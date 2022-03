Levné čínské smartphony? To je minulost, přichází ofenzíva prémiovek

Pozice čínských značek na světovém trhu je silná, a to dlouhodobě. Daří se jim i v Česku. Většina z nich je však známá jako producenti cenově výhodných přístrojů, převážně v nižších segmentech trhu. Ostatně, pro mnohé z nich to byla i cesta, jak na trhu prorazit. Výborným příkladem je Xiaomi, které si produkcí cenově výhodných přístrojů získalo přízeň zákazníků a leckde i s kultovním statusem.

Jenže až na výjimky z poslední doby (Realme) byl pro čínské značky klíčový vždy nejprve domácí trh. Ten je logicky obrovský, takže nejprve se Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo, ZTE a další značky realizovaly doma. Čínský trh dlouhá léta výrazně rostl, byl nenasycený a prodejní čísla byla obrovská. Ukojit chuť zákazníků se dařilo především cenově výhodnými přístroji, stropem byla střední třída, z našeho pohledu telefony s cenou do deseti tisíc korun.

První, kdo se z pozice výrobce levných mobilů chtěl vymanit, byl Huawei. Ale i u něj byly vrcholem dlouhá léta přístroje okolo zmíněných deseti tisíc korun. Následně začal pokukovat výš, a než ho v roce 2019 zastavilo americké embargo, byl Huawei jako jediný etablovaný v kategorii prémiových přístrojů.

Tento segment si globálně drží jen dvě značky: Apple a Samsung. Ostatní paběrkují, i když drahé mobily v portfoliu dlouhodobě mají i jiní, namátkou Sony nebo Asus. Čínské značky sice v posledních dvou třech letech také prémiové mobily začaly nabízet, ale v Evropě to byla spíš ukázka možností než dobře prodejný sortiment. Navíc třeba Oppo a Vivo, dvě značky, které přišly do Česka loni, dražší modely v prvním roce působení na tuzemském trhu vůbec nenabízí.

Ovšem na čínském trhu začíná být situace jiná. Připomeňme, že se tam vedle domácích značek daří jen Applu, třeba Samsung je dávno mimo hru a jen paběrkuje. To znamená, že pro prémiové mobily zde prostor je. Navíc se změnil samotný trh. Čtyři roky prodeje klesají, trh je nasycený a zákazníci jsou mnohem vybíravější. Navíc mají víc peněz, takže chtějí luxusnější produkty.

Vyplývá to z dat výzkumné agentury Counterpoint Research, která čínský trh monitoruje. Nedávno agentura vydala výsledky čínského trhu za poslední kvartál loňského roku, detaily najdete zde. Důležitou zprávou je první pozice Applu, který za poslední loňské čtvrtletí získal 23 procent trhu. Pozice Applu tak byla na čínském trhu na konci loňského roku dominantní.

Prodeje smartphonů na čínském trhu za 4Q/2022

Apple prodává jen drahé telefony, takže už z tohoto pohledu je trend vcelku zřejmý – zájem čínských zákazníků o prémiové smartphony je výrazný. Za Applem je seřazena v jednom šiku čtveřice domácích značek. Jejich podíl na trhu je v těsném rozmezí 16,1 až 16,7 procenta.

Counterpoint Research uvádí, že čínské značky prodávají stále víc přístrojů ve vyšší střední třídě a v prémiovém segmentu. Jako vzor uvádí Honor, který se vrátil do hry po osamostatnění od původně mateřského Huaweie. Ten už patří mezi zmíněnou velkou čínskou čtyřku a aktuálně letos v lednu se stal čínským premiantem.

Za úspěchem stojí novinky z řady Honor 60 (ta v Evropě zatím vůbec nebyla představená) a skládací Honor Magic V (v Evropě se neprodává). V prvním případě je řeč o vyšší střední třídě, v tom druhém o vyloženě drahém telefonu. Konkurence také boduje prémiovými přístroji, a to včetně skládacích, jako Oppo Find N nebo Xiaomi Mi Mix Fold.

Zatím tyto prémiové modely výrobci obvykle nabízí jen na domácím trhu, do Evropy se jich loni dostalo jen málo. Ale letos nastane změna a velká část čínských prémiovek se začne prodávat i v Evropě. Levné nebudou, na první pohled atraktivní čínské ceny se dovozem do Evropy obvykle zvednou o pětinu a rozhodně nebude platit, že by se tyto přístroje podbízely cenou.

Zatím je mimo Čínu trh pro takové přístroje malý. I na domácím trhu čínským značkám trvalo, než zákazníci začali masově kupovat jejich prémiové produkty. Takže letos a asi ani příští rok se Samsung bát nemusí, ale v dalších letech bude i v tomto segmentu zuřit ostrý konkurenční boj. A nejde ani tak o ceny jako spíš o vývoj a uvádění technických novinek.