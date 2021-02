Xiaomi má alternativu pro drahé modely Mi 11. Může to být prodejní trhák

Xiaomi nechce být jen výrobcem cenově výhodných přístrojů. Už delší dobu se snaží proniknout do kategorie top smartphonů. Letos je to model Mi 11. Jenže je dost drahý, a tak by prodejní čísla mohla dělat odlehčená verze tohoto modelu.