Samsung má krále fotomobilů. V Česku ho však nekoupíte

Samsungu se povedlo vcelku statečně vyrovnat v kvalitě fotoaparátů konkurenčnímu Huaweii. Řada Galaxy S10 nejprve svými výsledky dotáhla loňské modely Huawei P20 Pro a Mate 20 Pro (více viz Vítězství i zklamání. Foťák Galaxy S10+ jen vyrovnal skóre Huawei) a teď si to Galaxy S10 5G „rozdal“ o první místo s novým špičkovým Huaweiem P30 Pro (více viz Zabiják kompaktních fotoaparátů přichází. Snímky z huaweie nemají konkurenci). V testu DxOMark se tento model dostal na hodnotu 112 bodů, což je stejné číslo, jaké získal i současný top huawei.

Žebříček fotomobilů DxOMark 112 - Huawei P30 Pro

112 - Samsung Galaxy S10 5G

109 - Huawei P20 Pro

109 - Huawei Mate 20 Pro

109 - Samsung Galaxy S10+

107 - Xiaomi Mi 9

105 - Apple iPhone XS Max

103 - HTC U12+

103 - Samsung Galaxy Note 9

103 - Xiaomi Mi Mix 3

102 - Huawei P20

101 - Apple iPhone XR

101 - Google Pixel 3

99 - Samsung Galaxy S9+

99 - Xiaomi Mi8

98 - Google Pixel 2

98 - OnePlus 6T

97 - Apple iPhone X

Jihokorejský výrobce se tak chlubí, že má nejlepší fotomobil na trhu a Huawei nezapomněl stejný fakt připomenout v tiskové zprávě, která k nám do redakce dorazila jen krátce po zveřejnění výsledků Samsungu. Skoro jako by se u Huaweie trochu konkurence zalekli. Jenže v případě českého trhu se není čeho bát, Samsung Galaxy S10 5G se totiž prodává jen na vybraných trzích a ten český mezi nimi bohužel (byť poněkud logicky) není.

Samsung se může v rámci výkonu fotoaparátu chlubit i více dílčími vítězstvími než Huawei. V hodnocení samotného fotografování sice konkurenční top model P30 Pro vede, a to v poměru 119 ku 117 bodům, ale u videa se poměr obrací: Galaxy S10 5G je první smartphone, který dosáhl na metu 100 bodů (Huawei si v tomto testu připsal 97 bodů). Ještě větší je rozdíl u hodnocení selfie foťáků, ten u huaweie dostal 89 bodů a špičkový samsung se chlubí 97 body.

Velmi zajímavé je podívat se i na detailnější hodnocení v různých disciplínách, kde se většinou výhoda přelévá podle kategorie tu na jednu, tu na druhou stranu. Je tu ovšem několik výjimek: v oblasti artefaktů, tedy různých vad obrazu, vede samsung s hodnocením 78 bodů oproti 69 u huaweie. V tom je vidět, že u huaweie nejspíš přichází ke slovu více umělá inteligence, která tu zanechává stopy.

Naopak velký náskok má huawei u zoomu, kde P30 Pro získal 95 bodů, zatímco 5G verze top samsungu získala 74 body. To je vcelku logický výsledek, i S10 5G si totiž ponechává dvojitý zoom typů S10 a S10+, zatímco huawei má pětinásobný optický periskopický zoom a více při něm zapojuje AI.

Tyto rozdíly ovšem zároveň ukazují, že i hodnocení DxOMark má své nedostatky a limity. A to organizace žebříček předělávala relativně nedávno. Zdá se však, že bude muset hodnocení opět upravit, aby více reflektovalo aktuální vývoj na tomto poli. DxOMark například vůbec nezapočítává kvalitu širokoúhlých fotoaparátů a vlastně ani celkový rozsah zoomu nebo použitelnost v mezikrocích. Pětinásobný optický zoom je totiž u huaweie hodně zajímavý, ale někdy už může být příliš a uživatelé se musí v mezikrocích spokojit s digitální interpolací.

Na druhou stranu skóre P30 Pro v porovnání s předchůdcem P20 Pro není o tolik lepší, o kolik by se dalo čekat. To naznačuje, že DxOMark naráží na limity v hodnocení fotografování ve velmi špatných světelných podmínkách. Předhánění se na vrcholu žebříčku je tedy trochu malicherné, na druhou stranu je to zatím jediný nezávislý žebříček fotomobilů, který může posloužit jako slušné vodítko.