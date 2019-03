Zabiják kompaktních fotoaparátů přichází. Snímky z huaweie nemají konkurenci

Modelová řada P30 bude mít více příbuzných telefonů, ale hlavními hvězdami pařížské premiéry jsou modely P30 a P30 Pro. Novinky navazují na loňské typy P20 a podobně jako ony kladou důraz na fotografování. Zároveň to jsou špičkové smartphony se vším všudy a přebírají řadu funkcí i od loňského typu Mate 20 Pro, který jako první dostal čipset Kirin 980, jež pohání i tyto novinky.

Zároveň mezi těmito modelovými řadami i jednotlivými modely nové řady P30 zůstávají podstatné rozdíly. Například špičkový Huawei P30 Pro dostal zahnutý displej i bezdrátové dobíjení s funkcí reverzního dobíjení (tedy možností z telefonu bezdrátově dobít jiné zařízení).

Ale „obyčejnější“ P30 už nemá ani jednu z těchto vlastností a třeba rozlišení displeje zůstalo u obou modelů na úrovní Full HD+ (2 340 x 1 080 pixelů, 19,5:9). Čtečku otisků prstů v displeji ovšem mají oba noví zástupci značky.

Stejně jako loni se novinky liší úhlopříčkou displeje i dalšími detaily. P30 dostal 6,1palcový panel s malým výřezem nahoře uprostřed, P30 Pro má displej se stejným vykrojením, ale úhlopříčkou 6,47 palce. Ve výřezu se v obou případech ukrývá jen 32megapixelová selfie kamera, takže po Mate 20 Pro novinky nezdědily ani pokročilé odemykání obličejem s jeho 3D rozpoznáváním (běžné odemykání tu je, ale to není tak bezpečné a rychlé).

Odlišnosti najdeme i u odolnosti vůči vodě a prachu. P30 slibuje „jen“ IP53, P30 Pro „kompletní“ IP68. Kapacita baterií je 3 650 a 4 200 mAh, většímu P30 Pro chybí 3,5mm jack, menší model ho má. P30 Pro kontruje superrychlým dobíjením s výkonem až 40 W.

Foťák je to hlavní

Obě novinky se chlubí špičkovými fotoaparáty, sestava má opět suverénně patřit na vrchol aktuální produkce. U P30 se může na první pohled zdát, že vše zůstalo při starém. Je tu trojitý foťák s hlavním 40megapixelovým čipem a dvě další čočky. Díky širokoúhlému snímači se 16 megapixely a trojnásobnému zoomu s osmi megapixely sestava jako by z oka vypadla Mate 20 Pro.

Jenže i oproti němu má dojít k výraznému posunu v kvalitě. Huawei u hlavního snímače používá novou technologii. Klasickou RGB matici nahradil Huawei SuperSpectrum Sensor s uspořádáním RYYB (red-yellow-yellow-blue), díky čemuž Huawei slibuje lepší barvy a detaily než konkurence. A také výjimečnou citlivost. Už P30 nabídne ISO až 204 800.

Ukázka zoomu u Huawei P30 Pro: normální, 5x optický, 10x hybridní, 50x digitální

Foťák vlajkového modelu P30 Pro je ještě propracovanější a jde o malý zázrak moderní techniky. Citlivost ISO má až 409 600 a překvapí tím, že ani při tak extrémních hodnotách nejsou snímky nepoužitelně zašumělé. K tomu je tu sestava s hlavním 40megapixelovým snímačem za čočkou o světelnosti f/1.6, širokoúhlý objektiv s dvacetimegapixelovým rozlišením (f/2.2) a osmimegapixelový snímač, který se stará o pětinásobné optické přiblížení (f/3.4).

Celkem pak díky funkci hybridního zoomu Huawei slibuje až desetinásobné přiblížení bez ztráty kvality. Zní to jako pohádka, ale faktem je, že zoom opravdu funguje. Ve špatném světle je sice trochu znát horší světelnost zoomového objektivu periskopické konstrukce, ale data z hlavního snímače pomáhají výsledky vylepšit na úroveň, kterou opět konkurence nemá. A upřímně, které neumí dosáhnout ani lepší kompaktní fotoaparáty. Klíčem k úspěchu P30 Pro je fakt, že uživatel se nemusí o nic starat a jen mačká spoušť. Samozřejmě pro pokročilé uživatele tu jsou další možnosti, jak si se snímky vyhrát třeba v plně manuálním režimu.

Kouzla umělé inteligence

Sestava možností fotoaparátu tímto nekončí. Se snímky pomáhá ještě čtvrtý senzor, což je TOF kamera, která se stará o průběžné měření hloubky ostrosti. Pomáhá tedy s bokeh efektem či hloubkou ostrosti v režimu clony. Zůstávají tu samozřejmě různá AI kouzla, která pomáhají vytvořit ještě lepší snímky, ať už v nočním režimu, režimu clony či AI HDR+.

Jak jsme si vyzkoušeli už před premiérou v Paříži na „tajném“ pre-briefingu ve Stockholmu, kontrasty, které umí P30 Pro vykreslit, jsou opravdu nebývalé. Tam, kde mají u snímků v protisvětle do okna konkurenti vypálenou oblohu a vedle okna jen slitý černý flek, P30 Pro zvládá scénu zachytit překvapivě věrně.

Ukázka kontrastu (vlevo) a rozdílu mezi automatickým režimem a ručně nastaveným maximálním ISO v tmavé místnosti

Díky kombinaci AI a optické stabilizace obrazu slibuje Huawei i schopnost fotografovat se zoomem bez problémů z ruky. U desetinásobného zoomu to skutečně funguje. Firma slibuje i použitelné digitální až padesátinásobné přiblížení, ale to už vyžaduje pevnou oporu telefonu.

Úroveň detailů při zoomu (5x optický, 10x hybridní)

Své schopnosti dovede Huawei zúročit i u natáčení videa. Tady zůstaly funkce, jako třeba barevné oddělení natáčeného subjektu od černobílého pozadí, což byla specialita Mate 20 Pro. Díky TOF senzoru je odlišení daleko přesnější než u modelu Mate. Video používá kombinaci optické a AI stabilizace a přidává díky TOF kameře i další specialitu: bokeh efekt v reálném čase, a to dokonce i v noci. A pak je tu i další specialita, která dokazuje výkon celé sestavy. Schopnost natáčet ve dvou ohniskových vzdálenostech najednou.

V prodeji hned

Novinky míří do prodeje okamžitě, i v Česku půjdou koupit už od středy. Model P30 bude k dispozici v provedení se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti (plus je tu slot na nové karty NM), a to za vcelku lákavých 16 999 korun, což je podstatně méně, než za kolik nabízí Samsung své levnější modely S10e a S10.

Typ P30 Pro pak bude k mání ve dvou provedeních. Levnější varianta se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti vyjde na 22 499 korun, lepší s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti stojí 24 999 korun. Co se barev týče, k dispozici budou z počátku tři provedení: konzervativní černé, provedeních s barevným přechodem Breathing crystal a Aurora.

Později by se u P30 Pro měla i na tuzemském trhu objevit nová výrazná barevná varianta nazvaná Amber sunrise, což je nepřehlédnutelná oranžová. Náběh výroby této barevné varianty je však pomalejší, takže si na ni budou muset zájemci chvíli počkat.

Huawei doufá, že s modely P30 naváže na úspěch předchozí modelové řady. Typů P20 (včetně modelu P20 lite) se firmě podařilo po celém světě prodat přes 16 milionů kusů a P30 má samozřejmě ambice tento rekord překonat.