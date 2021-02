Xiaomi vymýšlí vylepšení unikátního smartphonu, který nepustilo do výroby

Koncept Mi Mix Alpha zaujal flexibilním displejem, který „přetékal“ přes oba boky na záda telefonu. Zabíral téměř celou jejich plochu, výjimkou byl úzký proužek v jejich levé třetině vyhrazený pro fotosestavu. Takový telefon v době, kdy se zájem výrobců upínal na vývoj skládacích smartphonů, nikdo nečekal. O to větší pozdvižení způsobilo oznámení, že tento designový unikát půjde v omezeném počtu do výroby.

Nadšení však nemělo dlouhého trvání. Ani ne po roce totiž šéf Xiaomi Lej Ťün informoval, že Mi Mix Alpha do prodeje nepůjde. Šlo prý o experiment, výroba by byla nákladná a obtížná (více viz Nejkrásnější xiaomi si nekoupíte, zklamal fanoušky šéf firmy). Bylo to velké zklamání pro všechny, kteří si byli ochotni telefon pořídit i přes jeho očekávanou vysokou cenu (zhruba 66 tisíc korun).

Možná jim však svitla drobná naděje. Xiaomi podle nizozemského portálu LetsGoDigital už loni v červenci podalo patentovou přihlášku na design smartphonu zjevně vycházejícího z tehdy ani ne rok starého designového konceptu Mi Mix Alpha. Dokumentace obsahuje deset náčrtů včetně dvou barevných vyobrazení.

Smartphone z patentu se zmíněným konceptem sdílí myšlenku displeje zasahujícího až do zad, schází mu však úzký proužek pro fotoaparát. Sestavu snímačů včetně duálního blesku Xiaomi přemístilo k horní hraně displeje, fotomodul tak na první pohled připomíná výřez, který používá Apple u iPhonů už od modelu X.



24. září 2019

Nizozemský portál připomíná, že je to za poslední dobu již druhý patent Xiaomi, který ukazuje smartphone s displejem přetékajícím na záda. Je možné, že čínský výrobce i přes někdejší prohlášení o náročnosti výroby takového smartphonu ještě nehodil flintu do žita. Možná si těmito kroky jen pojistil, aby mu myšlenku na takový smartphone „nevyfoukla“ konkurence podáním vlastní patentové přihlášky.

Ve starším patentu si Xiaomi pohrává s myšlenkou fotosestavy umístěné na modulu vyjíždějícím z vrchu telefonu. Na první pohled by tak uživatel před sebou měl jen zařízení kompletně obepnuté displejem, který by byl prostý jakýchkoli rušivých elementů. Tedy pomineme-li fakt, že podle patentových nákresů by na zádech telefonu bylo patrné, kde k sobě přiléhají oba okraje displeje. Tento „šev“ je nicméně přiznán i v nákresech druhého, v lednu uděleného patentu.

Jedno je každopádně jisté: myšlenka displeje přesahujícího přes půdorys čelní plochy v Xiaomi stále žije. Dokazuje to aktuálním konceptem smartphonu, který je prostý jakéhokoli obvyklého konektoru. Důvod je nasnadě, displej z čelní plochy přetéká do všech čtyř stran (více viz Xiaomi ukázalo výjimečný mobil bez konektorů a s přeteklým displejem). Možná jde o náznak pomalých krůčků vedoucích k telefonu, po němž řada fanoušků Xiaomi touží už od září 2019.