techniku.

Oproti předchůdci je však Xperia Pro-I (ono I v názvu tentokrát není římskou číslicí, jako u jiných modelů Sony, ale značí zkratku slova Imaging) výrazně vylepšená a přichází vlastně s novou filozofií. Základem fotoaparátu je tu totiž čip, který pochází ze špičkového a kritiky velmi oceňovaného kompaktního fotoaparátu Sony CyberShot DSC-RX100 VII. Čip má úhlopříčku jednoho palce, což je na poli chytrých telefonů premiéra.

Zároveň ale premiéra, která trochu ukazuje samotná omezení fotomobilů. Čip z fotoaparátu řady RX100 má totiž rozlišení 20 megapixelů, ovšem v telefonu Sony Xperia Pro-I lze využít jen 12 megapixelů. Není to přitom tak, že by telefon nějaké přebytečné pixely zahazoval, malá optika, která se musela vejít do těla mobilního telefonu, jednoduše neumožňuje nasměrovat paprsky světla na celou plochu čipu, takže využitelná plocha se omezuje právě na oněch 12 megapixelů.

Velké pixely

Proč tedy Sony v mobilním telefonu tento senzor používá? Důvodem jsou samozřejmě kvality senzoru a také velikost pixelů. Jejich rozteč tu má hodnotu 2,4 mikrometru, což je z fyzického hlediska u chytrých telefonů rekord. Oproti novému velkému senzoru v iPhonu 13 Pro je to asi o 20 procent víc. Větší rozteče dosáhne jen Xiaomi Mi 11 Ultra (2,8 mikrometru), ovšem to platí po spojení čtyř pixelů jeho padesátimegapixelového senzoru do jednoho. Na 2,4 mikrometru dosáhnou po spojení pixelů třeba Samsung Galaxy S21 Ultra nebo nový Google Pixel 6 Pro.

Sony tak volí v tomto případě tradičnější a konzervativnější postup, který však má vyzkoušený právě z profesionálních a poloprofesionálních fotoaparátů. Čip Exmor RS je tu pak doplněn optikou se speciálním filmem od společnosti Zeiss a také variabilní clonou. Tu lze ovšem měnit jen ve dvou krocích, standardem je f/2,0 a druhou možností f/4,0. Tímto způsobem se chce Sony vypořádat s malou hloubkou ostrosti, kterou při široce otevřené cloně velký čip s relativně miniaturní optikou logicky disponuje.

Sony Xperia Pro-I pak má kromě hlavního i další dva fotoaparáty, které už však jsou poněkud obyčejnější. Širokoúhlý snímač má rozlišení 12 megapixelů a optiku se světelností f/2,2, dále je tu zoomový objektiv f/2,4 s dvanáctimegapixelovým snímačem. Přiblížení je bohužel jen dvojnásobné, u zoomu tak aktuální špičkový a vpravdě neobvyklý fotomobil zaostává za sourozenci Xperia 1 III a Xperia 5 III, kteří mají variabilní zoom s trojnásobným a 4,4násobným přiblížením. Dodejme, že tu je ještě ToF senzor pro sběr dat o hloubce ostrosti.

Profi příslušenství

Další vychytávku, která ze Sony Xperia Pro-I dělá špičkový nástroj pro tvůrce obsahu, si musí zájemce dokoupit zvlášť. Jde o náhledový monitor Vlog Monitor s držáčkem a ovládáním. Vlog Monitor lze takto připevnit na záda telefonu a používat tak k natáčení vlogů hlavní sestavu fotoaparátu a mít k tomu vždy k dispozici náhled. Vlog Monitor ovšem stojí 199 eur. A teď se držte, samotné Sony Xperia Pro-I vyjde na 1 800 eur, tedy v přepočtu na víc než 46 000 korun. To je v podstatě hájemství ohebného Samsungu Galaxy Z Fold 3 nebo nejdražšího iPhonu 13 Pro Max s 1 TB paměti.

I u Sony za tuto částku zákazník dostane špičkově vybavený smartphone, i tak ale bude suma pro většinu zájemců o tradiční top modely příliš vysoká. Ti tak raději sáhnou po tradičních typech Xperia 1 III a Xperia 5 III, není divu, že Sony s novinkou míří právě na specifické publikum tvůrců obsahu, které bude ochotné za telefon s příslušenstvím utratit přes 50 000 korun. Utrácet lze i za další příslušenství, třeba kožený kryt (stojí 90 eur) nebo grip s ovládáním a stativovým šroubem, na který lze usadit právě Vlog Monitor (grip stojí 140 eur). Mimochodem, fotoaparát RX100 VII, jehož čip Xperia Pro-I používá, stojí asi 30 000 korun.

V Sony Xperia Pro-I zájemci získají voděodolný smartphone s 6,5palcovým OLED displejem s rozlišením 1 644 x 3 840 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, procesorem Snapdragon 888, 12 GB RAM a 512 GB uživatelské paměti. Tu lze mimochodem rozšířit pomocí paměťových karet microSD, což je v dané třídě dnes v podstatě výjimka. Obdobně tu nechybí 3,5mm jack, o který už většina vlajkových smartphonů přišla. Xperia Pro-I je voděodolný smartphone (IP68), podporuje samozřejmě 5G a má baterii s kapacitou 4 500 mAh, kterou lze dobíjet výkonem až 30 W (nabíječka je v balení). Bezdrátové dobíjení tu není.

Xperia Pro-I má dále dvě fyzická tlačítka pro ovládání fotoaparátu: tradiční dvoufázovou spoušť s namáčknutím a druhé tlačítko, kterým telefon standardně spouští aplikaci pro natáčení videa Videography Pro. Telefon jako takový může sloužit jako náhledový monitor a dálkový ovladač pro vybrané kamery a fotoaparáty Sony.

V prodeji bude tato nezvyklá novinka jen na vybraných trzích, ten český mezi nimi není. Zájemci o poněkud extrémní fotomobil se tak budou muset poohlédnout v Británii, Francii, Německu, Nizozemsku nebo severských zemích, což jsou evropské trhy, kde bude smartphone v prodeji, počínaje prosincem. První ukázky snímků na zahraničních serverech ukazují, že v kvalitě fotografií míří Xperia Pro-I opravdu vysoko, ale jako u mnohých dalších modelů Sony tu platí, že uživatel musí trochu vědět, co dělá.