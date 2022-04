První top model od levné značky ukázal potenciál. Test Realme GT 2 Pro

Realme se až doposud zaměřovalo především na střední třídu smartphonů. V nabídce této značky jsme mohli najít telefony za pár tisíc korun, ale i lépe vybavené modely za lehký příplatek. Nejodvážnějším počinem byl loňský model GT, který se vydal směrem dosažení co možná nejvyššího výkonu za stále přijatelnou cenu. Jako jeden z mála byl schopný nabídnout špičkový procesor tam, kde jiní na čipech museli šetřit.

Jeho letošní nástupce s přívlastkem Pro už však není žádnou vyšší střední třídou se zázračnou výbavou, ale plnokrevným prémiovým telefonem. Byť se nachází spíše na spodní hranici této kategorie, stále mu nelze upřít mnoho charakteristik, které sdílí s nejlépe vybavenými smartphony současnosti. Zaslouží si tedy tato novinka pozornost mobilních uživatelů, kteří hledají výborně vybavený smartphone za přijatelnou cenu?

Bude se mi Realme GT 2 Pro líbit?

Prvním esem v rukávu tohoto smartphonu je využití neobvyklých materiálů. Jeho záda jsou totiž pokrytá „papírem“, ve skutečnosti však jde o biopolymer. Je to ekologický recyklovaný materiál, který na omak působí spíše jako umělá kůže. Boky jsou pak kovové. Na zádech je přítomný i podpis designéra, který vyvolává pocit, že jde o speciální či luxusní edici. Tuto taktiku už výrobce použil u modelu GT Master Edition.

Záda mohou být bílá nebo světle zelená. Zaoblení na bocích každopádně působí při držení v ruce příjemně, kovové boky pak dávají jasně najevo, že jde o prémiovější model. Na telefonu najdete pouze USB-C konektor, nechybí také stereo reproduktory.

GT 2 Pro svými rozměry 163,2 × 74,7 × 8,2 mm nepatří mezi ty největší, byť jako kompaktní se také nedá nazvat. Zkrátka takový průměr. To samé se dá říci i o jeho hmotnosti (189 gramů). Trochu nám zde chybí utěsnění proti vniknutí prachu a vody, což je prvek výbavy, který za lehký příplatek u konkurence najdete. Výrobce pouze uvádí, že je GT 2 Pro odolný proti pocákání, na což samozřejmě v případě reklamace nikdo hledět nebude.

Co displej?

Realme se v tomto ohledu nesmířilo s jediným kompromisem a telefon vybavilo přesně tím, co bychom od prémiového modelu čekali. Na úhlopříčce 6,7 palců najdete vysoké rozlišení 1 440 × 3 216 pixelů, o zobrazování se stará LTPO2 AMOLED panel. Maximální jas displeje je 1 400 nitů. Ochranné tvrzené sklo je typu Gorilla Glass Victus, na něm je v základu nalepená také krycí folie.

Nechybí samozřejmě ani 120Hz obnovovací frekvence. Telefon umí automaticky přepínat frekvenci v závislosti na tom, k čemu jej zrovna používáte. V displeji dále najdete průstřel pro čelní 32Mpix kamerku a integrovanou optickou čtečku otisků prstů. Ta je spolehlivá a během testování jsme nezaznamenali žádné větší problémy s přesností či odezvou.

Má opravdu špičkovou výbavu?

O výkon se stará aktuálně nejlepší čip, který je k dispozici, což je Snapdragon 8 Gen 1. Samozřejmostí je tedy jak maximální možný výkon, tak i podpora sítí 5G. Operační paměť má kapacitu 12 GB, plus jsou zde další 3 GB virtuální operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme snad poprvé viděli hodnotu přes 1 milion bodů, takže se opravdu nemusíte bát, že by telefon snad na nějakou náročnou aplikaci či hru nestačil.

Uživatelského místa je k dispozici 256 GB, což je hodně, ovšem rozšířit ji nemáte jak, chybí slot na microSD kartu. Alespoň že SIM se do telefonu vejdou dvě. Fyzická konektorová výbava zahrnuje pouze již výše zmíněné USB-C, v té bezdrátové pak najdete jak podporu sítí páté generace, tak Bluetooth 5.2 a NFC na mobilní platby.

Uživatelské prostředí ve formě Realme UI 3.0 je postaveno na základech starého známého Androidu ve verzi 12. Na grafických úpravách systému nevidíme nic špatného, Realme si zkrátka po svém vyšperkovalo menu s rychlými nastaveními, jinak jde v podstatě o čistý Android. Nechybí ani pokročilá haptická odezva nebo možnost rychlého spouštění aplikací přímo při odemykání telefonu otiskem prstu.

Sice píšeme, že má Realme GT 2 Pro čistý systém, ale po stránce aplikačního balastu to není tak úplně pravda. Realme není jediným hříšníkem a jsou i adepti, které káráme daleko více, ovšem i tak zde chvilku po prvním nastavení strávíte mazáním aplikací. Nad rámec základní výbavy tu na vás totiž čekají aplikace pro sociální sítě Facebook a LinkedIn, nákupní portál Amazon, služba Booking, herní režim, správce paměti telefonu či hra PUBG Mobile.

Co výdrž baterie?

Realme GT 2 Pro lze pochválit za slušnou kapacitu baterie: 5 000 mAh. Displej bude vzhledem ke kombinaci vyšší obnovovací frekvence, rozlišení i maximálního jasu sice o něco náročnější na spotřebu energie, ale i tak vás telefon podrží i při náročnějším používání alespoň jeden celý den. Šetřivější uživatelé z něj vymáčknou i dvoudenní provoz a ještě trochu zbude.

Telefon se samozřejmě umí i rychle nabíjet, s přibalenou nabíječkou to zvládne s výkonem až 65 W. Plně nabito budete mít za zhruba 35 minut, přičemž už deset minut na nabíječce stačí k doplnění asi třetiny kapacity baterie.

Jak tento model fotí?

Na zádech najdete celkem tři fotoaparáty, přičemž ten hlavní je osazen oceňovaným senzorem od Sony, IMX766. Jeho rozlišení je 50 Mpix a nechybí ani optická stabilizace. Druhý širokoúhlý senzor má taktéž rozlišení 50 Mpix a je takovou specialitkou. Jeho prostřednictvím totiž můžete pořizovat fotografie s neobvykle širokým úhlem záběru: 150 stupňů. Standardem u smartphonů je přitom širokoúhlý záběr okolo 120 stupňů.

Třetí snímač není teleobjektiv, jde o opět velmi neobvyklý mikroskopický snímač. Zaostřuje už od půl centimetru a zvětšení je dvacetinásobné. Zcela upřímně zde smekáme, protože takto mají vypadat doplňkové senzory: žádné nevýrazné funkce do počtu, naopak fotografické speciality. Vpředu je pak 32Mpix kamerka.

Fotografie pořízené s maximálním úhlem záběru 150 stupňů

Telefon si každopádně vede velice dobře, byť musíme uznat, že většinu času budete nejspíše fotit hlavním snímačem. Ten širokoúhlý totiž má v základu nastavený běžnější úhel záběru, aby tolik nedeformoval obraz – pro plný stopadesátistupňový záběr, který už je skoro na hranici rybího oka, si musíte najít v menu fotoaparátu speciální režim.

Makrofotografie: zubní kartáček, mikrovláknový hadřík

Pixely na monitoru, ručník

Fotografie pořízené hlavním senzorem se dají označit jako velice dobré. A byť jsou v této cenové kategorii už i modely, které fotí ještě o něco lépe, tak se Realme nemá rozhodně za co stydět. Když už, tak nám spíše chybí optický zoom, nahrazovat jej totiž digitálním přiblížením nikdy nebude ono. Vyhrát se dá i s mikroskopickým přiblížením, které nabídne možnost pořizovat skutečně nevídané fotografie.

Mám si Realme GT 2 Pro pořídit?

Realme s modelem GT 2 Pro jasně ukázalo, že jeho potenciál umí překročit i hranice střední třídy. Tento smartphone se bez okolků dá nazývat jako prémiový a jeho funkce to dokazují. Zároveň je však jasně vidět, že výrobce se pokoušel dělat i drobné kompromisy. Chybí utěsnění proti vniknutí vody, opticky přiblížený fotoaparát či nějaké významnější softwarové bonusy.

Na telefonu se nám každopádně líbí displej, ohromný výkon i fotoaparát plný neobvyklých funkcí. Zaujal nás i design a za rychlé nabíjení jsme taktéž rádi. Vzhledem k ceně, která činí 19 990 korun v jediné dostupné 12/256GB verzi, je výbava vcelku odpovídající.

Realme GT 2 Pro jsme již srovnávali s konkurencí v samostatném textu. Ve srovnání figurují modely Motorola Edge 30 Pro a Samsung Galaxy S22 Plus, nově bychom přidali ještě Xiaomi 12, které si však na konkurenta od Realme může dovolovat leda po stránce kompaktnějších rozměrů, jiné výhody totiž nemá.

Ve srovnání s motorolou a samsungem je pak už v podstatě na zákazníkovi, co si vybere, případně co se mu víc líbí po stránce designu. S motorolou je to hodně vyrovnaný souboj, u samsungu však hraje roli spíše ochota si připlatit za více mainstreamový model s extra funkcemi a lepším softwarem. Realme GT 2 Pro se určitě nedá nazvat jako špatná volba a pokud se náhodou objeví i nějaká zajímavá sleva, pak opravdu nebude nad čím váhat.