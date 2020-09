Neortodoxní špička pro vybrané zákazníky. Test Sony Xperia 1 II

Úžasně minimalistický design a fotografické funkce a schopnosti namířené na skupinu profesionálních fotografů. To jsou asi dvě hlavní lákadla špičkového Sony Xperia 1 II. Zároveň to ovšem ukazuje, jak moc je Sony vzdáleno běžnému uživateli, jehož požadavky jsou dnes trochu jiné, než co Sony razí. Když to vše firma korunuje cenou téměř 33 tisíc korun, je jasné, že Sony Xperia 1 II je špičkový smartphone, který však nemíří na obvyklou skupinu zájemců o ty nejlepší kousky.

Přesto, nebo právě proto platí, že je Sony Xperia 1 II tím nejlepším, co jsme od Sony na poli smartphonů viděli za hodně dlouhou dobu. Nový špičkový model se nesnaží zavděčit všem, naopak míří na poměrně úzké publikum zákazníků s velmi specifickými potřebami. Ale právě v tom je Xperia skvělá. Běžného fanouška, který má rád značku jako takovou, tento přístup výrobce asi zklame. Ale fotografy nebo různé tvůrce video obsahu, kteří při své tvorbě využívají smartphone nebo alespoň chtějí mít ve chvílích, kdy mají po ruce jen chytrý telefon, podobné možnosti jako u svých profi zařízení, může Xperia 1 II nadchnout.

Proč není pro masy?

Jde o kombinaci vysoké ceny, která i přes celkový průměrný růst patří k nejvyšším na trhu, a výbavy, která nereflektuje některé módní i technické trendy, které si většinové publikum dnes oblíbilo. To však rozhodně neznamená, že by vás nemohla Xperia 1 II zaujmout. Už po stránce designu je to velmi povedený kousek.

Takže se vám líbí?

Design rozhodně ano. Sony si s minimalistickými linkami svých telefonů hrálo vždy a u modelu 1 II navazuje na loňského předchůdce, ale celek je ještě o něco minimalističtější. Obzvlášť v testované černé barevné variantě, která z telefonu dělá úhledný kvádřík, který v nás opět (ještě více než vloni) vyvolává představu obelisku z 2001: Vesmírné Odyssey. Na těle je jen minimum rušivých prvků, tím hlavním je sestava fotoaparátu, která je tentokrát ještě vystouplejší a pro někoho se možná trochu neeseteticky posunula do rohu, místo původního umístění v ose.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

vysoký výkon

špičkový displej

kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? vysoká cena

foťák je pro pokročilejší uživatele Kdy? V prodeji Za kolik? 32 990 Kč

Moc se nám líbí zpracování s kovovým rámem, který je sice tentokrát trochu „ostřeji“ řezaný, ale telefon stále do ruky padne docela dobře. To především díky „nudloidní“ konstrukci, která je dána 6,5palcovým displejem s poměrem stran 21:9, jehož je Sony na poli mobilů průkopníkem. Lesklé černé tělo se tentokrát neupatlává tolik jako u předchůdce, což je chvályhodné. Na druhou stranu je telefon docela kluzký (klouže v ruce, ale třeba i na stole), takže nějaké to pouzdro přijde rozhodně vhod – alespoň základní silikonové. Rozměry jsou 165,1 x 71,1 x 7,6 mm.

Co displej, jaký je?

Výborný. Sony opět vsadilo na extrémně vysoké rozlišení 3 840 x 1 644 pixelů, což je hodnota blízká rozlišení 4K pro digitální kina. (4 096 x 1 714 pixelů). Jemnost asi 643 pixelů na palec je výtečná, displej je typu OLED a má výborné podání barev, kromě onoho stále ještě trochu nezvyklého poměru stran pak nemá žádné výstřelky a rušivé prvky: není tu průstřel, výřez ani zahnutí, rohy jsou zaoblené jen mírně. Pod a nad displejem je vždy trochu místa, není to tedy úplně příklad bezrámečkového provedení smartphonu, ale podle nás to vůbec nevadí.

Jednu výtku ale k displeji máme a opět vlastně souvisí s cenou: za oněch 33 tisíc korun by měl uživatel dostat absolutní špičku, jenže displej má jen klasickou obnovovací frekvenci 60 Hz, namísto dnes obvyklejších 90 nebo 120 Hz. V systému je sice nastavení pro zvýšení plynulosti překreslování displeje, nicméně to zdaleka nefunguje tak dobře jako vyšší obnovovací frekvence. Jasně, spoustě lidí to vadit nebude, nicméně za dané peníze by tu taková možnost měla být.

Mimochodem, v displeji není ani čtečka otisků prstů – ta je v tlačítku na boku a je to podle nás praktické řešení. Funguje výborně.

Má ještě nějaké ústupky ve výbavě?

V zásadě ne. Sony se nezbavilo ani 3,5mm jacku pro sluchátka, takže si lze užít i kvalitní „drátový“ poslech hudby. Procesor Snapdragon 865 přináší špičkový výkon, byť na druhou stranu podle benchmarků je vidět, že tentokrát si Sony s laděním nevyhrálo tolik jako u předchozích generací špičkových xperií. Ty byly vyladěny téměř k dokonalosti a v benchmarcích patřily na absolutní špičku, Xperia 1 II se ale nechává některými soupeři trochu zastínit: se skóre 549 000 bodů v benchmarku AnTuTu překonávají Sony třeba Motorola Edge+, Poco F2 Pro a jistě i některé další modely – u těchto to ale máme ověřeno redakčním testem.

Svou roli v tom nejspíš hraje i fakt, že Xperia 1 II má 8 GB RAM, konkurence umí zapojit i větší porci (ale třeba Poco dosahuje svého výkonu se stejnou porcí). Díky Snapdragonu nechybí podpora 5G sítí – v jediné české (v pilotním provozu u O2) Xperia 1 II funguje, ale není to ideální. Napravit to ale může update firmwaru.

Uživatelská paměť má kapacitu 265 GB, lze ji rozšířit microSD kartou, ta ale patří do „sdíleného“ slotu pro druhou SIM – je tedy třeba si vybrat, co bude uživatel používat (kartu, nebo druhou SIM). Špičkové Xperie jsou tradičně odolné vůči vodě a prachu, i 1 II splňuje podmínky IP68. Systém je tu relativně čistý jen s některými specifickými aplikacemi a trochu pozměněnou strukturou menu. Kdo zná telefony Sony, bude tu jako doma.

Jak fotí?

To je pro mnohé asi ta nejdůležitější otázka. Xperia 1 II má být po dlouhé době skutečně špičkovým fotomobilem od Sony. Ne, že by se předchozí generace top smartphonů značky nesnažily, ale nikdy to nestačilo. Xperia 1 II se umí špičce vyrovnat nebo se jí přiblížit velmi těsně, ale má to trochu háček. Sony totiž vsadilo na zcela jinou cestu tvorby fotografie než prakticky všichni konkurenti. Namísto toho, aby se telefon snažil z hromady získaných dat vypočítat co nejlíbivější snímek, se Sony snaží soustředit na věrné zachycení situace. To ale také znamená, že můžeme zapomenout na spektakulární noční fotografie, u kterých mnohé fotomobily dělají z noci doslova den (ano, zejména Huawei).

Úroveň detailů a celková kvalita snímků je ale výborná, včetně malého množství šumu i v noci. Tady se Sony vyplácí sázka na dvanáctimegapixelové rozlišení, kterým disponují všechny tři snímače v hlavní sestavě. Vedle hlavního se světelností f/1.7 je tu trojnásobné přiblížení (f/2.4) a širokoúhlý snímač (f/2.2). Hlavní snímač a zoom mají optickou stabilizaci obrazu. Nejvyšší kvalitu samozřejmě poskytne hlavní snímač, ale ani další nejsou úplně k zahození, zejména za dobrého světla lze Sony počítat ke špičce.

Za toho horšího už pak dost záleží na vkusu samotného fotografa. Snímky jsou věrnější, ale prostě ne tak prosvětlené, nemají takový dynamický rozsah jako u soupeřů. Chybí tu jakýkoli noční režim, Xperia jen klasicky pozná noční scénu a tomu přizpůsobí několik drobností při snímání, ale noční režim tu prostě není. Zrovna tak nemá uživatel plnou kontrolu nad chováním HDR funkce. Je to škoda, obzvlášť když na druhou stranu nabízí Sony skoro až profesionální fotografické řešení.

Xperia 1 II totiž nemá jednu, ale hned dvě fotoaplikace. Ta běžná je určena fotografům-amatérům a v ní bychom ocenili právě třeba i nějaký ten super noční režim po vzoru konkurence. Druhá aplikace se jmenuje Photo Pro a lze ji spustit buď z hlavní aplikace výběrem režimu, nebo třeba stiskem hardwarového tlačítka spouště – ano, Xperia 1 II má spoušť na boku v rámu, což je dnes v podstatě rarita.

Aplikace Photo Pro má stejné uživatelské prostředí jako fotoaparáty Sony Alpha. Jejich majitelé tu tak budou opět jako doma a navíc dovedou z fotoaparátu telefonu jistě vymáčknout maximum. Aplikace dovoluje plně manuální kontrolu nad focením, kromě tradičních parametrů ale umožňuje snadno nastavovat i třeba způsob ostření nebo měření expozice a některé další drobnosti. I tato aplikace má automatický režim, ale její kouzlo je opravdu v plné manuální kontrole.

Tady pak lze docílit opravdu skvělých výsledků, ale je nutné trochu vědět, jak na to. Ano, i konkurence má manuální režimy focení, ale většinou u ní nejdou nastavit takové detaily jako u Sony a navíc ovládání bývá trochu krkolomné a méně pohotové. S Xperií 1 II tak třeba pohotově v manuálním režimu zachytíte v noční scéně pohybující se objekt, což u vypočítávaných fotografií nejde.

Obecně je specialitou Xperie vysokorychlostní fotografie. Telefon umí ostřit až šedesátkrát za sekundu a ostření je skutečně bleskurychlé a spolehlivé – to může konkurence závidět. Zároveň umí přístroj pořídit až 20 snímků za sekundu (v plném rozlišení).

S Xperií 1 II se tedy fotí tak trochu jako ze staré školy, ale pak jsou výsledky skutečně vynikající. Jenže to je něco, co většina uživatelů neocení, i pro nás je asi důležitější mít v kapse telefon, který prostě pořídí po stisknutí spouště snímek, který bude vypadat dobře a my nad tím nemusíme přemýšlet. Takový je dnes trend, Sony jde proti němu.

Co výdrž baterie?

I přes displej s monstrózním rozlišením a baterií s kapacitou 4 000 mAh (to není málo, ale ani moc) je výdrž Xperie 1 II vcelku solidní. Jeden intenzivní den zvládne, kdo se uskromní, možná bude nabíjet jednou za dva dny, ale to je tak vše. Nabíjí se přes USB-C konektor, to už je klasika, nicméně nabíjení není v tomto případě nijak extrémně rychlé. Maximální výkon dobíjení je 21 W. Nechybí bezdrátové dobíjení, to disponuje výkonem 11 W. Co bohužel chybí, je reverzní bezdrátové dobíjení, z telefonu tak nedobijete třeba bezdrátová sluchátka – leda byste je připojili kabelem, z USB portu umí Xperia 1 II „cizí“ zařízení nabít.

Mám si ji pořídit?

Pokud patříte k fanouškům značky a zejména pokud vlastníte a intenzivně využíváte některý z moderních fotoaparátů Sony Alpha, bude pro vás Xperia 1 II určitě lákavým kouskem. Otázkou je, zda pro vás bude snesitelná cena 33 000 korun. Pro většinu ostatních totiž bude právě ta v porovnání s konkurencí nepřijatelná.

Prakticky všechna konkurence je levnější: špičková Xiaomi, OnePlus, Realme, ale třeba i zmíněná Motorola Edge+ stojí méně. Levnější je i Samsung Galaxy S20+ (27 990 Kč), pro který je Xperia 1 II asi více soupeřem, než pro monutnější typ Ultra. Ten je jako jeden z mála konkurentů dražší, stojí 37 490 korun. A pak tu jsou samsungy řady Note 20 – ten základní je levnější (25 990) a bude Xperii velmi silným soupeřem, extrémní provedení Ultra pak vyjde na 35 990 korun.