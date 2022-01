Sony je sice mobilní fotografický král, ale sám to s nimi neumí

Sony je sice dodavatelem drtivé většiny čipů a modulů fotoaparátů ve smartphonech, firma sama ale tak trochu tápe ve vyladění fotoaparátů ve svých vlastních smartphonech. Důkazem toho je skóre špičkového modelu Xperia 1 III v testu DxO Mark. I když jsme foťák smartphonu v našem testu oproti předchozím modelům pochválili, u DxO Mark to na fanfáry nestačilo. A potvrdilo to i naše závěry, ve kterých hovoříme o tom, že si jde Sony svou vlastní cestou.

Ta může vyhovovat uživatelům se specifickými nároky na fotomobily, běžný uživatel, jehož požadavky ve svém hodnocení zohledňuje i DxO Mark, si ale focení se špičkovým Sony tolik neužije. A hlavně si tak neužije výsledky. Celkové skóre 115 bodů v testu francouzské organizace znamená, že si oproti své předchůdkyni Xperia 1 II aktuální model polepšil o pouhé tři body. To není moc výrazný mezigenerační posun. Pro porovnání: Google si u svého Pixelu 6 Pro mezigeneračně polepšil o 15 bodů, Apple u iPhonu 13 Pro Max o sedm. A to oba výrobci začínali z mnohem vyššího základu než Sony, i jeho starší modely ve skóre aktuální top model japonské značky drtivě překonávají.

Aby bylo jasno. Xperia 1 III nefotí špatně, jen nechává mnoho věcí na uživateli a v některých případech software fotoaparátu prostě nesvede taková kouzla jako soupeři. Snímky často působí přirozenějším dojmem, nicméně rozsah expozice, podání barev i kresba zůstávají podle hodnocení DxO Mark hodně daleko za tím, co umí dnešní špička fotomobilů. A chyba rozhodně není v tom, že Sony používá dvanáctimegapixelové snímače, Apple dovede se stejným rozlišením mnohem víc. Sony také škodí absence nějakého špičkového nočního režimu.

V disciplíně fotografování tak získala Xperia 1 III skóre 118 bodů, zatímco třeba Pixel 6 Pro má bodů 143. U natáčení videa je propast o něco menší, ale i tak je rozdíl 102 body u Sony vs. 115 bodů u Pixelu veliký. Blízko k sobě mají smartphony jen v disciplíně zoomu, kde dostal Pixel 71 bod, Xperia bodů 68. Širokoúhlý foťák je tu dokonce hodnocen lépe než u Pixelu, což ukazuje, že v samotném základu Sony umí, ale chybí pokročilé funkce a algoritmy, které dnes provádějí se snímky někdy až neuvěřitelná softwarová kouzla.

Skóre špičkového Sony je zajímavé i v porovnání s mnohem dostupnějším smartphonem, který nedávno také testem DxO Mark prošel. Je jím Vivo V21 5G, smartphone střední třídy s cenou 9 000 korun. DxO Mark hodnotí jeho fotoaparát jako solidní, především s ohledem na danou cenovou kategorii. Celkové skóre je 105 bodů, ale u samotného fotografování získalo Vivo bodů 112, tedy jen o šest méně, než špičkový smartphone od Sony. Skóre dostupného čínského smartphonu sráží zoom (46 bodů) a natáčení videa (92 body), tady je vidět, že práce hlavního snímače byla pro Vivo prioritou – a to je v zásadě dobře.

Foťák modelu V21 5G je přitom v praxi opravdu velmi dobře použitelný a jeho kvalita bude drtivě většině uživatelů více než vyhovovat. To na jednu stranu ukazuje, že ani u Sony není situace tak tragická, jak by se podle samotného skóre v DxO Mark testu mohlo zdát, na stranu druhou to vyvolává otázky o tom, za co zákazníci Sony u smartphonu platí více než trojnásobnou cenu (Xperia 1 III stojí stále téměř 34 000 korun).