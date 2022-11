Základní Realme má novou generaci. Výkon se zvýšil, jinak se šetřilo

Číselné řady Realme byly donedávna hlavními modely značky, které táhly její raketový růst. Připomeňme, že Realme je na trhu teprve pátý rok. V poslední době však firma měla větší ambice a věnovala se především vyšším modelům. Jestli to bylo dobře, ukáže čas.

Devítkovou řadu Realme představilo postupně na jaře, takže v kontextu rychlé výměny modelových řad není premiéra prvního modelu desítkové řady žádným překvapením. Stejně tak není překvapením, že novinka rozhodně není ve všech směrech lepším telefonem než Realme 9.

Realme 9 v konfiguraci 8/128 GB se aktuálně na českém trhu prodává od 6 800 korun podle barvy. Novinka by měla ve stejné konfiguraci stát přes 8 000 korun, což je cena pro globální trhy. Českou zatím neznáme, je dost možné, že telefon se na trh dostane až v příštím roce.

Novinka dostane nový procesor. Místo Snapdragonu 680 u předchozího Realme 9 to je nový Mediatek Helio G99. Což je vrchol řady Helio a je to zároveň o víc než čtyřicet procent výkonnější čip než Snapdragon. Aspoň podle testu Antutu.

Displej má stejné parametry u obou modelů, je to 6,4palcový SAMOLED panel s FHD rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Potud má navrch novinka, ale u fotoaparátu se to otočí. Relme 9 má tři objektivy, novinka jen dva. Podstatné však je, že starší model má 8Mpix širokoúhlý objektiv a 108Mpix hlavní snímač. Do počtu je zde pak 2Mpix portrétní objektiv.

Novinka má objektivy jen dva. Hlavní s rozlišením 50 Mpix a druhý je portrétní 2Mpix snímač. Vpředu je pak 16Mpix selfie kamerka. I když pomineme rozlišení hlavního snímače, tak absence širokoúhlého objektivu je bezesporu krok zpět.

Další výbava je obvyklá, v případě specifikace pro indonéský trh překvapí absence NFC, to však bude nejspíš jen lokální záležitost. Protože si neumíme představit, že by se nějaký výrobce dovolil v dnešní době prodávat telefon za osm tisíc bez NFC. Design odpovídá jiným modelům značky. Plochá přední i zadní strana a různé barevné kryty zad.