Tuto technologii nejspíš používáte, ale dost možná ne naplno. Co vše umí NFC

Technologe Near Field Communication, známá spíš pod zkratkou NFC, je modulární technologie rádiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm). Technologie se využívá pro vzájemnou komunikaci jak dvou aktivních přístrojů (např. příslušně vybavených mobilních telefonů), tak aktivních zařízení s pasivními zařízeními (s tzv. tagem/štítkem, pasivním nenapájeným NFC zařízením). Podívejme se na to, jak z technologie vytěžit maximum každý den.