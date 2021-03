Může to být cenová bomba. Xiaomi má nový nejlevnější 5G telefon

Už jsme to čekali několikrát, ale musíme to znovu zopakovat. Xiaomi má zase telefon, který jako první znatelně sráží cenu něčeho, co jsme doposud pouvažovali za prvek patřící dražším modelům. Opět je řeč o 5G, u kterého si již před nedávnem Xiaomi připsalo titul nejlevnějšího 5G smartphonu v podobě modelu Redmi Note 9T. Stačily jen necelé dva měsíce a titul nyní patří novému zástupci z portfolia Xiaomi. Tím je Redmi Note 10 5G.

Telefon se ukázal po boku sourozence řady série Note 10, o které jsme informovali v článku Smršť levnějších telefonů od Xiaomi. Do června nám naservírují hned čtyři. Ze všech čtyř však na český trh dorazí nejpozději, dočkáme se ho totiž až v červenci. Neznáme ani jeho českou cenu, pouze tu mezinárodní, která je velice nízká: 199 amerických dolarů, tedy asi 4 300 korun. Reálně se dá očekávat cena okolo 5 tisíc korun.

Hlavní přednost, tedy schopnost práce se sítěmi 5G, zařizuje procesor od MediaTeku, nejslabší model z nové série procesorů s 5G modemem, Dimensity 700. Podporuje dokonce současně dvě aktivní SIM na nových sítích najednou. K dispozici jsou dále 4 GB operační paměti a 64 nebo 128 GB prostoru pro vaše data. Ten jde dále rozšířit kartou microSD.

Telefon ovšem nesází pouze na podporu nové generace mobilních sítí. Zajímavé eso v rukávu má například i u displeje, který je sice na první pohled obyčejným 6,5palcovým IPS panelem s Full HD+ rozlišením, ovšem vedle toho nabídne také 90Hz obnovovací frekvenci. U telefonu s cenou okolo 5 tisíc je to hodně příjemný bonus. Dále jsme také rádi, že místo výřezu displeje sáhlo Xiaomi po modernějším průstřelu.

Dále výbava zahrnuje čtečku otisků prstů v bočním tlačítku, konektory USB-C i sluchátkový jack a také i NFC. Baterie má navíc slušnou kapacitu 5 000 mAh a nabíjení s výkonem 18 W.

Nakonec je na řadě fotoaparát, kde je šetření ze strany výrobce docela znát. Zadní sestava nabídne v podstatě jen jeden „použitelný“ snímač, a to ten hlavní se 48Mpix rozlišením. Doplňuje jej už jen dvojice 2Mpix pomocných kamerek pro zaznamenání lepší hloubky ostrosti a také pro focení makro snímků. Čelní selfie fotoaparát má pak rozlišení 8 Mpix.

Telefon by měl být dostupný hned ve čtyřech barevných variantách. Bude to stříbrná, šedá, modrá a zelená.