Brutální fotomobil nemá konkurenci, ani cenovou. Začne se prodávat v Česku

Sony model Xperia PRO-I představilo v říjnu a původně to vypadalo, že se v Česku prodávat nebude. Nyní však firma oznámila předprodej, na pultech vybraných prodejen se telefon objeví v polovině ledna příštího roku. V rámci předprodeje dostanou zákazníci vlogovací monitor za poloviční cenu a kožené pouzdro úplně zdarma.

Samotný vlogovací monitor bude stát 5 000 korun. Je to displej, který se připojí na telefon a umožňuje sledovat snímaný obraz při selfie snímání hlavním fotoaparátem telefonu. Ano, Xperia PRO-I je velmi specifický smartphone, speciálně určený pro ty, kteří s telefonem hodně natáčejí. Spíš poloprofesionálně nebo i profesionálně pro různé sociální sítě.

Samotný vlogovací monitor stojí jako slušný mobil střední třídy. Ovšem oproti ceně samotného telefonu to jsou jen drobné. Sony Xperia PRO-I totiž bude stát 46 990 Kč. S takovou cenou bude patřit mezi úplně nejdražší telefony na trhu spolu se Samsungem Z Fold 3 a nejvyšší specifikací iPhonu 13 Pro Max.

Cena je výjimečná, telefon však také, tedy přesněji jeho fotoaparát. Ten, jako jediný na trhu, má palcový snímač Exmor RS, který Sony vzalo z výborně hodnoceného fotoaparátu CyberShot DSC-RX100 VII. Samotný fotoaparát přitom stojí 25 900 Kč, tedy o trochu víc než je polovina ceny telefonu.

Fyzické rozlišení čipu je 20 Mpix, ale pro použití v telefonu se snížilo na 12 Mpix, víc by se přes malou optiku mobilu stejně nedalo použít. Změn je samozřejmě víc, detailně je popisujeme v tomto článku.

Mobil má vedle hlavního rekordně velkého snímače ještě dva další. Ty už jsou konvenční, jeden je širokoúhlý a druhý nabídne dvojnásobné přiblížení. Telefon jako jediný na trhu umožňuje například natáčení 4K videí při 120 snímcích za sekundu. Displej telefonu pak má rozlišení 4K, je to HDR OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Sony Xperia PRO-I je výjimečný telefon a i s ohledem na cenu je jasné, že to není produkt, který bude trhat prodejní rekordy. Ale pro určitou skupinu zákazníků to může být velmi zajímavá volba. A jelikož je to nástupce modelu Xperia PRO, tak Sony jistě dobře ví, co dělá. Podle zahraničních testů podává fotoaparát skvělé výkony.