Na trik s měňavou barvou na zádech sází až příliš. Test Realme 9 Pro+

Realme letos pokračuje ve své snaze podmanit si střední a vyšší střední třídy. Konkurentů má sice habaděj, ale rozhodně se mu nedá upřít snaživost. Loni nás celkem příjemně překvapil „osmičkovou“ řadou, která byla schopným konkurentem i pro daleko známější modely od Xiaomi, a letos logicky přichází na řadu „devítky“.

Na vrcholu této modelové řady střední třídy je model Realme 9 Pro+. Jak název napovídá, je to lepší sourozenec modelů Realme 9 Pro, které má už celkem znatelně horší parametry, ovšem nevzdává se podpory 5G, a současně také Realme 9, které tvoří sice základ nabídky „devítek“, ovšem třeba oproti Pro verzi má lepší displej a vyšší rozlišení hlavního fotoaparátu.

Řeč je nyní každopádně o modelu Pro+, který nabídne to nejlepší mezi svými sourozenci a ještě navrch přidává jednu poměrně unikátní designovou funkci. Stačí to však na obhájení poměrně vysoké ceny? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Co je na designu tak unikátního?

„Měňavé“ telefony byly velkým trendem už v roce 2018, ovšem tehdy šlo hlavně o vícebarevné modely, popřípadě o povrchovou úpravu se zajímavými odlesky. Realme 9 Pro+ na to jde trochu jinak a zároveň asi nejvíce efektně. Je však nutné upozornit, že to platí pouze pro námi testovanou světle modrou variantu. Zelená a černá verze měnit barvy neumí.

Na první pohled se může zdát, že je to jen další z řady telefonů, který má perleťovou úpravu. Telefon má světle modrá lesklá skleněná záda, v barvě si navíc můžete všimnout spousty drobných lesklých částeček, které umocňují onen perleťový efekt. Stačí však záda telefonu vystavit slunečnímu svitu a barva se ihned začne měnit. Po chvilce je už telefon tmavě fialový. Po chvíli mimo sluneční světlo zase záda vyblednou.

Nicméně měňavka není na celé ploše zad, modul s fotoaparáty totiž barvu nemění. Ten je ovšem zase originálně ze strany průhledný, takže vidíte uvnitř samotnou optiku fotoaparátů. Tento telefon se zkrátka designově odvázal, byť se zároveň drží i klasiky vystouplého modulu fotoaparátů, plochých plastových boků a oblých rohů.

Bude se mi líbit displej?

Realme 9 Pro+ disponuje 6,4" Super AMOLED panelem s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Má velmi dobré podání barev a maximální jas dosahuje hodnoty až 600 nitů. Zobrazovací frekvence displeje je 90Hz, což na jednu stranu plně stačí, na druhou se však najdou i 120Hz modely s výrazně nižší cenou. Je ovšem otázkou, zda běžní uživatelé poznají rozdíl, rychlejší frekvence bude chybět nejspíš hlavně hráčům mobilních her.

Telefon se dále pyšní i integrovanou čtečkou otisků prstů či drobným průstřelem displeje: zde už není moc co vytýkat. Mezi zbytkem modelů střední a vyšší střední třídy nemá až snad na trochu širší bradu pod displejem už nic, za co by se musel stydět.

Co výbava a výkon?

Čip, kterým je telefon osazen, celkový dojem spíše kazí. Jde o model od MediaTeku, Dimensity 920, který sice po mnoha stránkách je moderním procesorem, nicméně v této cenové kategorii už můžeme najít i daleko výkonnější 5G čipy. Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili 495 tisíc bodů, což není vůbec špatný výsledek, ale zkrátka se najdou i lepší modely.

K dispozici máte 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Bohužel vnitřní úložiště rozšířit nejde, byť zrovna tato kapacita se nám zdá i z dlouhodobého hlediska dostačující. Do telefonu se dají vložit dvě SIM (každá může fungovat na 5G síti). Pochválit se sluší i haptiku telefonu, která naopak pocitově odpovídá těm u prémiových modelů.

Fyzickou konektorovou výbavu zastupují USB-C i sluchátkový jack, ta bezdrátová pak zahrnuje jak podporu sítí páté generace, tak Bluetooth 5.2 a NFC pro bezkontaktní placení. Telefon má také stereo reproduktory.

V telefonu najdete uživatelské prostředí Realme UI 3.0, jeho základem je operační systém Android v moderní verzi 12. Realme se dlouhodobě snaží o kompromis mezi čistým uživatelským prostředím a vlastní grafickou stránkou, což nám vůbec nevadí. Je však třeba si na specifickou podobu třeba menu s rychlými nastaveními chvíli zvykat.

Jedním z důvodů, proč zároveň Realme 9 Pro+ za čistotu systému moc chválit nejde, je zbytečný aplikační balast. Ano, dělají to všichni, ale vždy raději vidíme telefon, který má opravdu jen základní vybavení, než to, co obsahuje Realme 9 Pro+. Zde jsou navíc ještě aplikace pro sociální sítě Facebook a LinkedIn, nákupní portál Amazon, služba Booking, herní režim, správce paměti telefonu či hra PUBG Mobile.

Co výdrž a nabíjení?

Výrobce si dlouhodobě zakládá na rychlém nabíjení, což je vidět i v případě tohoto telefonu. Kapacita baterie zde dosahuje 4 500 mAh, což sice není nijak rekordní hodnota, ovšem ani nic špatného. Výdrž Realme 9 Pro+ na jedno nabití je zcela obvyklá, nabíječku budete hledat asi po dni a půl běžného provozu. Když budete telefon ždímat třeba hraním her, bude to dřív, když jej naopak necháte hlavně ležet, bude to později.

Obsah balení

V balení najdete 60W adaptér, což je i maximální výkon nabíjení, který telefon podporuje. Po deseti minutách na nabíječce už budete mít nabito na 30 procent, dvacet minut stačí na plnou polovinu kapacity. Hotovo budete mít za zhruba 50 minut.

Jak Realme 9 Pro+ fotí?

Fotoaparát tohoto telefonu nám hodně připomíná to, co loni nabídl model OnePlus Nord 2. To, že si navzájem takto půjčují různá hardwarová řešení, dává smysl vzhledem k tomu, že obě značky patří pod čínské Oppo. Najdete zde tak hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,8, který je navíc i opticky stabilizovaný. Následuje 8Mpix širokoúhlý senzor (úhel záběru 119 stupňů) a do počtu pak je zde ještě 2Mpix makrofotoaparát.

Hlavní fotoaparát je až překvapivě dobrý, což je samozřejmě zásluha zejména moderního 50Mpix čipu a také optické stabilizace. I po softwarové stránce se však dá říci, že se Realme docela polepšilo. Pořízené fotografie jsou svým barevným podáním hezky přirozené, nechybí jim ostrost a šum nastupuje až když opravdu nevychytáte ty správné světelné podmínky.

Tím samozřejmě nechceme tvrdit, že je Realme 9 Pro+ nějaký fotografický zázrak ve své kategorii. Dojem zase trochu kazí veskrze průměrný širokoúhlý senzor (v noci nenachází moc využití) a ta 2Mpix kamerka pro makro tu také vůbec nemusela být. Hlavním tahounem je zkrátka pouze onen hlavní snímač, a pokud vám tedy stačí standardní záběr, po fotografické stránce s telefonem nebudete mít problém.

Mám si Realme 9 Pro+ pořídit?

Tento smartphone jako takový se rozhodně nedá označit za špatný. Má hezký displej, dostatek výkonu, překvapivě dobrý hlavní fotoaparát i rychlé nabíjení. Na druhou stranu je to ovšem zařízení za 10 499 korun, což už je bod hluboko v oblasti vyšší střední třídy, kde je konkurence daleko nemilosrdnější, než kdyby telefon stál třeba osm tisíc.

Pokud například rádi hrajete mobilní hry, pak je daleko lepší volbou třeba Motorola G200, která má daleko výkonnější procesor Snapdragon 888+ a ještě 144Hz displej i větší baterii. Navíc ještě i nákupem ušetříte 500 korun. O trochu více výkonu, rychlejší frekvenci obnovování u displeje i větší baterii nabídne třeba model Xiaomi 11T, zde je naopak oproti realme příplatek 500 korun. Oba zmíněné telefony však nemají opticky stabilizovaný fotoaparát.

Realme 9 Pro+ se navíc vůbec nevyplatí oproti loňskému modelu OnePlus Nord 2. Oba telefony totiž sdílí drtivou většinu parametrů (baterie, foťák, displej), oneplus ovšem nabídne výkonnější procesor Dimensity 1200. Zároveň je také o více než tisícikorunu levnější. Nákupem tohoto loňského oneplusu tak v podstatě pouze přijdete o měňavku na zádech výměnou za rychlejší procesor. Pokud vám tedy nejde jen o tuto designovou lahůdku, pak existují zkrátka lepší alternativy.